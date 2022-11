Mutter findet keine passende Betreuung für ihr behindertes Kind

Luzern Betreuungslücken für behinderte Tochter stellt Mutter vor grosse Probleme Die alleinerziehende berufstätige Mutter Patricia Dettbarn aus Luzern findet keine Ferienbetreuung für ihre Tochter, die spezielle Bedürfnisse hat – trotz Anhörung durch den Kanton. Susanne Balli Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die alleinerziehende Mutter Patricia Dettbarn spielt mit ihrem Sohn Luis-Carlos und ihrer Tochter Carolina in ihrer Wohnung Monopoly. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 9. November 2022)

Die letzten Schulferien liegen schon ein Weilchen zurück. Doch berufstätigen Eltern von schulpflichtigen Kindern müssen sich bereits für die nächsten Schulferien Gedanken darüber machen, wer ihre Kinder betreuen kann, wenn sie arbeiten müssen. Denn nicht immer stehen Verwandte und Bekannte dafür zur Verfügung. Immerhin gibt es zum Teil die Möglichkeiten, den Nachwuchs in ein Lager zu schicken oder Angebote wie Ferienpass oder Sport- und Kreativwochen zu buchen. Und immer mehr Gemeinden im Kanton Luzern bieten während der Frühlings-, Sommer- und Herbstferien auch Hortbetreuung an.

Noch kniffliger, die Ferienzeit der Kinder mit einer geeigneten Betreuung zu überbrücken, ist es für Eltern von Kindern mit Behinderungen. So erlebt es Patricia Dettbarn aus Luzern. Die 40-jährige alleinerziehende Mutter ihrer 9-jährigen Tochter Carolina und ihres 11-jährigen Sohns Luis-Carlos ist verzweifelt. Carolina ist mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt gekommen und in ihrer kognitiven Entwicklung verzögert.

In den zwei Kindergartenjahren sowie in den ersten zwei Schuljahren konnte sie die Regelklasse in der Volksschule der Stadt Luzern besuchen – im Rahmen der Integrativen Sonderschule (IS). Dabei werden Kinder mit Behinderungen in eine Regelklasse integriert und erhalten dort während eines Teils der Lektionen zusätzliche Betreuung durch eine Lehrperson mit heilpädagogischer Ausbildung. Dank der IS konnte das Mädchen das Angebot des Ferienhorts der Volksschule Luzern nutzen.

Schulwechsel nach Hohenrain missglückt

Doch derzeit wird sie nicht mehr in eine Regelklasse integriert. «Carolina braucht eine gewisse Betreuung im Unterricht», erklärt Patricia Dettbarn. Ab der dritten Klasse nehme die Anzahl der Lektionen zu, und damit der Betreuungsaufwand, was nicht mehr gewährleistet gewesen sei. So wurde entschieden, dass Carolina das Heilpädagogische Zentrum Hohenrain (HPZH) besuchen soll.

Am HPZH sei auch die Ferienbetreuung geregelt, die allerdings nur angeboten werde, wenn mindestens das Teilinternat besucht werde, sagt Dettbarn. Caroline sollte also pro Woche einmal im HPZH übernachten. Mittwoch bis Freitag musste sie täglich mit dem Taxi von Luzern nach Hohenrain und zurück gefahren werden. Weil sie stark reisekrank sei, habe sie jedes Mal erbrechen müssen.

«Meine Tochter ist mit der neuen Situation überhaupt nicht klargekommen.»

Der Stress mit dem Übernachten und Erbrechen habe sie dermassen belastet, dass sie am HPZH einen epileptischen Anfall erlitten habe. «Die Situation war unhaltbar, und ich habe sie schnell wieder aus dieser Schule genommen.»

Passende Betreuung während neun Wochen Schulferien fehlt

Nun besucht das Mädchen die Heilpädagogische Schule Luzern (HPS), eine Tagesschule für Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung in der Stadt Luzern. Zwar bietet die HPS während der Schulwochen von Montag bis Freitag familienergänzende Hortbetreuung an, allerdings keinen Hort während der insgesamt 14 Wochen Schulferien, sondern lediglich einzelne Freizeitnachmittage.

Patricia Dettbarn sagt: «Ich arbeite 70 Prozent und habe fünf Wochen Ferien. Es bleiben also neun Wochen im Jahr, in denen ich für Carolina keine Ferienbetreuung habe.» Weil die Verwandtschaft in Spanien und Deutschland lebe, könne sie nicht auf die Betreuung durch Angehörige zurückgreifen. Und Freizeitangebote wie zum Beispiel der Ferienpass kämen für Carolina aufgrund des Betreuungsaufwandes und ihrer Bedürfnisse häufig nicht in Frage.

Dettbarn sah sich daher gezwungen, in den Sommerferien unbezahlten Urlaub zu nehmen. «Damit fehlt mir das Geld für einen Monat Miete.» Bisher habe sie sämtliche Institutionen, die ein Ferien- oder Freizeitangebot für Kinder mit Behinderung führen, abgeklappert und Stiftungen angeschrieben. Doch entweder sei keine passende Betreuung für Caroline vorhanden oder aber diese sei für sie als alleinerziehende Mutter nicht bezahlbar. Dettbarn sagt:

«Ich möchte weiterhin berufstätig sein, doch ich weiss nicht, wie ich das Problem lösen soll. Ich bin doch nicht die einzige Mutter mit einem behinderten Kind.»

Die Luzerner Gemeinden sind verpflichtet, an der Volksschule familienergänzende Betreuung wie Mittagstisch und Hort anzubieten. Laut Martina Krieg, Leiterin Dienststelle Volksschulbildung, gilt dies auch für Sonderschulen. «Betreuungsangebote in der Schulferienzeit werden auf freiwilliger Basis durch die Gemeinden organisiert. Ob und in welcher Form Angebote zur Verfügung stehen, liegt in der Zuständigkeit der Gemeinden.»

Bei der IS können laut Krieg die Lernenden die Tagesstrukturen der Regelschule nutzen. «Für die Betreuung während der Ferienzeit fehlt im Rahmen der Volksschulbildung die gesetzliche Grundlage für ein kantonales Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderungen.»

Krieg verweist im Fall von Carolina auf Angebote wie Ferienwochen von Insieme, auf die Beratung und den Entlastungsdienst durch Pro Infirmis oder allenfalls auf einen Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung. Doch Patricia Dettbarn kann bei Insieme nur eine Woche Ferienbetreuung buchen, wie sie sagt. Einen Assistenzbeitrag der IV erhalte sie nicht, da Carolina nicht auf den Überwachungsbedarf von mindestens sechs Stunden komme.

Dienststelle überprüft Sonderschulung regelmässig

Laut Martine Krieg wird eine Sonderschulung regelmässig überprüft. Übertritte von der integrativen in die separative Sonderschulung und umgekehrt seien möglich. Die integrative Schulung werde der separativen vorgezogen, wenn das Kind am gemeinschaftlichen Leben der Regelschule teilnehmen und sich darin entwickeln könne. Zudem müsse die Familie die nötige Unterstützung gewährleisten können und die Ressourcen für die spezifische Förderung müssen in der Regelschule bedarfsgerecht organisiert werden können.

Der Grund für einen Wechsel sei in aller Regel nicht ein Mangel an Fachpersonen, sondern dass das Angebot in der Regelschule für ein Kind nicht mehr passe. Zum Beispiel, wenn ein Kind oder Jugendlicher mit der Struktur der Regelschule überfordert sei und sich nicht mehr wohl fühle. Zum Fall von Carolina sagt Krieg:

«Der Übertritt in die separative Sonderschulung erfolgte im Einverständnis mit der Mutter.»

Patricia Dettbarn hingegen sagt, sie sei dagegen gewesen, dass Carolina separiert werde. Sie sei dann von der Dienststelle zwar angehört, aber über keine andere Möglichkeit informiert worden.

Im Rahmen des langfristigen Schulentwicklungsprojekts «Volksschule 2035» werden laut Krieg auch die Tagesstrukturen geprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt, auch für Kinder mit Behinderungen. Für Patricia Dettbarn und ihre Tochter nützt dies nichts. Sie sind auf eine rasche Lösung angewiesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen