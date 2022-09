Kollision in Inwil: Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Luzern Kollision in Inwil: Auto gerät zunächst ins Schleudern und dann auf die Gegenfahrbahn Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Hauptstrasse in Inwil ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde verletzt ins Spital gefahren. 21.09.2022, 18.49 Uhr

An den Autos entstand hoher Sachschaden. Bild: Luzerner Polizei

Kurz nach 15.45 Uhr fuhr ein Autofahrer von Inwil in Richtung Gisikon, als er nach der Rechtskurve im Gebiet «Chlosterwald» ins Schleudern geriet. Im Anschluss drehte sich das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es mit dem Heck in die Front eines entgegenkommenden Autos. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.