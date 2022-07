Spielautomat aus dem Bistro im Neubad Luzern entwendet

Luzern Spielautomat aus dem Neubad entwendet – Diebe erhalten eine letzte Chance Während des Neustadt Strassenfests ist aus dem Neubad ein grosser Spielautomat entwendet worden. Die Betreiber des Kulturzentrums geben den Tätern die Möglichkeit, das Diebesgut ohne weitere Konsequenzen zurückzubringen. 07.07.2022, 11.11 Uhr

Am Samstagabend, 2. Juli ist es im Neubad Luzern zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl gekommen. Eine unbekannte Täterschaft hat in aller Öffentlichkeit aus dem Bistro einen grossen Spielautomaten gestohlen, wie «Zentralplus» berichtet. Gegenüber dem Onlineportal äusserte der Neubad-Medienverantwortliche Yannick Gauch seine Theorie, weshalb niemand der Anwesenden Gäste reagiertem, als die Diebe mit dem riesigen Spielautomaten das Bistro verliessen: «Wahrscheinlich war es so auffällig, dass die Leute dachten, das muss so sein.»

Vollkommen unbemerkt blieben die Tat denn doch nicht. Denn am Montag hing an einem Haus an der Bireggstrasse ein Flyer des Neubads. Darin wandten sich die Neubad-Betreiber direkt an die mutmassliche Täterschaft: Gemäss Aussagen von Augenzeugen vermuten wir, dass der Automat sich in diesem Gebäude befindet. Bitte stellt den Automaten bis am Montag (anonym) vor das Neubad, ansonsten wird Anzeige erstattet.»

Die Täterschaft darf mit der Toleranz der Neubad-Betreiber rechnen, denn gemäss Yannick Gauch kann der Spielautomat «anonym und ohne Konsequenzen» zurückgebracht werden. Sollte eine Reaktion der Täterschaft ausbleiben, so werde das Neubad Anzeige erstatten. Wie viel der Spielautomat – ein seltenes, selbst restauriertes Liebhaberinnen-Stück und eine Leihgabe an das Neubadwert – Wert ist, werde derzeit noch abgeklärt. Man hoffe zuerst einmal, dass der Automat wieder auftauche. (zim)