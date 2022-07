Luzern: Mann tot in Wohnung aufgefunden

Luzern Leiche in Wohnung gefunden – Polizei nimmt eine Person in Frankreich fest Im Luzerner Stadtteil Reussbühl wurde ein 31-jähriger Mann aus Afghanistan tot in einer Wohnung aufgefunden – es handelt sich mutmasslich um ein Tötungsdelikt. Die Polizei konnte eine Person in Frankreich festnehmen. 04.07.2022, 08.50 Uhr

Der Mann wurde im Luzerner Stadtteil Reussbühl tot aufgefunden. Bild: PD

Im Luzerner Stadtteil Reussbühl wurde ein 31-jähriger Mann aus Afghanistan tot aufgefunden, der seit mehreren Jahren in Luzern wohnt. Gemäss einer Meldung der Luzerner Polizei wurde der Mann vermutlich am letzten Juni-Wochenende Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Leiche des Mannes wurde am Montag, 27. Juni, gefunden.