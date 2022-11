Zuger Lehrpersonen erhalten bis zu einer Woche mehr Ferien

Lohnsystem Zuger Lehrpersonen und Angestellte erhalten bis zu einer Woche mehr Ferien Der Kanton Zug hat neue Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen und Verwaltungspersonal. Es gibt bis zu fünf Tage mehr Ferien. 30.11.2022, 16.02 Uhr

Lehrpersonen in Zug erhalten mehr Ferien oder müssen weniger unterrichten. Im Bild die Kanti Zug. Stefan Kaiser (zug / Luzerner Zeitung

«Um die Attraktivität des Kantons Zug als Arbeitgeber zu erhalten, hat der Kanton Zug die Anstellungsbedingungen des Verwaltungspersonals und der Lehrpersonen optimiert.» So begründet der Kanton Zug in einer Mitteilung die Änderungen in Sachen Lohn und Ferien. Per 2024 wird nun ein neues Lohnsystem eingeführt, in welches die Treue- und Erfahrungszulage integriert wird. Das Dienstaltersgeschenk wird ausgebaut, «damit Diensttreue weiterhin honoriert wird».