Wolfsriss in Malters: Kanton Luzern setzt SMS-Alarm ab

Luzern Kanton setzt nach Wolfsriss bei Malters SMS-Alarm ab Westlich der Agglomeration Luzern streift ein Wolf umher. Die kantonale Wildhut rät zu Vorsichtsmassnahmen. 09.03.2023, 15.21 Uhr

Am frühen Donnerstagnachmittag wurden Tierhalter von der Wildhut des Kantons Luzern in einem SMS über einen Wolfsriss informiert. Dieser hat sich am Mittwoch auf dem Gebiet der Gemeinde Malters im Westen Luzerns ereignet. Die kantonale Wildhut rät Tierbesitzern, Herdenschutzmassnahmen zu treffen oder Kleinwiederkäuer nachts einzustallen.

Bereits im Februar warnte die kantonale Wildhut drei Mal wegen Wölfen. Am 21. Februar wegen einer vermuteten Wolfssichtung im Raum Malters und zuvor am 16. Februar wurde im Raum Escholzmatt ein Wolf gesichtet. Am 9. Februar gab es in Neuenkirch einen Wolfsriss.

Mitte Januar wurde ein Wolf in Littau am Rande eines Siedlungsgebietes gesichtet. Damals konnte das Tier fotografiert werden. Tipps und Verhaltensregeln im Umgang mit dem Wolf vom Kanton gibt es auf lawa.lu.ch (mme)

Diese Aufnahme des Augenzeugen soll den Wolf in Littau zeigen. Bild: Lawa