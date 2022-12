Luzern Möglicherweise streift ein Wolf durch Ruswil Ende Oktober fielen im Luzerner Hinterland Schafe und Ziegen dem Wolf zum Opfer. Nun meldet der Kanton eine weitere, mögliche Wolfsichtung. 21.12.2022, 15.03 Uhr

Ertappt: ein Wolf an der Glaubenbielenstrasse im Grenzgebiet zwischen Luzern und Obwalden, aufgenommen von einer Luchsmonitoring-Fotofalle. Bild: Dienststelle Landwirtschaft und Wald/KORA (9. Juni 2021)

Im Gebiet Buholz in Ruswil ist möglicherweise ein Wolf gesichtet worden. Im SMS-Warndienst für Tierhalterinnen und Tierhalter rät der Kanton Luzern, Herdenschutzmassnahmen zu treffen, also Nutztiere wie Schafe in den kommenden Nächten in den Stall zu stellen oder auf andere Art zu schützen. Bei Rissen sei umgehend die kantonale Wildhut zu kontaktieren, heisst es weiter.