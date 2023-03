Luzerner Kantonsrat segnet Planungsbericht zur Gleichstellung ab

CS-Debakel «Mir wurde klar, dass ich besser schlafen kann, wenn ich die Bank wechsle»

Nach dem historischen Sonntag ist am Montag einiges los in der Luzerner Filiale der Credit Suisse: Bis 40 Menschen warteten teilweise vor den Schaltern. Auch in Zug holen Kundinnen und Kunden ihr Geld.