Luzern Verfolgungsjagd und Schussabgabe mitten in der Stadt: Polizist hat laut Untersuchung korrekt gehandelt Wild-West-Szenen beim Schwanen- und Viktoriaplatz in Luzern: Als am 31. Januar 2022 ein damals 31-Jähriger mit seinem BMW flüchtete, wollte ihn die Polizei mit einer Schussabgabe stoppen – zu Recht, wie nun klar ist. Niels Jost Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Viktoriaplatz in der Stadt Luzern bog der Autofahrer rechts in die Hirschmattstrasse ein. Bild: Google Maps

Was mit einer gewöhnlichen Polizeikontrolle begann, endete mit diversen Unfällen und einer abgefeuerten Pistole – mitten in der Stadt Luzern. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Luzerner Staatsanwaltschaft eine externe Behörde beauftragt, die Schussabgabe des Polizisten unabhängig und neutral zu untersuchen.

Nun ist die Strafuntersuchung rechtskräftig eingestellt worden, heisst es auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft. Gemäss ihrer Verfügung, die unsere Zeitung einsehen konnte, handelte der Polizist aufgrund der Umstände «verhältnismässig».

Während Flucht mehrere Unfälle gebaut

Rückblick: Ereignet haben sich die Wild-West-Szenen an einem Montagnachmittag. Am 31. Januar dieses Jahres wollte eine Polizeipatrouille gegen 16.40 Uhr einen Autofahrer am Schwanenplatz anhalten. Der BMW sei den Beamten wegen technischer Abänderungen aufgefallen.

Doch der Fahrer flüchtete mit übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Pilatusplatz. Dabei habe er Verkehrsteilnehmende und Fussgänger massiv gefährdet. Beim Viktoriaplatz, wo die Luzerner Kantonalbank ihren Hauptsitz hat, bog der damals 31-jährige Schweizer rechts ab, überholte ein Auto, verursachte eine Streifkollision und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen.

Schussabgabe mit oder ohne Vorwarnung?

Was dann geschah, darüber gehen die Aussagen des Polizisten und des Geflüchteten auseinander. Wie der Einstellungsverfügung nun zu entnehmen ist, gab der 31-Jährige wenige Tage nach seiner Festnahme an, der Polizist habe durch das geschlossene Fenster mit einer Pistole auf den Kopf gezielt, ohne mit ihm zu sprechen. Anschliessend habe er auf ihn respektive sein Auto geschossen. Dies würden Videos belegen. Er zeigte den Beamten deshalb wegen versuchter Tötung, Gefährdung des Lebens, Nötigung und Amtsmissbrauchs an.

Einen komplett anderen Ablauf schilderte der Polizist bei seiner Einvernahme, welche die Kantonspolizei Aargau am 22. März durchführte. Mit gezogener Waffe habe er den BMW-Fahrer schreiend angesprochen und erfolglos versucht, ihn aus dem verschlossenen Auto zu beordern. Als er auf die Seitenscheibe schlug, habe es Augenkontakt gegeben.

Doch davon habe sich der Mann nicht beirren lassen. Mit Vor- und Rückwärtsmanövern habe er versucht, sich aus seiner eingeklemmten Position zwischen dem zivilen und dem Polizeiauto zu befreien.

Als der Polizist realisierte, dass dies dem Flüchtenden gelinge, versuchte er, die Weiterfahrt mit einem einzigen Schuss auf das linke hintere Rad zu verhindern oder zu verlangsamen. Das Auto habe sich dabei im Schritttempo bewegt und sei etwa eine Armlänge von ihm entfernt gewesen. Er habe den Lenker zu keinem Zeitpunkt anvisiert, gab der Polizist zu Protokoll.

Zeugen stützen Aussagen des Polizisten

Augenzeugen und sein Patrouillenpartner bestätigen diese Aussagen. Letzterer habe selber zwar keinen Blickkontakt zum Flüchtenden gehabt; die Waffe seines Kollegen sei etwa auf Kopfhöhe des Fahrers gewesen, er habe sie aber sicher nicht auf ihn gerichtet, sondern auf das Autorad.

Nur in einem Punkt weichen die Aussagen der Beamten voneinander ab. So will der zweite Polizist gesehen haben, dass sein Kollege auf die Front- und nicht auf die Seitenscheibe geklopft habe. Auch eine Auskunftsperson gab an, dass der Polizist nicht auf den linken, sondern auf den rechten Reifen geschossen habe.

Dies widerlegen allerdings Kriminaltechniker der Kapo Aargau. Ihnen zufolge ist ein Projektil bei der hinteren linken Felge eingeschlagen. Das deute auf einen Schuss «in gerader Linie von oben nach unten oder dann in deutlich gebeugter, fast kniender Stellung» hin. Dies spreche dagegen, dass der Polizist direkt auf den Flüchtenden geschossen habe. Inwiefern durch die Schussabgabe eine Gefahr für Dritte hätte entstehen können, etwa durch eine abgelenkte Kugel, ist in der Einstellungsverfügung nichts zu lesen.

Anklage gegen Geflüchteten abgeschlossen

Die Luzerner Staatsanwaltschaft schreibt allerdings, dass der Polizist nach den Aufforderungen auszusteigen und den Warnrufen kein anderes Mittel gehabt habe, um den Mann an der weiteren Flucht zu hindern. Dies sei zwingend nötig gewesen, da der Flüchtende durch sein Verhalten weitere Unfälle mit Schwerverletzten oder gar Todesopfern riskiert habe. Laut der Staatsanwaltschaft habe der Beamte daher richtig gehandelt.

Neben der Untersuchung der Staatsanwaltschaft ist auch die polizeiinterne administrative Untersuchung gegen den Beamten abgeschlossen. Derweil geht das Verfahren gegen den BMW-Fahrer weiter. Der Schweizer, der nach der Schussabgabe in Richtung Zürich floh, dort weitere Unfälle verursachte und schliesslich von der Kantonspolizei Zürich festgenommen wurde, muss sich wohl bald vor dem Bezirksgericht Andelfingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hat die Anklage ans Gericht überwiesen, heisst es auf Anfrage. Über die Anklagepunkte und das geforderte Strafmass gibt sie keine Auskunft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen