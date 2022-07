Luzern Namen, Noten, Bilder – alles zu den Lehrabschlüssen in den sechs Zentralschweizer Kantonen Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Sie haben es geschafft! Tausende Zentralschweizerinnen haben ihre Lehren und teilweise auch die Berufsmatura erfolgreich abgeschlossen. Wir haben einige Lehrabgänger von ihnen porträtiert und präsentieren alle Namen. Yvonne Imbach, Monika Burri, Nathalie Ehrenzweig 0 Kommentare 22.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Lehrabschlussbeilage 2022 enthält die Namen der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der gewerblich-industriellen sowie der kaufmännischen Berufe und der Verkaufsberufe der Zentralschweizer Kantone Luzern, Zug, Uri, Nid- und Ob­walden. Die Namen aus dem Kanton Schwyz sind in dieser Beilage nicht aufgeführt; diese sind in den vergangenen Wochen im «Boten der Urschweiz» erschienen. Ebenfalls aufgeführt sind die Namen derjenigen, die die Berufsmatura (nach der Lehre – in Vollzeit oder berufsbegleitend) bestanden haben.

Ergänzend zu den «Jubelbildern» der Feiern zeigen wir auch Impres­sionen von einigen praktischen Lehrabschlussprü­fungen, die wir mit der ­Kamera beobachten durften. Und wir lassen einige frischgebackene Fachleute in einem kurzen Interview auf ihre Lehrzeit zurückblicken. Massgebend für die kantonale Zuteilung in dieser Beilage ist in der Regel der Lehrort. Blau markiert sind die Lehrabschlussnoten mit einer Ehrenmeldung. (imy)

Sie möchten ein Exemplar bestellen? Hier können Sie dieses bestellen: Luzerner Zeitung AG, Verlagsredaktion, Postfach, 6002 Luzern, verlagsredaktion-luzernerzeitung@chmedia.ch, Telefon 041 429 52 52 oder als PDF auch hier abrufbar

Absolventen des Detailhandels im KKL Luzern:

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022)

Landwirt-Absolventen am BBZN in Hohenrain:

Florian Füglister (links) und Ivan Stocker feiern den Lehrabschluss. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022) Posieren vor dem Traktor: Michael Hodel (Links) und Oliver Barmettler. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022) Haben ihre Lehre abgeschlossen: Elia von Moos (links) und Rico Hunziker. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022) Klemens Schmidlin kam mit seinem Traktor. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022) Klemens Schmidlin Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022) Elia von Moos fährt vor. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022)

Absolventen des Metallbaus in Nottwil:

Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022) Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022)

Absolventen des LBBZ in der Chamau in Hünenberg:

Die Bauern EFZ feiern ihren Abschluss. auf dem Bild zu sehen sind Martin Dossenbach, Keny Wydler, Fabio Weber, Helen Schäppi, Sandro Weiss und Nico Bachmann (von links). Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Carmen Hausheer, Noel Walter, André Schuler und Melanie Peter feiern auf dem Traktor. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Nico Bachmann erklärt den Zusammenhang zwischen Unkraut und Erosion. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Noel Walter und Melanie Peter. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Dominik Reichlin, Res Stadelmann, Marco Suter und Benedikt Schuler (von links) posieren für den Fotografen. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Adrian Kälin (Mitte) erhält das Zeugnis von Bildungsleiter Martin Abt sowie eine Glocke von Martin Pfister, Leiter Schluechthof. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Er war der Zweitbeste: Michael Kessler. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022) Fabio Weber erklärt den Umgang mit Unkraut. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022)

Absolventen des GiBZ in der Bossard-Arena in Zug:

Die FAGE-Absolventinnen Katja Pfenninger, Anouk Bossard, Sophie Etter, Elona Gashi (von links). Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Die Absolventen Federico Massei (Koch), Vanessa Fankhauser (FaGe), Levin Freudenthaler (Koch) und Simon Erni (Schreiner). Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Alina Meyer ist mit einem Notenschnitt von 5,9 die Beste. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Absolventin Mhadumitha Murugananthan nimmt das Diplom entgegen. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Absolvent Thomas Fischer nimmt das Diplom entgegen. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut hält die Rede. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Rockkonzert von Caroline Breitler in der Bossard-Arena. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Dusan Milakovic, Leiter Amt für Berufsbildung Zug, spricht. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Blick in die Bossard-Arena. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022) Die Absolventen Jason Bläsig (links) und Jan Lott präsentieren ihre Handprothese. Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022)

Absolventen der KV- und Detailhandelsberufe in Ob- und Nidwalden:

Die Detailhandelsassistenten Dominik Bösch und Sude Özaslan freuen sich über das Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bildungsdirektor Res Schmid übergibt einer Absolventin das Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Eliane Vogler (links), Noel Aebischer und Sara Achermann (Kaufmann EFZ) freuen sich über das Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Gespannter Blick ins Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Freude über die gute Note. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Dominik Bösch und Sude Özaslan konsultieren die guten Noten. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Die Band Diamond Pool Disko sorgt für Unterhaltung. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bildungsdirektor Res Schmid übergibt einem Absolventen das Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Der Obwaldner Bildungsdirektor Christian Schäli übergibt Yvonne Rohrer das Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Eliane Vogler (links), Noel Aebischer und Sara Achermann blättern im Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Sabrina Ming, Kauffrau EFZ, posiert für den Fotografen. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Lara Strik, Kauffrau EFZ, posiert für den Fotografen. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Der Obwaldner Bildungsdirektor Christian Schäli übergibt die Zeugnisse. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Hält die Rede: Rektor Andreas Siegrist. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022) Spricht zu den Absolventen: Kurt Bucher, Personalleiter und Leiter Berufsbildung bei den Pilatus Flugzeugwerke AG. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022)

Absolventen verschiedener Berufe in der Aula Cher in Sarnen:

Landwirte vor der Aula. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Carlota Anjos Ferraz, Bojana Vukajlovic und Fabienne Rohrer, alle Fachfrauen Gesundheit (von links) lassen sich ablichten. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Andrea Kohler, Carlota Anjos Ferraz und Leandra Litschi, alle Fachfrauen Gesundheit (von links) posieren. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Zeigen stolz ihr Zeugnis: Livia Röthlin (Hochbauzeichnerin), Denise Bächler (Mediamatikerin), Flavia Wallimann (Zeichnerin), Melanie Imboden (Augenoptikerin) und Tamara Kathriner (Augenoptikerin, von links). Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Landwirte an der LAP Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Die Beste ihres Fachs: Elena Gasser (Medizinische Praxisassistentin) schliesst mit der Note 5,7 ab und posiert mit Regierungsrat Christian Schäli. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Landwirtin Nora Peter nimmt ihr Diplom entgegen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Landwirt Stefan Berwert nimmt sein Diplom entgegen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Landwirt Adrian Imfeld nimmt sein Diplom entgegen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Joel Berchtold nimmt sein Diplom entgegen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Lehrabgänger der Sparten Landwirt, Maurer, Lebensmittel und Unterhalt, an der LAP Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Lehrabgänger der Sparten Küche in der Aula Cher. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Lehrabgänger der Sparten Gesundheit, Bäcker, Baupraktiker und Betreuung in der Aula Cher. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Daniel Renggeler, Rektor BWZ Obwalden, spricht an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Christian Schäli, Regierungsrat des Kantons Obwalden (vorne rechts) übergibt sein Fähigkeitszeugnis. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022) Landwirte unterhalten sich vor der Aula Cher. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022)

Kauffrauen und Kaufmänner mit E-Profil in Uri:

Die Besten der verschiedenen Profile freuen sich über ihre tollen Zeugnisse (von links): Vanessa Imhof, Vivein Hofer, Tarja Stranieri, Flavia Kempf und Nina Stadler. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Gespannte Blicke ins Zeugnis und Emotionen pur. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Kristin Berardi und Elia Aregger sorgten für die musikalische Umrahmung der Lehrabschlussfeier Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Auch Friedens-Nobelpreisträger Nelson Mandela wurde thematisiert. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Lara Zurfluh erhielt von Christoph Bugnon den UKB-Preis für die beste Maturanote im Bereich Gesundheit und Soziales. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Zufriedene Gesichter bei den Berufsmaturanden Technik. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Alle Absolventen erhielten nebst dem Zeugnis auch noch eine Rose, wie hier die Maurer. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei den Berufsmaturadinnen Gesundheit/Soziales. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Alle Absolventinnen und Absolventen erhielten nebst dem Zeugnis auch eine Rose, wie hier die Berufsmaturandinnen Gesundheit/Soziales Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Zufriedene Gesichter bei den Maurern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei den Schreinern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Zufriedene Gesichter bei den Montag-Elektrikern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Zufriedene Gesichter bei den Montag-Elektrikern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei den Elektroinstallateuren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Zufriedene Gesichter bei den Elektroinstallateuren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Alle Absolventinnen und Absoventen erhielten nebst dem Zeugnis auch eine Rose, hier Bekleidungsgestalterin Samira Hotz. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei den Fachangestellten Gesundheit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei den Coiffeusen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Erster gespannter Blick ins Zeugnis bei den Polymechanikern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Erster gespannter Blick ins Zeugnis bei den Metallbauern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei den erfolgreichen Landwirten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Erster gespannter Blick ins Zeugnis bei den Fachangestellten Gesundheit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Glückliche Gesichter bei diesen Fachangestellten Gesundheit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Bildungsdirektor Beat Jörg hielt die Festrede. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Detailhandelsfachmann Matteo Nardozza hielt einen Rückblick auf seine Lehre. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022)

Die Lehrabschlussbeilage 2022 als PDF

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen