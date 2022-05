Luzern Förderangebot boomt: Zentralschweizer Informatik-Campus zieht immer mehr Kinder an Vor knapp einem Jahr ist der ICT-Campus Zentralschweiz eröffnet worden. Das Angebot stösst bei informatikinteressierten Schülerinnen und Schülern auf Interesse, bei den Sponsoren orten Campusleiterin und Branchenverband-Chef noch Verbesserungspotenzial. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 27.05.2022, 16.00 Uhr

Für diese Kinder ist Java nicht nur eine Insel in Indonesien, sondern auch eine Programmiersprache. Ausserdem verwandeln sie ein Stück Kunststoff und Metall zu einem Roboter. Sie sind 13-jährig und besuchen freiwillig den ICT-Campus Zentralschweiz im Hauptsitz der CSS in Luzern. Seit fast einem Jahr gibt es das Förderangebot für informatikinteressierte Jugendliche hier bereits. Und es wird immer beliebter.

Der ICT-Campus in einem Gebäude der CSS-Versicherung in Luzern bei der Eröffnung. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 26. Juni 2021)

Am Tag der Eröffnung liessen sich 23 Schülerinnen und Schüler der ersten Sekundarstufe von Coaches in das Programmieren und die Robotik einführen; letzten Samstag waren es 40. Das Angebot ist freiwillig und steht jeden Samstagvormittag den interessierten Kindern offen. «Wir sind sehr zufrieden», bilanziert Livia Ruckli. Die angehende Sek-Lehrerin und Heilpädagogin aus Emmenbrücke leitet den Campus seit Februar.

Livia Ruckli, Leiterin des ICT-Campus Zentralschweiz. PD

Die 28-Jährige war schon als Kind von der Informatik begeistert. Ein spezifischer Förderunterricht habe aber gefehlt. «Das darf den Kindern heute nicht mehr passieren, darum unterstütze ich das Projekt.» Als Ruckli letztes Jahr in einem Artikel vom Campus Zentralschweiz las, bewarb sie sich als Coach. Schon ab September half sie den Kindern bei ihren Projekten. Und als der Förderverein, der hinter dem ICT-Campus steht, für diesen eine neue Leitung suchte, nutzte Ruckli die Chance.

Weder Lehrplan noch fixe Aufgaben

Seither ist Livia Ruckli Ansprechperson für die Eltern, Sponsoren und die anderen Schulen, führt die Coaches, ist auch selbst noch Coach, sucht Fachleute für Ausbildungsschwerpunkte, führt Administration und Materialbewirtschaftung und sie ist manchmal auch als Scout in den Schulen unterwegs.

Die Scouts veranstalten auf Einladung der Sekundarschulen in der Zentralschweiz einen Schnupperhalbtag, um den Kindern im Schulzimmer die ICT spielerisch näherzubringen. «Die Kinder sind häufig sehr neugierig und motiviert», sagt Ruckli. Das bleibe auch am Campus der Fall, wo sich die Kinder anders als im normalen Unterricht weder an Lehrpläne noch an fixe Aufgaben halten müssen.

«Ich muss nie jemandem sagen: Mach doch mal etwas.»

Kleine Kreativpausen würden aber gerne genommen und seien auch erwünscht. Das gelte auch für die Nutzung des Smartphones. Der Mädchenanteil bewege sich je nach Samstag bei rund 30 Prozent. Er dürfte noch weiter wachsen, wie Ruckli betont. Deshalb gebe es auf dem Campus jeweils ein fixes Zeitfenster für den «Girls* Club», an dem sich Mädchen und Nonbinäre in einem geschützten Rahmen mit den Coaches austauschen können.

«Dabei wurde deutlich, dass sich viele Mädchen technische Fertigkeiten weniger zutrauen als Jungs. Dabei sind die Mädchen nicht weniger talentiert – im Gegenteil.»

Den Kindern gefällt der Campus also. Auch die Sponsoren sind laut Ruckli begeistert, wenn sie vor Ort sehen, was die Kinder lernen. «Da kommt häufig die Rückmeldung, dass ein so hohes Niveau nicht erwartet worden ist.» Das beziehe sich nicht nur auf die Arbeit selbst, sondern auch auf Teamfähigkeiten und Eigeninitiative. Die Campusleiterin hofft deshalb, dass sich noch mehr Unternehmen aus der Zentralschweiz entschliessen, sich als Sponsoren zu engagieren – und dadurch auch das Recht auf Besuche erhalten.

Mehr Sponsoren, mehr Kinder: Die Richtung stimmt für den Campus. Aber gibt es bei der CSS überhaupt noch genügend Platz? «Vorerst reichen die Kapazitäten», sagt Ruckli. Nur bei voller Belegung mit 40 Kindern und fünf Betreuungspersonen werde es etwas eng. «Abgesehen davon ist der Raum für unsere Bedürfnisse perfekt.»

Berufsverband will mehr Firmen für Campus gewinnen

Die steigenden Schülerzahlen am ICT-Campus Zentralschweiz freuen auch David Tassi. Er ist der Geschäftsführer von der ICT-Berufsbildung Zentralschweiz. Der regionale Berufsverband der Informatikerinnen, Mediamatiker und ICT-Fachleute hat den Anstoss zum Luzerner Campus gegeben. «Von den bereits engagierten Betrieben habe ich sehr positive Feedbacks erhalten.»

Nun gehe es darum, noch mehr Unternehmen dafür gewinnen zu können. Mögliche Gründe für die bisherige Zurückhaltung gebe es einige: «Vielleicht muss der Campus noch etwas bekannter werden. Vielleicht denken einige Firmenverantwortliche fälschlicherweise, dass es wegen der Namenssponsorin keine weiteren Sponsoren braucht. Oder vielleicht hat auch die Pandemie zu einer gewissen Zurückhaltung geführt.»

Laut Tassi bewegen sich auch die aktuellen Lehrlingszahlen in der regionalen ICT auf Vorjahresniveau, obwohl die Betriebe kaum Mühe bekundet hätten, Lernende mit den geforderten Fähigkeiten zu finden. Das weise auf eine generelle Zurückhaltung der Firmen hin, «die hoffentlich bald gelöst wird». Denn die Branche sei nach wie vor dringend auf Nachwuchs angewiesen, um den Fachkräftemangel zu entschärfen.

