Luzern «Manchmal zieht es den Leuten den Boden unter den Füssen weg»: Care-Team gibt in den schlimmsten Stunden Halt Seit 20 Jahren gibt es im Kanton Luzern das Notfallseelsorge/Care-Team. Besonders gefordert war es beim Amoklauf in Menznau. Reto Bieri 28.07.2022, 05.00 Uhr

Augenzeugin eines Suizids, unverletzter Beteiligter eines schweren Verkehrsunfalls oder Angehöriger eines Gewaltopfers: Für das seelische Wohl dieser Personen steht im Kanton Luzern das Notfallseelsorge/Care-Team im Einsatz. Der Doppelname rührt daher, weil die Organisation vor einem Jahrzehnt aus zwei bestehenden Gruppen entstand: der ökumenischen Notfallseelsorge Luzern sowie dem Care-Team Zentralschweiz.

Brigitte Dubacher.

Brigitte Dubacher war Gründungsmitglied von Letzterem. Die 68-jährige Krienserin arbeitete bei der Kriminalpolizei und später in der Polizeiausbildung. Ab den 1990er-Jahren habe sich abgezeichnet, dass psychologische Betreuung für Polizistinnen und Polizisten wichtig ist. Sie sei mit sechs Kolleginnen und Kollegen eine der ersten gewesen, die eine entsprechende Ausbildung gemacht und die Gruppe Peers bei der Polizei ins Leben gerufen habe.

«Bei tragischen Ereignissen haben wir dann gemerkt, dass auch weitere Personen vor Ort Betreuung brauchen.» Rund zehn Personen aus dem Umfeld der Blaulichtorganisationen haben 2001 beschlossen, einen Verein zu gründen. Kurz darauf geschah das Attentat im Zuger Kantonsparlament mit 15 Toten. «Wir wurden voll ins kalte Wasser geworfen und haben Einsätze im zweistelligen Bereich geleistet», erinnert sich Dubacher.

Attentat in Luxor als Auslöser

Der zweite Pfeiler der heutigen Organisation ruht auf dem kirchlichen Umfeld. Ausschlaggebend für die Gründung im Jahr 2002 war laut Christoph Beeler (59) das Attentat 1997 im ägyptischen Luxor, als 36 Schweizer Touristen erschossen wurden, sowie der Absturz eines Swissair-Fliegers in Halifax ein Jahr später. Der heutige Co-Leiter des Notfallseelsorge/Care-Teams nennt als weiteren Auslöser einen schweren Verkehrsunfall auf der Seebrücke in Luzern Ende der 1990er-Jahre. Der damalige Leiter des Rettungsdiensts habe händeringend gefragt, wer zu den Familienangehörigen sowie den Passantinnen und Passanten schaut, erzählt Beeler, der als Pfarreiseelsorger in Nottwil arbeitet.

Christoph Beeler.

Die Einsätze der ökumenischen Notfallseelsorge und des Care-Teams Zentralschweiz habe jeweils die Polizei vermittelt. «Wenn es sehr schnell gehen musste, sind meist die Seelsorgenden ausgerückt. Wenn etwas mehr Zeit blieb oder bei Gruppenbetreuungen einen Tag später, wurde das Care-Team aufgeboten», sagt Beeler. Nur beim Highflyer-Unfall beim Verkehrshaus, als 2004 eine indische Touristin ums Leben kam, seien wegen des Grosseinsatzes beide Teams zum Einsatz gekommen. Es habe zwischen den beiden Organisationen schon eine gewisse Konkurrenz bestanden. «Die Fusion 2012 war deshalb die richtige Lösung», so Dubacher. Zudem seien die Fallzahlen und die Ansprüche an die Ausbildung gestiegen.

Das Ereignis in eine Reihenfolge bringen

Beim Notfallseelsorge/Care-Team handle es sich um eine Erstinterventionsgruppe. «Die Faustregel besagt, dass wir uns nach maximal vier Stunden vor Ort wieder zurückziehen», sagt Beeler. Die Erfahrung zeige, dass ab dann das gewohnte System wieder funktioniere. Die Teammitglieder müssen eine spezielle Ausbildung absolvieren. Beeler erklärt:

«Bei einem schlimmen Vorfall zieht es den Leuten den Boden unter den Füssen weg. Unsere Aufgabe ist es, Ereignisse, Gefühle und Handlungen in eine chronologische Reihenfolge zu bringen.»

«Zudem erfüllen wir ganz elementare Bedürfnisse wie Essen und Trinken organisieren, eine warme Decke oder den Schutz vor Gaffern», sagt Dubacher. Irgendwann kämen auch Fragen wie: «Was passiert mit dem Verstorbenen; wen müssen wir informieren; wen möchte man vor Ort haben?» Christoph Beeler betont, die Entscheidungshoheit liege immer bei den Betroffenen. «Wir unterstützen sie, entscheiden aber nichts.»

Care-Team ist dem Zivilschutz angegliedert Vor 20 Jahren wurden die ökumenische Notfallseelsorge Luzern und das Care-Team Zentralschweiz gegründet. 2012 haben sie sich zusammengeschlossen. Die neue Organisation wurde dem Zivilschutz angegliedert, die Einsätze werden per Erwerbsersatzordnung entschädigt. Das Notfallseelsorge/Care-Team wird zu zwei Dritteln vom Kanton Luzern und zu einem Drittel von den drei Landeskirchen finanziert. Die Betriebskosten betragen laut Co-Leiter Christoph Beeler rund 75’000 Franken pro Jahr.

Insgesamt sind rund 40 Personen im Care-Einsatz. Nebst sechs Seelsorgenden sind es Menschen aus dem Beratungs-, Coaching- und Personalbereich, aus Pflegeberufen, Heimleiterinnen und Heimleiter, Lehrkräfte sowie Bestatterinnen und Bestatter. In der Regel sind zwei Personen jeweils eine Woche auf Pikett. Statistisch gesehen, müssen sie mit zwei Einsätzen pro Woche rechnen. Grundvoraussetzung seien Lebenserfahrung und eine robuste Psyche. Wichtig sei zudem die mentale Vorbereitung, die in der Ausbildung und in Erfahrungsgesprächen innerhalb des Teams erfolge. «Dann wird man im Einsatz nicht überrascht, sondern behält die Übersicht», so Beeler.

Grosseinsatz beim Amoklauf in Menznau

Man werte einzelne Ereignisse eigentlich nicht, aber der Amoklauf im Februar 2013 in der Menznauer Holzverarbeitungsfirma Kronospan mit fünf Toten sei sicher das herausforderndste gewesen, sagt Beeler. Ein Mitarbeiter erschoss vier Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, bevor er selber an einer Schussverletzung starb.

Der Amoklauf bei der Firma Kronospan in Menznau forderte 2013 fünf Menschenleben. Bild: Boris Bürgisser (Menznau, 27. Februar 2013)

«Wir mussten viele Facetten beachten. Es war zudem fast nicht möglich, wegen der raschen medialen Verbreitung Angehörige schnell genug zu informieren.» Das Team stand der Firma und den Mitarbeitenden auch in den folgenden Tagen und Wochen zur Verfügung. Rund 400 Stunden habe man damals aufgewendet; mehr als die Hälfte der Einsatzzeit in diesem Jahr.

Brigitte Dubacher betont, jedes Ereignis, auch ein vermeintlich kleines, sei für Betroffene immer eine Katastrophe. «Wenn zum Beispiel ein Kind stirbt, geht das auch mir immer sehr nahe.»

