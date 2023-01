Luzern Kantonsrat will ukrainischen Flüchtlingen Einstieg ins hiesige Arbeitsleben erleichtern Arbeitsbewilligungen sollen schneller bearbeitet und Jugendlichen die Chance auf eine Lehre ermöglicht werden – das hat das Luzerner Parlament am Dienstag beschlossen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 31.01.2023, 12.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Amt für Migration (Amigra) in Luzern hat ein Ressourcenproblem. Damit die Gesuche rascher bearbeitet werden können, will die Regierung befristete Stellen schaffen. Das Parlament hat dem am Dienstag mit 92 zu 19 zugestimmt. Grundlage bildet ein Postulat von Andreas Bärtschi (FDP, Altishofen). Ihm ist es ein Anliegen, dass Personen mit Schutzstatus S, insbesondere ukrainische Geflüchtete, schneller zu einer Arbeitsbewilligung kommen. Dies ermögliche eine bessere Integration sowie eine finanzielle Eigenständigkeit und würde dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Von links bis liberal waren sich alle einig: Wer arbeiten will, sollte dies tun dürfen. Nur die SVP sah das anders. Die Worte, die Mario Bucher (Emmen) in seinem Votum wählte, sorgten für Furore. «Der Schutzstatus S ist nicht dazu gedacht, sich zu integrieren», begann er. Wir hätten «leider genügend Erfahrungen mit internationalen Konflikten, die in die Schweiz getragen werden, gemacht», etwa mit den Serben und Kosovaren. «Nach Kriegsende sollten die Flüchtlinge schnellstmöglich in ihre Heimat zurückkehren. Wir sollten es ihnen nicht noch schmackhaft machen, sich dauerhaft hier aufzuhalten.»

Auch das Argument des Fachkräftemangels zog bei Bucher nicht. Die Forderung sei für ihn «untragbar und eine Ohrfeige». Er stiess sich daran, dass er – mit eidgenössischem Fachausweis – sonst mit «unqualifizierten Schutzsuchenden gleichgestellt» werde. «Swiss Quality wäre ein Slogan von gestern.»

SVP-Parteichefin musste Stellung nehmen

Ursula Berset (GLP, Buchrain) bezeichnete Buchers Äusserungen als «absurd», auch Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum (Hochdorf) hatte «null Verständnis». Marcel Budmiger, SP-Fraktionschef aus Luzern, «fehlten die Worte». Er wollte von Präsidentin Angela Lüthold oder von Fraktionschef und Regierungsratskandidat Armin Hartmann wissen, ob dies «wirklich die offizielle Haltung der SVP ist, die sie in die Regierung einbringen will». Laura Spring (Grüne, Luzern) legte nach: «In Diskussionen rund um die Asylsozialhilfe haben wir stets gehört, die Geflüchteten sollen arbeiten und keine Sozialhilfe beziehen. Wie geht das auf?»

Lüthold (Nottwil) schaltete sich ein, Antworten auf die Fragen lieferte sie keine. «Die SVP hatte schon immer eine klare Haltung. Die, die an Leib und Leben bedroht sind, wollen wir aufnehmen und unterstützen. Das mit der Arbeit ist ein anderes Problem, das ich nicht diskutieren will.» Sie wünsche sich, dass die Parteimeinung respektiert werde.

Jugendliche sollen eine Lehre machen dürfen

Auch über den Berufseinstieg von ukrainischen Geflüchteten wurde diskutiert. Jugendliche mit Schutzstatus S sollen eine Berufslehre absolvieren dürfen. Das fordert die SP in einem dringlichen Postulat von Fraktionschef Budmiger, auch die Regierung begrüsste die Pläne. Nur: Der Schutzstatus S ist rückkehrorientiert, Ausreisefrist ist März 2024. Der Bund befasst sich derzeit mit einer Regelung zur Verlängerung, so könnten die Lernenden ihre Ausbildung abschliessen.

Das Luzerner Parlament hat das Postulat mit 91 zu 22 Stimmen als erheblich erklärt. Wieder war es die SVP, die sich dagegenstellte. Jasmin Ursprung (Udligenswil) argumentierte, dass eine abgebrochene Lehre – sollte die Ausreisefrist nicht verlängert werden – weder den Lernenden noch den Lehrbetrieben nütze. «Und sollten sie die Lehre beenden dürfen: Wollen die Lernenden ohne ihre Familie hierbleiben oder braucht es dann die nächste Ausnahmeregelung?»

Die anderen Fraktionen hingegen waren sich einig. «Die frühe Integration ist äusserst wichtig, dazu gehört der Einstieg in die Berufswelt und damit die Möglichkeit, eine Lehre zu absolvieren», formulierte es Mitte-Politiker Ferdinand Zehnder (Luzern). Sibylle Boos-Braun (FDP, Malters) und Angelina Spörri (GLP, Eschenbach) merkten an, dass die Geflüchteten länger in der Schweiz bleiben dürften als zunächst angenommen. «Vielleicht wird es zu Lehrabbrüchen kommen, aber es bedeutet dennoch eine grosse Chance, die wir anbieten sollten», sagte Boos-Braun, Spörri doppelte nach: «Wir brauchen Lösungen für all die Jungen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen