Luzern Nicht heilbar, aber gut behandelbar: Am Kantonsspital wird an Therapieformen für Multiple Sklerose geforscht Am 30. Mai ist der Tag der Multiplen Sklerose. Der Neurologe Christian Kamm spricht über die Krankheit, die Forschung und wie Virtual Reality als Therapie dienen kann. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Christian Kamm (46) beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit der Multiplen Sklerose (MS) und ist seit sechs Jahren Leiter des MS Zentrums des Luzerner Kantonsspitals (Luks). Dort werden jährlich rund 600 Erkrankte therapiert. Mittlerweile ist Multiple Sklerose gut behandelbar – das war vor 20 Jahren noch ganz anders.

Kamm betreibt ausserdem Forschung. Aktuell führt er eine Studie durch, bei der er den Einsatz von Virtual-Reality-Brillen und speziell entwickelten Spielen untersucht. Damit sollen Erkrankte spielerisch trainieren können. Zum Tag der Multiplen Sklerose hat der Neurologe einige Fragen beantwortet.

Christian Kamm, Leiter des MS Zentrums im Luzerner Kantonsspital. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Mai 2022)

Multiple Sklerose ist eine chronische Entzündung des zentralen Nervensystems, also dem Gehirn und dem Rückenmark. Dort kann es zu punktförmigen Entzündungen kommen. Je nachdem, wo die Entzündungen liegen, hat ein Patient oder eine Patientin unterschiedliche Beschwerden. MS ist jene Erkrankung, die im jungen Erwachsenenalter am häufigsten zu Behinderungen führt. Sie ist nicht heilbar.

Sensibilitätsstörungen, Lähmungen oder Sehstörungen. Im Laufe der Erkrankung kann es zu Gehproblemen und Gleichgewichtsstörungen kommen sowie zu Müdigkeit und kognitiven Defiziten.

Das ist bis heute ungeklärt. MS ist eine Autoimmunerkrankung. Es gibt einen Programmierfehler im Immunsystem. Das eigene Nervensystem wird als fremd erkannt und attackiert. Man hat herausgefunden, dass Umweltfaktoren eine grosse Rolle spielen. So gibt es, je weiter man vom Äquator aus nach Norden oder Süden geht, immer mehr Fälle. Je weniger Vitamin D, desto anfälliger ist eine Person. Kürzlich haben Forschende ausserdem herausgefunden, dass das Epstein-Barr-Virus ein starker Risikofaktor für MS ist, wobei 96 Prozent der Menschen das Virus in sich tragen.

Die Krankheit startet meist zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr. Je älter eine Person, desto kleiner das Risiko, zu erkranken. Frauen sind eher betroffen als Männer, im Verhältnis 3:1. Wieso das so ist, weiss man nicht.

Früher, als es noch keine Therapie gab, waren sie sieben Jahre reduziert. Heute kann man es aufgrund der neuen Medikamente noch nicht sagen. Da braucht die Forschung noch Jahre, um eine signifikante Aussage zu machen.

Vor allem Langzeittherapien. Zum einen versuchen wir, die Krankheit unter Kontrolle zu bringen und die Symptome zu bekämpfen. Da es gute sowie aggressive Formen von MS gibt, können unterschiedlich starke Medikamente eingesetzt werden. Es stehen über 15 Präparate zur Verfügung: Möglich sind Tabletten, Spritzen oder Infusionen – je nach Lebensstil des Erkrankten. Ausserdem haben wir Physio- und Ergotherapie. Wichtig ist aber auch die soziale Hilfe. Wir helfen bei IV-Einträgen oder bei der Wiedereingliederung in den Beruf. Hier ist auch die Schweizerische MS-Gesellschaft eine gute Anlaufstelle.

Vor 30 Jahren galt die Krankheit als unbehandelbar. 1993 kam das erste nachgewiesen wirksame Medikament auf den Markt. Man hat plötzlich verstanden, was MS verursacht, und es wurden immer bessere entzündungshemmende Medikamente entwickelt.

Unser Ziel ist es, dass einerseits spielerisch die koordinativen Fähigkeiten der Hände trainiert werden und andererseits, dass eine betroffene Person zuhause üben kann, wann immer sie Zeit hat. In der virtuellen Welt muss die Person Äpfel fangen oder Objekte anmalen. Das dient vor allem als Ergänzung zur Physiotherapie, denn nicht jede Praxis ist auf MS-Betroffene ausgerichtet und kann gezielt auf die Person eingehen. Das Gerät geben wir den Studienteilnehmenden mit. Wir wollen dabei mit der Zeit gehen, denn virtuelle Realität ist die Zukunft der Medizin. Die Rückmeldungen bis jetzt sind positiv.

Mit dieser VR-Brille werden die Erkrankten therapiert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Mai 2022)

Derzeit wirke ich in einer Studie mit, die untersucht, wie viele Erkrankte es in der Schweiz gibt, was die Hauptbeschwerden sind und was finanziell auf sie zu kommt. Wenn wir wissen, wo konkret die Probleme liegen, können wir auch politisch aktiv werden. Das Ziel ist schlussendlich, den Erkrankten zu helfen. Die Schweiz ist in diesem Bereich sehr gut aufgestellt.

Das ist leider nicht in Sicht. Momentan werden mit den Therapien vor allem neue Entzündungen verhindert. Das nächste Ziel ist es, zu versuchen, die Nerven zu reparieren. Man forscht an Mitteln, um die Regeneration der Nerven zu fördern.

