Viel Prominenz beim Pro-Senectute-Talk im KKL in Luzern

Diskussion im KKL Widmer-Schlumpf gibt Seniorinnen und Senioren Tipps: «Man sollte vor der Pensionierung überlegen, was man danach noch machen will» Beim Pro-Senectute-Talk in Luzern empfing Moderator Kurt Aeschbacher prominente Gäste. Dabei ging aus auch um die Frage, welchen Wert Seniorinnen und Senioren für die Gesellschaft haben. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 09.06.2022, 19.53 Uhr

Der langjährige TV-Moderator Kurt Aeschbacher liess am Donnerstagabend im KKL in Luzern seine ehemalige SRF-Sendung «Aeschbacher» wieder aufleben. Beim Pro-Senectute-Talk, organisiert von der Sektion des Kantons Luzern, empfing der Talkmaster vier prominente Gäste und befragte diese im wohlbekannten «Aeschbi»-Stil.

Seit 2018 ist Aeschbachers Sendung im Schweizer Fernsehen Geschichte, von seinem Talk-Talent hat der mittlerweile 75-Jährige aber nichts eingebüsst. Mit viel Charme, Humor und Einfühlungsvermögen befragte er seine Gäste, sei es zu privaten Themen oder zum eigentlichen Motto des Abends, das «Marktwert Alter» lautete.

So wollte er von alt Bundesrätin und Pro-Senectute-Präsidentin Eveline Widmer-Schlumpf (66) wissen, wie sie ihren ersten Tag nach dem Rücktritt aus der Landesregierung erlebt hat. Dem ehemaligen Skistar Marie-Theres Nadig (68) entlockte Aeschbacher unterhaltsame Anekdoten aus ihrer Karriere. Der ehemalige Mister SBB Benedikt Weibel (75) erzählte, welche Körperteile bei seinem Hobby Bergsteigen über die Jahre in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und die Psychologin und Feministin Julia Onken (80) sprach darüber, wie eine Freundin ihr den Ehemann ausgespannt hat. Es kann viel passieren in einem langen Leben.

Widmer-Schlumpf gibt Tipps für die Pensionierung

Das Publikum im gut gefüllten Konzertsaal des KKL war bestens unterhalten. Neben den weichen, persönlichen Themen ging es aber auch um Fragen rund ums Alter. Eveline Widmer-Schlumpf erzählte, wie sie sich ärgerte, als in der Coronazeit 65 als Altersgrenze für Hochrisikogruppen ausgerufen wurde. «Gegen diese Altersguillotine haben wir uns sehr gewehrt.» Jeder Mensch sei anders, so Widmer-Schlumpf. «Ich bin an meinem 65. Geburtstag nicht über Nacht plötzlich vulnerabel geworden.»

Die alt Bundesrätin hob den Wert der Seniorinnen und Senioren für die Gesellschaft hervor. «Der grösste Teil der Freiwilligenarbeit in der Schweiz wird von 65- bis 74-Jährigen geleistet. Davon leben wir.» Viele Vereine könnten ohne die unbezahlte Freiwilligenarbeit von Seniorinnen und Senioren gar nicht existieren. «Diese Arbeit erfährt manchmal zu wenig Wertschätzung.»

Von links: Eveline Widmer-Schlumpf, Julia Onken, Kurt Aeschbacher, Benedikt Weibel und Marie-Theres Nadig unterhielten sich am Donnerstagabend im KKL über das Alter. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. Juni 2022)

Den Zuschauerinnen und Zuschauern gab Widmer-Schlumpf einen Ratschlag mit für die Zeit nach der Pensionierung: «Man sollte vor der Pensionierung überlegen, was man danach noch machen will. Struktur im Alltag ist wichtig.» Sie selber habe sich nach ihrem Rücktritt vor allem ihren mittlerweile sechs Enkelkindern gewidmet.

Babyboomer als relevante Grösse für die Wirtschaft

Thema war auch die Liebe im Alter. Julia Onken etwa erzählte vom Druck, der auf Ältere ausgeübt werde, ein aktives Sexualleben zu pflegen, um dann gleich mit einem Spruch über beim Sex knacksende Hüftgelenke für Lacher im Publikum zu sorgen. Die Psychologin wies darauf hin, dass Verliebtsein im Alter nichts Ungewöhnliches sei. «Meine Mutter hat sich im Altersheim noch einmal verliebt», erzählte Onken.

Zum «Marktwert Alter» äusserte sich zu Beginn des Abends der Stiftungsratspräsident von Pro Senectute Kanton Luzern, Daniel Sutter. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem über den Kostenfaktor Alter geredet, ja sogar «gelästert» worden sei, freue er sich sehr, sich nun über den Marktwert des Alters austauschen zu können. «In der Babyboomer-Generation ist viel Kaufkraft vorhanden», so der 62-jährige Sutter. «Unsere Generation ist eine relevante Grösse.»

