Luzern: Kiesbaron steht erneut vor Gericht

Luzerner Hinterland Steuerhinterziehung und Verstösse gegen das Tierschutzgesetz: Der Ex-Kiesbaron hätte sich wieder mehrfach vor Gericht verantworten müssen Ein Mann aus dem Luzerner Hinterland trägt seit Jahren Streitigkeiten vor Gericht aus. Am Freitag hätte die dritte Verhandlung innert vier Wochen stattfinden sollen – doch der Beschuldigte erschien nicht. Livia Fischer Jetzt kommentieren 16.12.2022, 18.45 Uhr

Auf diesem Hof hält der Luzerner mehrere Rinder. Bild: Nadia Schärli (Dezember 2017)

In den Medien ist er am besten als ehemaliger Kiesbaron vom Luzerner Hinterland bekannt, über seine illegalen Machenschaften gibt es Dutzende Artikel. Tritt man ihm gegenüber, ist von krimineller Energie nichts zu spüren. Seine Stimme ist ruhig, er redet eher leise. Auch optisch ist er eher unauffällig – zu einem Gerichtstermin taucht er in einer dunkelblauen Hose und einem schwarzen Pullover auf, eine Uhr am Handgelenk ist der einzige Schmuck, den er trägt. Er hat eine sportliche Statur, seine Haare kurz geschnitten, seinen Bart gestutzt. Auf seiner Nase sitzt eine rundliche Brille.

Im Gerichtssaal macht der 62-Jährige zunächst einen grimmigen Eindruck. Das kann aber auch daran liegen, dass es Spassigeres gibt, als seinen Nachmittag dort zu verbringen. Denn in einem privaten Gespräch danach wirkt er durchaus sympathisch. Während er in Medienkreisen als verschwiegen galt, signalisiert er nun plötzlich Gesprächsbereitschaft. Ob wir einen Kaffee trinken wollen, fragt er. Weil hierfür keine Zeit bleibt, werden Nummern ausgetauscht. «Ich gehe nur ran, wenn ich weiss, wer mich anruft», erklärt er.

Man merkt, dass sich bei ihm über die Jahre hinweg vieles angestaut hat. Er fühlt sich ungerecht behandelt; die Geschichten, die über ihn veröffentlicht wurden, entsprächen nicht der Wahrheit.

Er sass schon mal im Gefängnis

Niederzuschreiben, was in den vergangenen Jahren alles über den Mann – nennen wir ihn Meyer – publik wurde, würde hier den Rahmen sprengen. Zu einem der grössten Ereignisse zählte jedoch ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2012. Weil Meyer mit seinen Firmen in der Kiesbranche Millionenbeträge unterschlagen hatte, musste er für ein Jahr hinter Gitter.

In anderen Berichten unserer Zeitung ging es mal darum, dass er einem Bauern jahrelang Pachtzinsen von fast 100'000 Franken nicht zahlte, mal um seinen rätselhaften, urplötzlichen Abgang als Verwaltungsrat eines bedeutenden Kieshändlers. In dieser Funktion verärgerte er viele Konkurrenten, indem er sie mit Einsprachen überzog, die teils erst vor Bundesgericht bereinigt wurden. Für Mitbewerber hatte das jahrelange Verzögerungen, Unsicherheiten und Umsatzeinbussen zur Folge.

Nach seinem Ausstieg aus dem Kiesgeschäft zählte er zu den grössten Rindviehhaltern im Kanton. Auch in dieser Funktion sorgte er für Negativschlagzeilen und beschäftigte die Gerichte. Meist ging es um Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz. Ermittlungen wegen Trinkwasserverunreinigung sowie Verstössen gegen das Umweltgesetz kamen noch hinzu.

Totes Kalb im Stroh und verdreckter Auslauf

Auf der Social-Media-Plattform Linked-in rühmt sich Meyer unter anderem mit seinen juristischen Kenntnissen, 100-prozentiger Diskretion und seiner Sozialkompetenz. Seinen engen Bezug zur Justiz kann man bei seinem Gerichtswerdegang wohl kaum leugnen. Wie präsent er bei den Luzerner Gerichten noch immer ist, zeigte sich insbesondere in den vergangenen vier Wochen.

Allein während dieser Zeit hätte Meyer dreimal vor Gericht aufkreuzen sollen. Der erste Termin Ende November wurde am Vortag kurzfristig abgesagt. Fünf Tage später fand die zweite Verhandlung statt. Meyer tauchte zwar auf, brachte jedoch ein Arztzeugnis mit, das bestätigte, dass er nur maximal 45 Minuten verhandlungsfähig sei. Die Verhandlung wurde vertagt. Dem dritten Termin diese Woche blieb er unentschuldigt fern. Selbst sein Anwalt wusste nicht, wo er steckt – wenn er ihn anrufe, schalte sich direkt die Combox an.

Doch worum ging es in den einzelnen Fällen? Die erste Verhandlung hätte am Kantonsgericht stattfinden sollen. Zusammen mit seiner Ehefrau führt Meyer im Kanton Luzern sieben Landwirtschaftsbetriebe. 2017 soll er mehrfach gegen das Tierschutzgesetz verstossen haben. Um das Ausmass zu verdeutlichen: Das erstinstanzliche Urteil umfasst 136 Seiten, allein die Aufzählung der begangenen Delikte erstreckt sich über fünf Seiten.

Bei einer unangekündigten Kontrolle im Februar 2017 fand der Veterinärdienst im Stroh ein totes Kalb. Zudem waren die Einstreu und der Auslauf, in dem sich die Tiere befanden, verdreckt. Auch bei fünf Nachkontrollen rügten die Behörden wiederholt zahlreiche Mängel in der Nutztierhaltung. Weil Meyer durch «aktives Stören die Kontrolle auf dem Betrieb deutlich erschwerte und verzögerte», musste er sich auch der Hinderung einer Amtshandlung verantworten.

Vorwürfe seien nur ein «politischer Akt»

Zum Zeitpunkt der ersten Kontrolle hielt das Ehepaar 630 Kälber, Rinder und Kühe, bei der letzten im Dezember waren es noch 461. An Personal beschäftigten sie im besagten Jahr 14 osteuropäische Mitarbeiter. Weder die Beschuldigten noch die Angestellten hatten eine in der Schweiz anerkannte landwirtschaftliche Ausbildung mit Fähigkeitsausweis absolviert.

Das Bezirksgericht Willisau verurteilte ihn zu 20 Monaten Haft, sechs davon unbedingt, und verhängte eine Busse von 35'000 Franken. Meyer hingegen beantragte vollumfänglichen Freispruch und zog das Urteil weiter. Dass er sich keiner Schuld bewusst ist, zeigte sich auch bei den Befragungen. Während er bei der Luzerner Polizei seine Aussage noch verweigerte, beteuerte er gegenüber der Staatsanwaltschaft, seine Tiere immer ordnungsgemäss und fachgerecht gehalten zu haben.

Den Vorwurf des Veterinärdienstes, dass das Ehepaar mit der Führung der Betriebe und der Überwachung so vieler Tiere überfordert zu sein scheine, tat er als «willkürliche Aussage politischer Natur» ab. Als einen «politischen Akt» bezeichnete er auch weitere Anschuldigungen. Er war überzeugt: Die Behörden wollen ihn unter Vormundschaft stellen und seinen Betrieb ruinieren. Die «alle anderen sind schuld»-Haltung wird ihm schon seit Jahren nachgesagt.

Verwaltungsrat in einer Firma für alles

Bei der zweiten Verhandlung, die am Bezirksgericht Willisau stattfand und zu der Meyer erschien, ging es um eine Kündigung des Mietverhältnisses, die er als Verwaltungsratsmitglied einer Firma mit Sitz in Emmenbrücke anfocht. Eine Firmenwebsite gibt's nicht. Doch laut Handelsregister ist der Zweck der Aktiengesellschaft sehr vielfältig.

So kümmert sie sich unter anderem um die Übernahme von Geschäftsführungs- und Managementfunktionen im Auftragsverhältnis, Warenhandel aller Art, den Abbau, die Deponierung, Aufbereitung und den Transport von Sand- und Kiesmaterialien, die Erstellung, Finanzierung, Verwaltung, den Erwerb und die Veräusserung von Immobilien sowie die Aufnahme und Ausgabe von privaten Darlehen.

Schriftliche Informationen zur konkreten Situation liegen unserer Zeitung nicht vor, weil es sich um ein Zivilverfahren handelt und entsprechende Akten nicht zugestellt werden. Bis zum Abbruch der Handlung las Meyer, der sich selbst vertrat, lediglich aus Whatsapp-Verläufen vor, bei denen es um einen geplanten und dann geplatzten Kauf der Immobilie ging.

Steuern sparen mit falscher Beurkundung

Kommen wir zum Fall, der am Freitag am Kriminalgericht hätte verhandelt werden sollen. Meyer und sein 17 Jahre älterer Komplize sind wegen mehrfacher Erschleichung einer falschen Beurkundung und wegen mehrfachen Steuerbetrugs angeklagt. So sollen sie bei verschiedenen Grundstückgeschäften mehrfach falsche Angaben über den Kaufpreis des Landes gemacht haben. Statt des Originalkaufpreises von 3,2 Millionen liessen sie einen von nur knapp einer Million Franken beurkunden.

Der Grund ist finanzieller Natur. Sie verwendeten die Beurkundungen, um Steuern zu hinterziehen. Total sollen die Männer bei der Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer so über 450'000 Franken gespart haben. Die Staatsanwaltschaft will Meyer dafür zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilen. Für seinen Komplizen soll der Betrug eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Folge haben.

Als unsere Zeitung wenige Stunden nach der Verhandlung das Gespräch mit ihm sucht, ertönt auf seiner Mobilnummer noch immer nur die automatische Ansage. Ein SMS sowie ein zweiter Anruf bleiben unbeantwortet.

