Luzern Alain Berset, seine Mutter und ein Box-Weltmeister wollen in den Kantonsrat Für die Luzerner Kantonsratswahlen im April gibt es einige Kandidaturen, die herausstechen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 29.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alain Berset kandidiert für den Luzerner Kantonsrat. Bild: PD

Da dürften einige gestaunt haben: Ja, Alain Berset kandidiert für den Luzerner Kantonsrat. Er steht auf der Liste der jungen GLP. Der 18-Jährige hat nicht nur den gleichen Namen wie der SP-Bundesrat, sondern ist auch Sohn von GLP-Kantonsrätin Ursula Berset. Der Jungpolitiker nimmt es mit Humor, dass er gerne mal mit dem berühmteren Alain Berset aus Freiburg in Verbindung gebracht wird. «Es geht ja fast nicht anders.» Dass sein Name Einfluss auf seine Wahlchancen hat, glaubt er nicht.

Berset sagt, er sei über seine Mutter mit der GLP in Kontakt gekommen. «Das sind sehr sympathische Leute.» Und so habe er sich für einen Beitritt zur Jungpartei entschieden. Als Kantonsrat kandidiert er, weil «die Jungen dort zu wenig vertreten sind. Das sollte sich ändern».

«Hurricane» steht für Familien- und Migrationspolitik

Tefik Bajrami (rechts) verteidigt in der Krauerhalle den WM-Titel gegen Özcan Cetinkaya. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 11. März 2018)

Alain Berset ist nicht der einzige auffällige Name auf den Listen. Ein prominenter Kandidat ist Tefik Bajrami aus Emmen. Der ehemalige Box-Weltmeister (Kampfname «Hurricane») und Geschäftsführer einer Securityfirma kandidiert für die Mitte im Wahlkreis Hochdorf. Politik habe ihn schon immer interessiert, erklärt Bajrami, der aktuell an der Universität Prishtina im Kosovo Politikwissenschaft studiert. 2020 sei er auf Einladung der Luzerner Stadträtin Franziska Bitzi der damaligen CVP beigetreten. «Nun möchte ich selber einen Beitrag leisten», sagt der 45-Jährige.

Bild: PD

Bajrami nennt zwei Themen, die für ihn im Zentrum stehen: Familien- und Migrationspolitik. «Ich möchte mich für bezahlbare Krankenkassenprämien und mehr subventionierte Kindertagesstätten einsetzen», sagt der Vater einer zehnjährigen Tochter. «Zudem sehe ich mich als Migrant als verbindende Person zwischen Schweizern und Ausländern.» Bajrami wurde 1977 im Kosovo geboren, seit 1992 lebt er in der Schweiz und ist Doppelbürger. Er sei sich bewusst, dass ein bekannter Name allein für die Wahl nicht reicht. «Man muss die Leute auch mobilisieren können.»

Theilers, Grüters und alt Stadträte

Zurück zu den Familien. Da findet man weitere Beispiele auf den Wahllisten. Für die FDP kandidiert nicht nur Kantonalpräsidentin Jacqueline Theiler, sondern auch ihr Vater, alt National- und Ständerat Georges Theiler. In Kriens kandidieren für die Grünen alt Stadtpräsident Cyrill Wiget, seine Frau Petra Stocker und seine Tochter Alina für die Jungen Grünen. Die 19-Jährige ist Co-Präsidentin der Jungpartei. Mit Lothar Sidler (Mitte) tritt in Kriens auch ein früherer Stadtratskollege von Cyrill Wiget an. Im Wahlkreis Sursee hat sich mit Marco Grüter der Sohn von Nationalrat Franz Grüter (SVP) von der Partei seines Vaters aufstellen lassen.

Non-binäre Personen fühlen sich benachteiligt

Erstmals kandidieren auch non-binäre Personen für den Luzerner Kantonsrat. Das sorgt zugleich für Wirbel. So teilten die Jungen Grünen mit, dass für ihre Partei die erste non-binäre Person antrete. Wenige Stunden später korrigierte die Juso: Auf ihrer Liste befänden sich zwei non-binäre Personen. Versuchen sich die Jungparteien so zu profilieren?

Darum gehe es der Juso nicht, sagt Co-Präsidentin und Regierungsratskandidatin Zoé Stehlin. «Die Sichtbarkeit und die rechtliche Anerkennung von non-binären Menschen ist noch nicht gewährleistet – darauf möchten wir hinweisen.» Die Juso sei eine vielfältige Partei, was sich bei den insgesamt 55 Kandidaturen für den Kantonsrat zeige. «Es ist uns wichtig, allen Menschen eine Stimme zu geben und ihre Lebensrealität ernst zu nehmen, im Gegensatz zum Kanton, der hier immer noch hinterherhinkt», betont Stehlin.

Fynn Gasche kandidiert für die Juso. Bild: PD

Die non-binäre Person auf der Liste der Juso, Fynn Gasche, sagt dazu: «Unsere Geschlechtsidentität wird nicht dadurch bestimmt, was in unseren Ausweisen steht, aber für viele von uns ist eine Anerkennung von staatlicher Seite wichtig. Unsere Existenz soll und darf nicht weiterhin einfach geleugnet werden.»

Die Staatskanzlei teilt auf Anfrage mit, bei den Wahlvorschlägen werde «das Geschlecht gemäss Eintrag im Zivilstandsregister angegeben». Dort werde zwischen Männern und Frauen unterschieden. Die Information diene aber nur statistischen Zwecken. «Auf den offiziellen Wahllisten erscheint das Geschlecht der Kandidierenden nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen