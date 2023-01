Luzerner Parlament gibt sich ein neues Recht

Luzerner Kantonsrat Braucht es eine Frist für dringliche Vorstösse? Parlament diskutiert über eigene Organisation Der Luzerner Kantonsrat revidiert sein Parlamentsrecht. Nach der ersten Lesung steht fest: In der Kommission dürfte über verschiedene Punkte noch einmal ausführlich diskutiert werden. Dominik Weingartner 31.01.2023, 15.45 Uhr

Das Luzerner Parlament hat sich am Dienstag in erster Lesung über die Revision des Kantonsratsgesetzes und der Geschäftsordnung gebeugt. Damit diskutierte der Kantonsrat darüber, wie er sich selber organisieren will. Das Parlamentsrecht wurde zuletzt 2015 grundlegend revidiert.

Der Luzerner Kantonsrat während der Session vom vergangenen November. Bild: Pius Amrein (28. November 2022)

Markus Schumacher, SVP-Kantonsrat aus Emmenbrücke, kritisierte, die Vorlage bringe keine wesentlichen Verbesserungen. «Zusätzliche Sitzungstage will man nicht einplanen, darunter leidet unsere Demokratie», sagte er. Auch SP-Sprecherin Anja Meier (Willisau) sprach von «keinem grossen Sprung». Und Gian Waldvogel (Horw), der für die Grünen redete, bezeichnete es als «kleinen Schritt».

Diskussion um das St.Galler Modell

Viel diskutiert wurde in der zuständigen Staatspolitischen Kommission über die Einführung des sogenannten St.Galler Modells. Im Ostschweizer Kantonsparlament wird zwischen Interpellation und Kleiner Anfrage unterschieden. Letztere wird durch die Regierung nur schriftlich beantwortet, es gibt keine Diskussion im Parlament. Bei der Interpellation muss die Vorstösserin oder der Vorstösser einen Antrag auf Diskussion stellen, will sie oder er im Rat über das Geschäft debattieren.

Vor allem die bürgerliche Mehrheit redete dieser Variante das Wort, während die linke Minderheit fürchtete, im Zweifelsfall ausgebremst zu werden. Die Anfragenreform ist nun aber nicht Teil der aktuellen Revision, es soll einen Pilotversuch in der kommenden Legislatur geben.

Einen erfolgreichen Antrag stellte der Grüne Gian Waldvogel. Er forderte, dass die Fraktionen bei ihrer Selbstkonstitution freier sind. Also, dass die Möglichkeit zu Co-Fraktionspräsidien und der Einsitz in der Geschäftsleitung des Kantonsrats flexibler gestaltet werden. Der Antrag wurde mit 55 zu 49 Stimmen angenommen.

Frist für dringliche Vorstösse diskutiert

Keine Einigung gab es bei der Frage, bis wann vor der Session dringliche Vorstösse eingereicht werden können. Markus Schumacher von der SVP stellte den Antrag, diese Frist auf Montag, 8 Uhr, eine Woche vor der Session festzuschreiben.

«Oft ist man nicht zufrieden mit der Antwort der Regierung», begründete Schumacher seinen Antrag. Die unbefriedigende Qualität liege oftmals aber nicht an böser Absicht, sondern am Zeitmangel der Verwaltung. Er schlug vor, dass die Fraktionssitzungen eine Woche früher stattfinden sollten.

Das kam bei den anderen Fraktionen nicht gut an. «Wenn das ganze System umgekrempelt werden soll, muss man darüber diskutieren», sagt FDP-Kantonsrätin Irene Keller (Rigi Kaltbad). Auch Roger Zurbriggen (Mitte, Neuenkirch) sagte: «Die Kombination von Frist und Vorverlegung der Sitzungen wurde nicht diskutiert. In dieser Form lehnen wir den Antrag ab.»

Anja Meier von der SP stellte die frühe Frist grundsätzlich in Frage: «Wenn in der Woche vor der Session etwas Wichtiges passiert, muss das Parlament reagieren können.» Schumacher zog seinen Antrag zurück und stellte in Aussicht, in der Kommission noch einmal darüber sprechen zu wollen.

Begrüsst wurde von allen Parteien die angedachte Reform der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK). Diese hat die Oberaufsicht über Regierung, Verwaltung und Kantonsgericht. Statt alle vier Jahre soll die AKK künftig jährlich über ihre Erkenntnisse berichten. Dieser Bericht bleibt der Öffentlichkeit aber vorenthalten. Hans Stutz (Grüne, Luzern) wollte dies ändern, zog seinen Antrag aber zurück, da sich breiter Widerstand von bürgerlicher Seite abzeichnete.