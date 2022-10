Luzern «Bancomatensprengungen werden sich nächstes Jahr verdoppeln» – Sicherheitsexperte schlägt nach Fall in Reiden Alarm In Reiden wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Bancomat von Unbekannten in die Luft gesprengt – kein Einzelfall. Ein Sicherheitsexperte nimmt die Banken in die Pflicht; oftmals seien Bancomaten zu wenig gegen solche Angriffe geschützt. Pascal Linder Jetzt kommentieren 25.10.2022, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der gesprengte Bancomat der Raiffeisenbank in Reiden. Bild: Luzerner Polizei (Reiden, 22. Oktober 2022)

Filmreife Szenen in Reiden: Mitten in der Nacht auf Samstag kurz vor 1.15 Uhr durchbricht eine lautstarke Explosion die Stille. Unbekannte sprengen einen Bancomaten bei der Landi in die Luft, ehe sie mit dem Auto das Weite suchen. Gemäss ersten Angaben der Luzerner Polizei war die Täterschaft erfolglos und flüchtete ohne Beute. Verletzte gab es keine, es entstand jedoch ein grosser Sachschaden.

Peter Lütolf ist Geschäftsführer der Landi Luzern-West. Mitten in der Nacht wurde er per Telefon über die Bancomatensprengung informiert: «Als ich morgens um zwei Uhr vor Ort eintraf, hatte die Polizei bereits alles grossräumig abgesperrt.» Einzelne Trümmerteile seien durch die Wucht der Explosion meterweit geflogen, schildert er die Situation. Lütolf:

«Wir sind sehr entsetzt, dass so etwas passiert. Es ist erstaunlich, wie dreist diese Leute vorgehen.»

Der Vorfall in Reiden reiht sich in eine Serie von Bancomatensprengungen ein; im Kanton Luzern wurden innerhalb der letzten zehn Monate nicht weniger als vier Bancomaten in die Luft gejagt.

Das sind die Luzerner Tatorte

21. Dezember 2021, mitten in der Stadt: Zwei schwarz gekleidete, maskierte Männer sprengen am Bahnhof Luzern einen Bancomaten der Bank Cler und fliehen auf Rollern. Kurz vor der Flucht kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Tätern und zwei Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma, welche die Kriminellen aufzuhalten versuchten. Für diesen Fall ist die Luzerner Staatsanwaltschaft zuständig. Auf Anfrage dieser Zeitung heisst es, man könne wegen des nach wie vor laufenden Verfahrens keine näheren Angaben zum Fall machen.

Unbekannte sprengten am Bahnhof Luzern einen Bancomaten. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 21. Dezember 2022)

Rund drei Monate später, am 28. März 2022, haben Kriminelle erneut zugeschlagen: Nachts um 1.29 Uhr knallt es mehrmals auf dem Landi-Areal an der Schiltwaldstrasse in Buchrain. Die Täter flüchten mit einer unbekannten Summe und hinterlassen den Bancomaten der Raiffeisenbank zerstört – die Ermittlungen laufen auch in diesem Fall noch.

Der Bancomat in Buchrain erlitt Totalschaden. Bild: Patrick Hürlimann (Buchrain, 28. März 2022)

Und nur ein halbes Jahr später, am 16. September 2022, hatten Kriminelle wieder einen Raiffeisen-Bancomaten im Visier, erneut bei einer Landi-Filiale. Der Schaden rund um den Bancomaten auf der Schürmatt in Schötz war massiv. Auch hier sind die Ermittlungen noch hängig.

Die Sprengung richtete grossen Schaden an. Bild: Luzerner Polizei (16. September 2022)

In Schweizer Bancomaten liegt mehr Geld als im Ausland

Die Fälle im Kanton Luzern weisen ein Muster auf: dreimal Landi, dreimal Raiffeisenbank. Mit Ausnahme der Sprengung am Bahnhof Luzern sind es eher ländliche Tatorte, mit gutem Anschluss zur Autobahn. Hat also der jüngste Vorfall in Reiden etwas mit den Bancomatensprengungen der vergangenen Monate zu tun?

Die Bundesanwaltschaft, welche die Ermittlungen in den Fällen Reiden, Buchrain und Schötz führt, schreibt auf Anfrage: «Da es sich um ein laufendes Strafverfahren handelt, sind wir derzeit nicht in der Lage, über die Medienmitteilung der Luzerner Kantonspolizei hinauszugehen.»

Schweizweit häufen sich Bancomatensprengungen – rund 20 Fälle sind es in diesem Jahr bereits. Zum Vergleich: 2018 wurden über das gesamte Jahr nur deren vier verzeichnet. Das Problem: Die Schweiz ist für Bancomatenbomber ein beliebtes Ziel, weil hierzulande oftmals höhere Summen in Bancomaten liegen als im Ausland.

Sicherheitsexperte nimmt Banken in die Pflicht

Ein weiteres Problem sei, dass die Bancomaten oftmals zu wenig gegen solche Angriffe geschützt sind, wie Sicherheitsexperte Peter Villiger moniert. Villiger verkauft mit seiner Firma ein System, welches das Geld bei einer Sprengung mit Tinte einfärbt und somit unbrauchbar macht. Mit einem Piktogramm, welches auf das Tintensystem hinweist, sollen Kriminelle von einer Sprengung abgehalten werden.

Gemäss Villiger haben die grossen Schweizer Banken nur einen Teil ihrer Bancomaten mit einem Tintensystem ausgerüstet – oftmals seien die Banken bei solchen Investitionen zurückhaltend, da Bancomaten nicht gewinnbringend seien. Villiger blickt besorgt in die Zukunft:

«Ich gehe davon aus, dass sich die Bancomatensprengungen nächstes Jahr verdoppeln.»

Villiger zeichnet ein düsteres Bild für Schweizer Banken. Welche Massnahmen unternimmt die viel betroffene Raiffeisenbank? Auf Anfrage schreibt die Bank: «Aus sicherheitstechnischen Gründen gibt Raiffeisen keine Auskunft zu konkret getroffenen Schutzmassnahmen ihrer Bancomaten. Die Sicherheitsstandards der Raiffeisenbanken sind branchenüblich und auf dem aktuellsten Stand.»

Die Raiffeisenbank verfüge ausserdem über das dichteste Bancomatennetz der Schweiz, was die Wahrscheinlichkeit für physische Manipulationen an den Geräten potenziell erhöhe.

Immer mehr Bancomaten verschwinden

Betrachtet man das Bancomatennetz von sämtlichen Schweizer Banken, fällt auf, dass dieses immer weniger dicht wird. Während also die Bancomatensprengungen zunehmen, gibt es immer weniger Bancomaten.

Alles anzeigen

Wie viele Bancomaten im Kanton Luzern verschwunden sind, lässt sich nicht genau sagen. Die Schweizerische Nationalbank lässt auf Anfrage mitteilen, dass die Statistik der Anzahl Bancomaten nicht auf kantonaler Stufe geführt werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen