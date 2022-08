Luzern Das Planetarium im Verkehrshaus wird umgebaut – und bleibt bis am 23. September geschlossen Das Planetarium bekommt neue Laser-Projektoren und eine neue Audio-Anlage. Der Umbau dauert rund vier Wochen. 28.08.2022, 16.00 Uhr

Aufgrund des Umbaus bleibt das Verkehrshaus Planetarium in Luzern vom 29. August bis am 23. September 2022 geschlossen, schreibt das Verkehrshaus in einer Medienmitteilung. Neben dem Einbau neuer Laser-Projektoren wird die Audio-Anlage im Planetarium durch ein 3D-Audiosystem ersetzt. Zudem würden an der Konzertbühne in der Mitte des Saales Optimierungen vorgenommen und eine neue Beleuchtung installiert. So könne man ein grösseres Angebot an Realfilmen und Livestream sauf der Kuppel zeigen. Das Update der Betriebssoftware und die erhöhte Rechenleistung würden ausserdem die Grundlage für eine wesentlich erweiterte Vermittlungs- und Bildungsarbeit bilden. (tos)