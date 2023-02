Luzern Regierungsratskandidat Jürgen Peter: «Ich muss auf keine parteipolitischen Vorgaben Rücksicht nehmen» Der parteilose Jürgen Peter aus der Stadt Luzern kandidiert überraschend für die Regierung. Der vor kurzem eingebürgerte Ex-Deutsche sagt, warum er antritt – und wie er sich bekannt machen will. Interview: Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Der parteilose Jürgen Peter erklärt in der Bar des Hotel Montana in Luzern, warum er für den Regierungsrat kandidiert. Bild: Eveline Beerkircher (31. Januar 2023)

Jürgen Peter war am 23. Januar, als die Staatskanzlei die elf Kandidierenden für die Regierung öffentlich machte, der Überraschungsmann schlechthin.

Inzwischen ist der Name des selbstständigen Immobilienunternehmers wegen des Chaos um Internetadressen mit seinem Namen in aller Munde. Der 61-Jährige ist parteilos, gehörte aber zwischen 2011 und 2018 der SVP an. Peter ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit 2010 in Luzern. 2022 erhielt er die Schweizer Staatsbürgerschaft, woraufhin er den deutschen Pass abgab.

Warum wollen Sie mit 61 Regierungsrat werden?

Jürgen Peter: Mit meiner Lebenserfahrung und dem, was ich in den letzten zwölf Jahren in der Schweiz erlebt habe, kenne ich die tatsächlichen Probleme.

Sie publizieren auf Ihrer Website www.kandidat.info ein 14 Punkte umfassendes Programm, in dem Sie die Gesundheitskosten genauso senken wollen wie Sie eine bessere Unterstützung für Landwirte fordern. Welches Departement würden Sie am liebsten übernehmen?

Am ehesten das Gesundheits- und Sozialdepartement.

Als Parteiloser kämpfen Sie ganz allein. Wie wollen Sie sich bekannt machen?

In erster Linie über die Medien und meine Website. Und nächste Woche erwarte ich 10'000 Flyer.

Neu für den Zürcher Regierungsrat kandidierende Personen haben Budgets von bis zu 300'000 Franken. Und Sie?

Gar keines. Fallen doch Kosten an wie für die Flyer oder anderes, ist das kein Problem.

Sie haben kein Wahlkomitee, sind auf den sozialen Medien nicht aktiv, und Sie verzichten auch auf Plakate. Teilen Sie die Beurteilung, dass Ihre Wahlchancen sehr klein sind?

Nein. Je mehr Leute auf meine Website klicken und mein Programm sehen, desto grösser werden die Chancen.

Kurz, nachdem Sie in die Schweiz gezogen sind, wurden Sie SVP-Mitglied. Warum?

Für meine Frau und mich war schon Jahre vor dem tatsächlichen Zuzug klar, dass wir in die Schweiz ziehen wollen. Deshalb habe ich mich lange zuvor intensiv mit der Schweizer Politlandschaft befasst. Das Programm der SVP hat mich damals am ehesten angesprochen.

Und warum sind Sie dann Ende 2018 ausgetreten?

Ich wollte auch neue Themen wie etwa die Förderung von Familien mit Kindern in die Parteileitung einbringen – leider erfolglos. Auch der Stil, etwa mit den Messerstecher-Plakaten, hat mich gestört.

Sie wollen Ausländerinnen und Ausländer aber auch härter angehen.

Ja. Es braucht beispielsweise bei der Einreise höhere Anforderungen für Migrantinnen und Migranten. Aber ich verurteile nicht pauschal und kommuniziere anders.

Sie beurteilen auf Ihrer Website die anderen Kandidierenden und bezweifeln, dass Personen mit kleinen Kindern oder unter 30 das Regierungsamt ausüben können. Warum?

Auslöser war ein Eintrag von Chiara Peyer auf ihrer Website. Die Kandidatin der jungen Grünen nennt die aktuelle Regierung «verstaubt». Da diese Aussage auch mich betrifft, darf ich mich als lebenserfahrener Kandidat wohl auch zum Profil für das Amt äussern.

Für Sie macht die aktuelle, rein bürgerliche Regierung einen sehr guten Job. Also soll das neue Gremium auch wieder ausschliesslich bürgerlich sein?

Nein, die Parteizugehörigkeit ist mir egal. Ein Parteiloser tut dem Gremium aber sicher gut. Ich kann mich immer klar äussern und muss auf keine parteipolitischen Vorgaben oder Parolen Rücksicht nehmen.

