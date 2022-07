Integration durch Spass in der Guuggenmusig und im Sportverein

Luzern Guuggenmusig und Sportverein: So finden Flüchtlinge ihren Platz mitten in der Schweizer Gesellschaft Vereine eignen sich perfekt, um sich in Luzern zu integrieren. Bloss: Vielen Migrantinnen und Migranten bleibt diese Welt verschlossen. Eine Engländerin will dies ändern. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Abdel stammt aus Nordafrika. Seit letztem Herbst spielt er in der GuuggenmusiG HüGü-Schränzer. «Die Proben und die Fasnacht waren total gut. Ich habe mehr Schweizerdeutsch gelernt und viele gute und nette Leute kennen gelernt», erzählt der junge Mann strahlend. Er sei sogar schon an der Hochzeit eines Paars aus dem Verein gewesen.

HüGü-Präsident Matthias Schmied sagt ebenfalls: «Es macht Spass mit Abdel.» Er komme nach den Proben jeweils mit in die Beiz. «Wir dachten erst, dass es sprachlich schwierig sein könnte, aber Abdel fragt nach, wenn er etwas nicht versteht.»

Bedenken gab es auch bezüglich der Fasnacht, die ja schon ziemlich intensiv ist. Man fragte sich in der Guuggenmusig, ob Abdel wirklich weiss, worauf er sich da einlässt. «Doch er hat mehr Proben besucht als viele andere und war jederzeit pünktlich vor Ort», erzählt Matthias Schmied.

Verein spendiert Velo, damit er zum Training kann

Ein weiteres Beispiel ist Boubacar Doumbouya aus Guinea. Er macht im Lauftreff Grosswangen als begeisterter Läufer mit. Damit er jeweils rechtzeitig zum Training gelangen kann, haben seine Kolleginnen und -kollegen extra ein Velo für ihn organisiert.

Boubacar Doumbouya aus Guinea (links) mit den Läuferinnen und Läufern des Lauftreffs Grosswangen. Bild Gabriela Steffen

Abdel und Boubacar sind keine zufälligen Erfolgsbeispiele. Ihre Integration in ihren Vereinen erfolgte nämlich auf Initiative von Anya Heini. Im Rahmen einer Weiterbildung an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit hat sie das Projekt «Integration in der Freizeit» entwickelt. Dabei geht es darum, Geflüchtete und Zugezogene in Vereine zu integrieren.

«Beide Seiten gewinnen: Die Teilnehmenden verbessern ihre Sprache, finden neue Freundschaften und erhalten auch Zugang zu weiteren gesellschaftlichen Bereichen. Die Vereine lernen neue Mitglieder kennen, können die Vereinsexistenz sichern und das Vereinsleben bereichern», betont Anya Heini.

Für ihr Projekt hat Anya Heini viel Zeit investiert. Sie hat persönliche Gespräche mit Migrantinnen und Migranten geführt, Kontakt mit den Vereinen aufgenommen und eine Brückenfunktion wahrgenommen, indem sie beispielsweise die Interessierten zu einem Schnupperabend begleitete.

«Mein Traumsport war schon immer Rudern»

Zu ihnen gehört auch Erdem aus der Türkei. «Mein Traumsport war schon immer Rudern», sagt er strahlend. Er sei schon immer ein guter Schwimmer gewesen. In den letzten Monaten durfte er einen Gratisruderkurs besuchen und ist jetzt Neumitglied im Ruderklub Reuss. Er betont:

«Die anderen Vereinsmitglieder sind sehr nett, hilfsbereit und offen.»

Der Ruderclub Reuss hat mehrere Neumitglieder, die von weither stammen. Bild Mohammad H. Hassani

Als Engländerin in Luzern – mit indischem Vater und österreichischer Mutter – hat Anya Heini selbst gesehen, wie schwierig es sein kann, sich zu integrieren. «Integration ist wichtig. Dadurch steigen die Chancen von Migranten, wir können unsere Ressourcen nützen, Vorurteile abbauen und die Sprache üben. So erlangen wir möglichst schnell unsere Selbstständigkeit in der neuen Gesellschaft», erklärt sie.

Selbst habe sie immer nach Menschen mit ähnlichen Interessen gesucht – als leidenschaftliche Sängerin ist sie bei mehreren Chören in Luzern fündig geworden.

Nicht alle können sich Mitgliederbeitrag leisten

«Integration in der Freizeit» war zunächst einmal als Pilotprojekt gedacht. Dieses ist nun zu Ende – Anfang Juli trafen sich alle Teilnehmenden und Vereinsverantwortlichen zu einem Abschlussabend, um von ihren Erfahrungen zu erzählen.

Etwa die Hälfte der über 30 Teilnehmenden werden ihrem neuen Verein auch künftig treu bleiben. Hindernisse wie Mitgliederbeiträge, die sie zum Teil nicht bezahlen können, sind inzwischen aus dem Weg geräumt. So greifen zum Beispiel der Kanton und auch die Vereine selbst den Geflüchteten finanziell unter die Arme. Tanja Noser von den HüGü-Schränzern bringt es auf den Punkt:

«Am Mitgliederbeitrag soll es sicher nicht scheitern.»

So kann sich Mostafa aus Afghanistan auch weiterhin im Tischtennisclub Emmen engagieren, während seine Landsfrau Sakina Yoga entdeckt hat und die Ukrainerin Anita beim Eltern-Kindersingen mitmacht.

Jetzt soll ein neuer Verein gegründet werden

Auch für Anya Heini geht es weiter: Sie will im Herbst den Verein «Integration in der Freizeit» gründen und so das Projekt auf eine solide Basis stellen. Die Vorstandsmitglieder stammen vom Migrantentreff HelloWelcome und dem Sentitreff.

Weitere Vorstandsmitglieder werden gesucht – genauso wie Sponsoren und interessierte Vereine. Aufgrund ihrer Erkenntnisse aus dem Projekt hat Anya Heini einen Leitfaden für Vereine zusammengestellt. Dieser soll helfen, Fragen rund um die Integration von Migrantinnen und Migranten zu klären.

Anya Heinis Leitfaden für Vereine ist auf https://www.sportstadt-luzern.ch/images/dokumente/Broschure%20Integration%20Vereine.pdf zu finden.

