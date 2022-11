Hermann Schlapp im Alter von 86 Jahren verstorben

Luzern Ehemaliger «Vaterland»-Chefredaktor ist tot Hermann Schlapp ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er leitete während drei Jahren auch die SRF-«Tagesschau». 20.11.2022, 13.05 Uhr

Hermann Schlapp war Chef der SRF-«Tagesschau». Bild: SRF

Hermann Schlapp ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Dies geht aus einer Todesanzeige hervor. Der gebürtige Bündner war unter anderem von 1979 bis 1982 Chef der SRF-«Tagesschau». Von 1982 bis 1986 war er Chefredaktor der Luzerner Tageszeitung «Vaterland».

In Luzern wollte er aus dem «CVP-Parteiorgan» eine «schweizerische Tageszeitung» machen. Er vergrösserte etwa auch den Bildanteil der Zeitung. Nach vier Jahren verliess er den Posten aber wegen Differenzen mit der Verlagsleitung. Das «Vaterland» wurde 1991 mit dem FDP-nahen

«Luzerner Tagblatt» zur «Luzerner Zeitung» zusammengelegt. Schlapp war auch am Medienausbildungzentrum (MAZ) in Luzern tätig. Die Trauerfeier findet in Lenz GR statt. (rem)