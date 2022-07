Luzerner Wasserpolizei muss wegen Gewitter mehrfach ausrücken

Luzern Wasserpolizei muss wegen Unwetter mehrfach Ausrücken Aufgrund des starken Gewitters rückte die Luzerner Wasserpolizei am Mittwoch gleich mehrmals aus – unter anderem musste ein gesunkenes Boot geborgen werden. 21.07.2022, 15.16 Uhr

Das Unwetter hielt die Polizei auf Trab. Bild: pd

Wie die Luzerner Polizei schreibt, wurden beim Gewitter vom Mittwoch zahlreiche Personen, welche mit Stand-up-Paddles und Freizeitbooten unterwegs waren, durch die Wasserpolizei in die umliegenden Häfen gewiesen. Während des Gewitters, bei welchem Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer gemessen wurden, lief in Hertenstein in der Gemeinde Weggis ein vertäutes Boot mit Wasser voll und sank.