Luzern Grosserfolg gegen Drogenbande – «solche Zugriffe müssen auf die Sekunde genau erfolgen» Luzerner Ermittlern gelang es, eine organisierte Drogenbande aus Albanien festzunehmen – einer der grössten Fälle, die es in Luzern je gab. Kripo-Chef und Oberstaatsanwalt erzählen, was es dazu brauchte. Martin Messmer 31.08.2022, 10.33 Uhr

132 Kilo Koks von einer Luzerner Gemeinde aus in 13 Schweizer Kantonen gehandelt, schweizweit 27 Personen eines internationalen Drogenrings verhaftet, 14,5 Kilo Koks, acht Kilo Heroin und über 30 Kilo Streckmittel sichergestellt sowie 160’000 Franken beschlagnahmt: Den Luzerner Ermittlern ist ein grosser Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelungen.

160'000 Franken konnten sichergestellt werden. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

«Es ist einer der grössten und relevantesten Drogenfälle der letzten Jahre», sagt Simon Kopp, Kommunikationsverantwortlicher der Staatsanwaltschaft Luzern, über den Fall.

Was es für diesen Erfolg brauchte, erklärten Jürg Wobmann, Chef Kriminalpolizei bei der Luzerner Polizei, und Oberstaatsanwalt Daniel Burri in der Sendung «Fokus» auf Tele1. «In der Regel haben wir am Anfang einen Hinweis oder eine vage Verdachtslage, dann beginnen verdeckte Vorermittlungen. Erhärtet sich der Tatverdacht gegen eine Gruppierung, erfolgt zu gegebener Zeit der Zugriff», so Wobmann.

Total wurde mit 132 Kilogramm Koks gedealt. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

Ein solcher Zugriff, in diesem Fall durch die Spezialeinheit Luchs, müsse minutiös und wochenlang geplant werden: «Wir haben gleichzeitig an mehreren Orten zugeschlagen, deshalb müssen diese Zugriffe alle auf die Sekunde genau gleichzeitig erfolgen. Wir wollen natürlich nicht, dass Hinweise an weitere Täterkreise weitergeben werden.» Auch werde sichergestellt, dass zu einem geplanten Zeitpunkt die Verdächtigen auch tatsächlich vor Ort seien und, wenn möglich, Drogen dabei hätten.

«Äusserst gewalttätig»

Solche Zugriffe sind gemäss den Äusserungen des Kripochefs gefährlich. Die mutmassliche Täterschaft sei der organisierten Kriminalität zuzurechnen. Wobmann spricht von «Managern», die von der Schweiz aus Grosshandel betreiben, ihre «Geschäftsführer» würden von Albanien aus operieren. Es sei bekannt, dass die organisierte albanische Kriminalität «äusserst gewalttätig» sei, weshalb man bei solchen Zugriffen auch «äusserste Vorsicht» walten lassen müsse.

Ermittlungen dauerten ein Jahr

Nach dem Zugriff beginnt die grosse Ermittlungsarbeit. Wobmann erwähnt etwa Einvernahmen, Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen. Ein Jahr lang, von April 2020 bis März 2021, dauerte die Arbeit der Luzerner Polizei und der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit weiteren Stellen wie Fedpol, bis die kriminelle albanische Gruppierung aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Laut Oberstaatsanwalt Burri sei es Strategie der Drogenbekämpfung, regelmässig solche «Nadelstiche» gegen die organisierte Kriminalität zu setzen – und er mahnt, dass es dafür mehr Ressourcen brauche. «In der Drogenbekämpfung wollen wir an die grossen Fälle. Wir wollen die organisierten Strukturen aufbrechen.» Dabei komme der vernetzten und engen Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft – innerhalb des Kantons wie auch mit anderen Kantonen und dem Bund – oberste Priorität zu. Kripo-Chef Jörg Wobmann sagt: «Man muss zur Kenntnis nehmen, dass Europa momentan von Kokain überschwemmt wird.»

Jürg Wobmann, Chef Kriminalpolizei bei der Luzerner Polizei, und Oberstaatsanwalt Daniel Burri in der Sendung «Fokus» auf Tele1. Tele 1