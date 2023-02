Luzerner Gemeinden Vom Steuerparadies zur Steuerhölle – das sind die Steuerfüsse fürs 2023 Zwölf Gemeinden haben ihren Steuerfuss aufs neue Jahr hin angepasst. In zehn Fällen war dies eine gute Nachricht – nur an zwei Orten muss die Bevölkerung nun mehr zahlen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

In vier Monaten ist es wieder so weit, dann findet die wohl unbeliebteste Post des Jahres ihren Weg in die Briefkästen: die Akontorechnung für die Steuern 2023. Für diese Periode haben zwölf Luzerner Gemeinden ihre Steuereinheit angepasst. In zehn Fällen kommt dies den Zahlenden zugute (siehe Grafik). Einzig Hitzkirch und Pfaffnau hoben die Steuern um 0,05 respektive 0,10 Einheiten an.

Hitzkirch holt damit einen zusätzlichen Steuerertrag von rund 460’000 Franken ein. Nötig wurde das insbesondere wegen den niedrigeren fusionsbedingten Besitzstandszahlungen, dem wegfallenden Bildungslastenausgleich sowie den gestiegenen Pro-Kopf-Beiträgen an den Kanton in der sozialen Wohlfahrt.

Was ist der Steuerfuss? Der Steuerfuss ist der variable Teil zur Berechnung der Steuern. Er wird im Kanton Luzern in Einheiten ausgedrückt und jährlich von Kanton und Gemeinden festgesetzt. Auf der anderen Seite steht die einfache Steuer. Diese wird berechnet, indem man den Steuersatz aus dem kantonalen Grundtarif auf das steuerbare Einkommen und Vermögen anwendet. Die geschuldete Steuer ergibt sich aus der Multiplikation des Steuerfusses und der einfachen Steuer.

Dabei hat die Gemeindeversammlung auf Antrag des Gemeinderats erst ein Jahr davor entschieden, den Steuerfuss von 1,90 auf 1,85 zu senken. Ein voreiliger Entschluss war das nicht, wie Finanzvorsteher Daniel Eugster sagt: «Angesichts der guten finanziellen Lage von Hitzkirch war das richtig.» Ausserdem sei schon da bekannt gewesen, dass danach wieder eine Steuererhöhung notwendig wird.

Pfaffnau plant dank der Steuererhöhung mit einem zusätzlichen Ertrag von 386’000 Franken. Verwendet wird das Geld für die jahresspezifischen Mehrausgaben in den Bereichen Bildung, Soziales und Bau. Was in Pfaffnau auffällt: So hoch wie heuer war der Steuerfuss zuletzt 2015. Gemeindepräsidentin Sandra Cellarius merkt aber an, dass die Einheiten in den Jahren davor jeweils noch deutlich höher waren, 2006 lag der Steuerfuss zum Beispiel bei 2,40 Einheiten.

Das unangefochtene Steuerparadies Meggen

Die durchschnittliche Steuereinheit der Einwohnergemeinden im Kanton Luzern fürs 2023 liegt bei 1,91. Dabei gibt es eine grosse Bandbreite. Meggen ist mit einer Einheit von 0,95 die Steueroase schlechthin, am meisten zahlt die Bevölkerung in Luthern mit 2,40 Einheiten.

Wie schafft es Meggen, seit nun zehn Jahren den Steuerfuss unter 1,0 Einheiten zu halten? Gemeindepräsident Urs Brücker erklärt: «Meggen ist gerade im Vergleich zu anderen Agglomerationsgemeinden moderater gewachsen. Wir konnten die Investitionen für die Infrastruktur und die Ausgaben für unsere Dienstleistungen auf hohem Niveau mit entsprechend steigenden Steuererträgen gut antizipieren.»

Wofür Meggen bekannt ist: Es ist das Zuhause von vielen Wohlhabenden. Die Lage am See und der Blick in die Berge spielen bei der Wohnattraktivität sicherlich eine Rolle. Dies bieten jedoch auch andere Gemeinden. Vitznau und Weggis zum Beispiel. Auch sie haben mit 1,40 respektive 1,35 Einheiten einen tiefen Steuerfuss – und doch kommen sie nicht an Meggen ran. Laut Brücker ist seine Gemeinde wegen der guten ÖV-Erschliessung an Luzern und Zürich, den grossen Grünflächen und den Grundstücken in der Parkzone als Wohnort «speziell attraktiv».

Verständnis für den hohen Steuerfuss in Luthern

In Luthern wohnen nur knapp 1300 Menschen, die Fläche ist aber etwa gleich gross wie jene der Stadt Luzern. Um da eine hohe Lebensqualität zu wahren, braucht es gemäss Finanzvorsteher Hans Peter «einen gewissen Status an Infrastruktur, der halt auch kostet». Dazu gehöre auch Glasfaser, wofür bevölkerungsarme Randgebiete selber sorgen müssten. Hinzu kommt: «Luthern ist immer noch stark landwirtschaftlich und handwerklich geprägt. Das führt dazu, dass eher kleinere Einkommen versteuert werden müssen.»

Seit zehn Jahren liegt der Steuerfuss mit einem Jahr Ausnahme bei 2,40 Einheiten. Laut Peter hat das auch mit der Abwanderung und den gleichbleibenden Aufgaben zu tun. Doch: «Solange der hohe Steuerfuss plausibel erklärt werden kann, versteht das die Bevölkerung.» In Luthern lebt es sich aber nicht generell teurer. Denn dem hohen Steuerfuss stehen die tiefen Lebenshaltungskosten gegenüber; in Studien belegt die Gemeinde diesbezüglich regelmässig einen Spitzenrang.

Keine rosigen Aussichten

Auf die Entwicklungen der Steuerfüsse in den Luzerner Gemeinden angesprochen, sagt Markus Kronenberg: «Dass einige Gemeinden den Steuerfuss leicht gesenkt haben, überrascht nicht, da viele in der Vergangenheit auch sehr positive Rechnungsabschlüsse verzeichnet haben.» Kronenberg ist als Vorstandsmitglied des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG) für den Bereich Finanzen zuständig und Gemeindeammann von Eschenbach.

Die Zukunftsaussichten würden aber nicht mehr so optimistisch beurteilt – dies sei wohl auch der Grund dafür, dass nicht noch mehr Gemeinden den Steuerfuss gesenkt hätten. Wegen der Teuerung und der Asylsituation habe ein Grossteil für 2023 einen Verlust budgetiert. Ein weiterer Punkt, warum Gemeinden vorsichtig seien, dürfte laut Kronenberg die im Raum stehende Steuergesetzrevision sein.

Zurück zum Budget. Kronenberg bedauert die grossen Unterschiede: «Einige Gemeinden schaffen es trotz grossen Anstrengungen, des Finanzausgleiches und einem überdurchschnittlichen Steuerfuss kaum, ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen.» Deren Perspektiven seien schwierig und müssten «gut im Auge behalten» werden.

