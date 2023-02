Luzern Sturz auf A2 bei Sempach endet tödlich – alkoholisierter Autofahrer erfasst Motorradfahrer Ein Motorradfahrer wurde nach einem Sturz bei der Ausfahrt Sempach von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Aktualisiert 13.02.2023, 10.11 Uhr

Am Samstagabend ereignete sich auf der Autobahn A2 ein tödlicher Verkehrsunfall. Kurz vor der Ausfahrt Sempach habe ein Motorradfahrer aus unbekannten Gründen abgebremst und sei dabei gestürzt, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Der 45-jährige Mann sei dabei in die Fahrbahnmitte gerutscht und wurde von einem nachfolgenden Auto tödlich verletzt. Der verstorbene Mann stammte aus Deutschland und lebte in der Schweiz.