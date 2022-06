Luzern: Mehrere Unfälle und Ruhestörungen am Samstag

Luzern Mehrere Vorfälle und Unfälle in der Nacht auf Samstag – Werte von bis zu zwei Promille gemessen Auf dem gesamten Kantonsgebiet wurden in der Nacht auf Samstag Vorfälle und Ruhestörungen gemeldet. Dazu musste die Polizei bei zwei Unfällen ausrücken. Eine Person musste verletzt ins Spital gebracht werden. 25.06.2022, 07.53 Uhr

Am späten Freitagnachmittag bildete sich auf der Autobahn A2 Richtung Süden im Tunnel Reussport eine Kolonne, woraufhin ein Autofahrer im Tunnel abbremsen musste. Dabei prallten mehrere nachfolgende Fahrzeuge ineinander. Am Unfall waren insgesamt vier Autos beteiligt, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Eine Person musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.