«Luzern singt mit» Kampagnenstart: Im Kanton finden 93 offene Singen statt Unter dem Slogan «Gemeinsam singen, glücklich klingen» können Interessierte in den kommenden Monaten an über 90 offenen Singen im Kanton Luzern teilnehmen. 07.03.2023, 08.52 Uhr

Regierungsrat Guido Graf und Kunz beim ersten «Luzern singt mit» im Regierungsgebäude. Bild: Manuela Jans-Koch (4. 4. 2019)

Im Rahmen der Kampagne «Luzern singt mit» finden in den kommenden Monaten 93 offene Singen im Kanton Luzern statt. Das Projekt des Gesundheits- und Sozialdepartements soll das gemeinsame Singen und damit die Gesundheit fördern. Konkret die Zufriedenheit, die seelische Ausgeglichenheit und das Wohlbefinden, wie Regierungspräsident Guido Graf in einer Mitteilung zitiert wird. Auch die sozialen Kontakte sollen so gestärkt werden.