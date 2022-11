Simonetta Sommaruga trat bei «Luzern diskutiert» in Hochdorf auf

«Luzern diskutiert» Simonetta Sommaruga in Hochdorf: «Wir müssen alles dafür tun, damit unser Land rasch von der massiven Abhängigkeit von Öl und Gas wegkommt» Nach einem Jahr Pause fand am Freitagabend das Forum für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wieder in der Braui statt. Der höchste Gast des Abends war Simonetta Sommaruga. Die Bundesrätin referierte über die Energiekrise und erzählte, wann sie ihre Mitarbeitenden «anpflaumt». Livia Fischer Jetzt kommentieren 11.11.2022, 21.43 Uhr

Ein Abendessen im Kerzenschein mit Blick auf den Vierwaldstättersee, den die rosa gefärbten Wolken und die schneebedeckten Bergspitzen kitschig erscheinen lassen. Tönt richtig romantisch. In Wahrheit wurde das Bild des Sees auf eine riesige Leinwand gebeamt, und sobald ein Gang serviert wurde, gingen Scheinwerfer an. Doch nichts für ungut – das beschriebene Szenario diente auch nicht etwa als Kulisse eines Candle-Light-Dinners, sondern war die diesjährige Ausgabe von «Luzern diskutiert».

Nach einem Jahr Pause fand das Forum für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Freitagabend wieder im Kulturzentrum Braui in Hochdorf statt. Wie schon 2020 setzte das Organisationskomitee, dessen Präsident FDP-Ständerat Damian Müller ist, auf einen «kleinen, persönlichen Rahmen». 160 Gäste fanden sich an den sorgfältig gedeckten Tischen ein.

Kein Candle-Light-Dinner, sondern die diesjährige Ausgabe von «Luzern diskutiert» in der Braui in Hochdorf. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

Unter ihnen prominente Luzerner Gäste wie FDP-Regierungsrat Fabian Peter, die Regierungsratskandidatinnen Michaela Tschuor (Mitte) und Claudia Huser (GLP), Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum, Kantonsrat Daniel Rütimann sowie die Hochdorfer Gemeindepräsidentin Lea Bischof-Meier (beide ebenfalls Mitte). Auch der polarisierende FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg weilte unter den Gästen.

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg am Forum für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Braui in Hochdorf. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

Turbulente Woche war wie Autofahren im Feierabendverkehr

Zu den Rednern gehörten Daniel Bloch (CEO der Schoggifabrik Camille Bloch) und Nevin Galmarini (Snowboard-Olympiasieger). Das bekannteste Gesicht des Abends war aber SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Nachdem sie am 2. November wegen der Gesundheit ihres Mannes ihren Rücktritt auf Ende Jahr verkündet hatte, war ihr Erscheinen gleich doppelt speziell.

«Die letzten Tage waren wie Autofahren im Feierabendverkehr. Ich versuchte, nach vorne zu schauen, und doch blickte ich immer wieder in den Rückspiegel. So mache ich das auch heute Abend», begann die Vorsteherin für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ihre Rede.

Stargast des Abends: Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

Sie liess ihre Karriere als Bundesrätin Revue passieren, sprach aber auch über die einschneidenden Geschehnisse der letzten Monate. Punkto Ukrainekrieg und Energiekrise waren «Unabhängigkeit» und «Sicherheit» die Stichworte der Stunde.

Annäherung an europäische Nachbarn

«Wir müssen alles dafür tun, damit unser Land rasch von der massiven Abhängigkeit von Öl und Gas wegkommt», appellierte Sommaruga ans Publikum. An dieser Stelle lobte sie Damian Müller dafür, bei der Verabschiedung des neuen Bundesgesetzes zur sicheren Stromversorgung mit erneuerbaren Energien mitgeholfen zu haben. «Die Diskussionen fingen so kontrovers an. Der Beschluss hat aber gezeigt, dass es in unserem Land trotz aller Differenzen möglich ist, am Schluss einen Schritt aufeinander zu zu machen und sich weitgehend zu finden.»

Einen Schritt aufeinander zu machen sollten laut Sommaruga auch die Schweiz und die Europäische Union. Die Schweiz habe ihre europäischen Nachbarn in den vergangenen Jahren vernachlässigt.

«Dabei wissen wir, wo wir eigentlich hingehören. Nicht nur geografisch, sondern auch bezüglich der Werte, die wir vertreten.»

Es sei Zeit, mit dem «Fremdelen» aufzuhören. «Ich bin überzeugt, dass eine gute Lösung mit der Europäischen Union jetzt höchste Priorität haben muss.»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

«Bundesrätin war definitiv nicht mein Traumberuf»

Auf Sommarugas Referat folgte tosender Applaus, der die ersten Worte von Fabienne Gyr, die durch den Abend führte, verschluckte. Im Gespräch mit der «Samschtig-Jass»-Moderatorin erzählte Sommaruga von den schwierigsten, eindrücklichsten und schönsten Momenten ihrer Karriere. Zu den turbulenten vergangenen Tagen sagte sie:

«Ich habe sehr viel Verständnis und Unterstützung erfahren, wofür ich sehr dankbar bin.»

Auch persönliche Details waren über die Bundesrätin zu erfahren. So ist der Pop-Rock-Klassiker «Beds Are Burning» etwa ihr Lieblingslied – etwas unerwartet für eine passionierte Pianistin wie Sommaruga. Apropos Klavier: Die Tasten tanzen zu lassen, ist für die gebürtige Sinserin schon immer eine Möglichkeit gewesen, um ihre «innere Ordnung wiederherzustellen».

Trotz der vielen ernsten Themen brachte Sommaruga das Publikum zum Lachen. Auch sie selbst musste immer wieder ob ihrer Aussagen schmunzeln. Etwa als sie verriet, dass Bundesrätin «definitiv nicht» ihr Traumberuf als Kind gewesen sei.

Oder als sie gestand, dass auch sie – wenn sie gestresst und «wahnsinnig hungrig» sei – vor einem öffentlichen Auftritt schon mal ihre Mitarbeitenden «angepflaumt» habe. «Seither hat immer jemand etwas Kleines zum Essen dabei.» Wenn auch nur unbewusst, standen Erzählungen wie diese sinnbildlich dafür, was «Luzern diskutiert» will: Sie schaffen Nähe.

Simonetta Sommaruga mit dem Luzerner Baudirektor Fabian Peter. Bild: Patrick Hürlimann (Hochdorf, 11. November 2022)

