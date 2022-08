Horw Eltern ärgern sich über die Schulzuteilung ihrer Kinder Lange Schulwege, getrennte Geschwister, hoher Aufwand für die Familie: Die Einteilung von Kindern in Schulhäuser führt in grösseren Gemeinden regelmässig zu Stress bei den Eltern. Simon Mathis Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Alle Jahre wieder kommt es vor Schulbeginn bei einzelnen Eltern in Luzern zu einer bösen Überraschung. Da ist eine Familie extra in die Nähe eines bestimmten Schulhauses gezogen, stellt dann aber fest, dass ihr Kind gar nicht in die Schule in der Nähe eingeteilt wurde, sondern in eine Klasse eines anderen Quartiers. Deshalb fällt der Schulweg deutlich länger aus als gedacht.

Zu gefährlich? Zu lang? Der Schulweg von Luzerner Kindern sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Bild: Gaetan Bally/Keystone (25. August 2008)

Obwohl Lernende kein Anrecht darauf haben, ins nächstgelegene Schulhaus eingeteilt zu werden, sorgen solche Fälle etwa in der Gemeinde Horw schon seit einigen Jahren für Diskussionen. Derzeit sammelt eine Gruppe von Eltern Unterschriften gegen die aus ihrer Sicht «willkürliche» Klassenzuteilung der Gemeinde. Im offenen Brief ist zu lesen:

«Einzelne Kinder werden von ihrem gewohnten Umfeld isoliert und von den Schulkameraden, die einen gemeinsamen Schulweg hätten, getrennt.»

Immer wieder würden Kinder aus der gleichen Familie in unterschiedliche Schulhäuser eingeteilt, was diese vor «unzumutbare logistische Herausforderungen» stelle. Entgegen der Behauptung des Gemeinderates handle es sich nicht um Einzelfälle.

Eltern fühlen sich ungehört

Manuela Bammert ist eine der Mütter, die sich gegen die Zuteilungspolitik der Schule Horw wehren. Sie betont, den Verantwortlichen keinen bösen Willen unterstellen zu wollen. «Für viele Eltern sind gewisse Entscheide einfach nicht nachvollziehbar.» Ihr seien Fälle bekannt, bei denen die Kinder statt eines 5-minütigen Schulweges einen 30-minütigen bestreiten müssten. «Und das, obwohl im näheren Schulhaus durchaus noch Platz in den Klassen wäre», so Bammert. Sie störe sich vor allem an der Kommunikation von Schule und Gemeinde:

«Mag sein, dass es gute Gründe für die Einteilungen gibt, aber wir erhalten zu oft widersprüchliche und unbefriedigende Erklärungen.»

Die Eltern würden von Anfang an mit Standardbriefen und Floskeln abgewiesen. Bereits vor einem Jahr hat der Gemeinderat in einer Interpellation der links-grünen Ortspartei L20 Stellung zu den Vorwürfen genommen. Darin steht unter anderem, der Gemeinderat achte darauf, dass möglichst kein Kind «isoliert von seinem aktuellen Umfeld eingeteilt» werde. In 90 bis 97 Prozent der Fälle könne man den Wünschen der Eltern entsprechen. Dazu sagt Bammert: Die Antworten seien zwar «schön und gut», die Situation für viele Familien habe sich aber leider nicht verbessert. Man fühle sich nicht gehört.

Maximale Klassengrössen nicht ausgeschöpft

Weshalb ist es überhaupt so schwierig, allen Wünschen zu entsprechen? Die Gründe sind vielfältig, aber grundsätzlich in allen Gemeinden mit mehreren Schulhäusern ähnlich. So müssen die Gemeinden die kantonal vorgegebenen Klassengrössen einhalten – andernfalls drohen saftige Ausgleichszahlungen an den Kanton. Kleine Klassen sorgen zudem zu höherem Personalaufwand, was in Zeiten des Lehrermangels besonders ungünstig ist.

Schliesslich sind Schulen auch darum bemüht, die Klassen zu durchmischen. Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten, sollen zusammen lernen. Zudem sollen Kinder mit Deutsch als Mutter- und Fremdsprache zusammen in eine Klasse gehen – und nicht zu viele Kinder mit hohem Betreuungsaufwand. Es gibt also einige Faktoren, die zu berücksichtigen sind.

Der erste Schultag einer Erstklässlerin. Symbolbild: Andri Vöhringer (St.Gallen, 16. August 2021)

Gemäss Daniel Bachmann, Rektor der Horwer Schulen, werden jährlich zwischen 15 bis 25 Lernende zwischen den Quartieren umverteilt – also zwischen den Schulhäusern Allmend und Hofmatt. «In den letzten Jahren wurden nur ganz wenige Kinder einer Familie in unterschiedliche Schulhäuser als ihre Geschwister eingeteilt», schreibt er. «Unser Ziel wäre natürlich, dass Geschwister nie getrennt würden – dies ist leider nicht immer möglich.» Generell gelte, dass kein Kind alleine aus einem Quartier in eine Klasse eingeteilt werde. Bachmann betont:

«Wir gehen, wenn möglich, auf die Wünsche der Eltern ein – in sehr vielen Fällen gelingt dies auch.»

Die Angaben in der Interpellationsantwort von 2021 stimmten also durchaus mit der Realität überein. Aus Datenschutzgründen könne man den Eltern nicht immer offenlegen, wieso ein Kind wo eingeteilt worden sei. Das könne dazu führen, dass Eltern dies als «willkürlich» empfänden. Zu den Klassengrössen schreibt Bachmann, dass die durchschnittliche Klassengrösse in Horw 19 Schülerinnen und Schüler umfasse, also unter der maximalen Klassengrösse von 22 liege. Die Schule erachte diese Grösse aus pädagogischen Gründen als angemessen.

Beschwerden sind überall selten

Eine Umfrage zeigt, dass solche «Umplatzierungen» kein spezifisches Horwer Phänomen ist. In Kriens etwa gab es auf das beginnende Schuljahr vier Gesuche für Umteilungen in der ersten Primar und rund 20 Umteilungsgesuche im Kindergarten. Beschwerden gab es keine. In Ebikon wurden im Schuljahr 2022/23 fünf Erstklässlerinnen einem anderen Schulhaus zugeteilt. Zu Beschwerden komme es «in Einzelfällen»; dieses Jahr habe es keine gegeben. Ähnlich ist es in Sursee: Dort wurden acht von insgesamt 277 Lernenden in ein weiter weg gelegenes Schulhaus eingeteilt, wobei es zu vier Gesuchen und keiner Beschwerde kam.

In der Stadt Luzern haben sich die Eltern von 70 Kindern mit einem Umverteilungsgesuch gemeldet. Das mache 3,8 Prozent der Lernenden aus. «Ein Drittel dieser Gesuche konnte positiv beantwortet werden, die Kinder wurden gemäss dem Wunsch umgeteilt», schreibt der Rektor David Schuler. Auf knapp 50 Umteilungswünsche habe man nicht eingehen können.

Hier marschieren Schulkinder mit Hilfe von Verkehrslotsen über den Fussgängerstreifen. Bild: PD/Horw

In Horw gab es fürs neue Schuljahr 245 Einteilungen in den Kindergarten, davon 11 nicht gemäss Wunsch der Eltern. In die Primarstufe wurden 167 Kinder eingeteilt; hier erfolgten 31 Einteilungen nicht gemäss Wunsch. Das macht immerhin 18,56 Prozent aus. Daniel Bachmann betont allerdings, dass die Anliegen «sehr unterschiedliche Ausprägungen» hätten: Es gehe teils um die Zumutbarkeit des Schulweges, teils aber auch um den Wunsch, mit der besten Freundin in die Klasse gehen zu dürfen.

Laut Bachmann gehen jährlich zwischen sieben bis zwölf schriftliche Gesuche betreffend Schulweg ein, aber nur ein Teil davon betreffe «umverteilte Kinder». In den vergangenen Jahren schwankten die Verwaltungsbeschwerden zwischen null und zwei pro Schuljahr.

Wann ist ein Schulweg «unzumutbar»?

Grundsätzlich entscheiden die Eltern, welchen Schulweg ihre Kinder zurücklegen sollen. Die öffentliche Hand ist allerdings dafür verantwortlich, dass den Lernenden ein «zumutbarer» Schulweg zur Verfügung steht. Die Krux: Gesetzlich ist laut Merkblatt des Kantons Luzern nicht festgelegt, wann ein Schulweg unzumutbar ist. Das Merkblatt gibt drei Dimensionen an, die bei der Beurteilung der Zumutbarkeit wichtig seien:

Die Art des Weges, also Länge, Höhenunterschied und Beschaffenheit. Die Gefährlichkeit des Weges, zum Beispiel beeinflusst durch Trottoirs oder Radstreifen, Strassen mit Schwerverkehr oder mit unübersichtlichen Kurven. Das Schulkind selbst, also sein Alter, die psychischen und intellektuellen Fähigkeiten sowie die kognitive Entwicklung. Nicht jedem Kind könne dasselbe zugemutet werden.

Wenn die Eltern einen Weg als unzumutbar erachten, können sie bei der Gemeinde ein Gesuch einreichen. Die Gemeinde kann das Gesuch per Verfügung ablehnen. Dagegen können die Eltern Verwaltungsbeschwerde beim kantonalen Bildungs- und Kulturdepartement einreichen. Sollte der Kanton die Beschwerde gutheissen, muss die Gemeinde den Schulweg zum Beispiel mit Fahrgelegenheiten zumutbar gestalten – nicht aber das Kind in das gewünschte Schulhaus zuteilen. Grundsätzlich haben Lernende keinen Anspruch darauf, in das nächstgelegene Schulhaus eingeteilt zu werden.

