Sursee: Stark alkoholisierter Fahrer baut Selbstunfall

Luzern Betrunken und auf Drogen: 34-Jähriger verunfallt in Sursee In der Nacht auf Samstag verlor ein Mann an der Ringstrasse Nord in Sursee die Kontrolle über sein Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Franken, verletzt wurde niemand. 22.08.2022, 11.53 Uhr

Der Autofahrer fuhr am Samstag, 1 Uhr, in Sursee über den Kreisverkehrsplatz Kotten. Als er auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Sursee abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.