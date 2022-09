Herbstsession Kantonsrat Luzern: Diese Themen bewegen

Luzerner Kantonsrat Direkt aus den Parteien: Die Fraktionen äussern sich zur kommenden Session Der Luzerner Kantonsrat tagt am 20. und 21. Juni. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier befassen sich unter anderem mit der Digitalstrategie und der Änderung des Universitätsgesetzes 10.09.2022, 05.00 Uhr

Der Kantonsrat wählt in der Juni-Session den neuen Regierungs- und Kantonsratspräsidenten. Dominik Wunderli (Luzern, 16.05.2022)

Am Montag startet der Luzerner Kantonsrat in seine erste Session nach der Sommerpause. Dabei wird an zweieinhalb Tagen politisiert und an einem halben Tag amüsiert. Denn am Dienstagnachmittag stehen die Fraktionsausflüge auf dem Programm.

Vorher und danach berät der Kantonsrat zahlreiche wichtige Geschäfte. Am Montag befasst er sich unter anderem mit der Digitalstrategie. Zu reden geben wird auch die Änderung des Universitätsgesetzes. Gleich zwei neue Fakultäten will die Regierung schaffen, vor allem jene für Verhaltenswissenschaften und Psychologie ist umstritten. Weiter berät das Parlament über den Einsatz von neuen Datenbearbeitungsinstrumenten durch die Luzerner Polizei.

Ebenfalls am Montag entscheidet der Kantonsrat, welche Dringlichen Vorstösse er sofort behandeln will. Zahlreiche Dringliche Vorstösse sind eingereicht worden, unter anderem zur drohenden Energiekrise und zur Situation der ukrainischen Flüchtlinge. Der Dienstagvormittag wird darum voraussichtlich im Zeichen dieser drängenden Fragestellungen stehen. Erst danach wird sich das Parlament den ordentlichen Vorstössen zuwenden. (dlw)

Karin Stadelmann, Luzern Bild: Dominik Wunderli

Als Kantonsrätin beziehungsweise Kantonsrat hat man die Aufgabe, gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit das im Bereich der Hochschulbildung gelingt und Luzern ein starker – auch international anerkannter – Bildungs- und Wirtschaftsstandort bleibt, wird nun im Kantonsrat über die Weiterentwicklung der Universität Luzern beraten. Im Zentrum der Debatte wird vor allem die Neugründung der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie stehen. Ist diese Fakultät nötig? Die Mitte findet klar Ja! Die Erweiterung der Uni erfolgt nicht planlos, sondern orientiert sich an Qualität, massvollem Wachstum und der Abrundung eines Profils. Das sich die Aus- und Weiterbildung an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes orientiert, erkennt man zudem daran, dass künftig verschiedene Schwerpunkte studiert werden können, die es so an anderen Unis nicht gibt. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Kinder-, Jugend-, Rehabilitations- und Rechtspsychologie. In diesen und weiteren Feldern wird auch die Forschung gestärkt. Die Zukunftsplanung der Uni gilt es zu fördern, während Überschneidungen mit Hochschule und PH zu vermeiden sind. Wir erwarten deshalb, dass inhaltliche Abstimmungen laufend vorgenommen werden, um die Luzerner Hochschullandschaft gemeinsam, zielorientiert und hochwertig weiterzuentwickeln.

Bernhard Steiner, Entlebuch Bild: PD

Prinzipiell sieht die SVP dringenden Handlungsbedarf bei der medizinischen Ausbildung von Ärzten. Die geplante Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin kann diesem Bedürfnis jedoch in keiner Weise Rechnung tragen. Wie kann unsere Gesellschaft von Gesundheitswissenschaftlern profitieren? Können sie als «Light-Ärzte» den Ärztemangel beheben oder mit medizinischem Halbwissen die Kantonsverwaltung beraten? Eines ist klar: Eine medizinische Fakultät macht nur dann Sinn, wenn sie ein komplettes Medizinstudium anbietet, das zu einer Erhöhung der Zahl von wirklichen Ärzten führt. Die neue Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie wird auch das Problem der fehlenden Psychotherapeut/-innen nicht lösen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass ein Grossteil der Psycholog/-innen nach dem Studium nicht im Gesundheitswesen arbeiten will, da die klinische Zusatzausbildung zur eidgenössisch anerkannten Psychotherapeut/-in zusätzliche vier Jahre dauert. Es wirkt deshalb blauäugig, wenn man den Bürger/-innen verspricht, mit den neuen Fakultäten den medizinischen Fachkräftemangel zu bekämpfen und die daraus resultierenden Kosten nicht beachtet. Die Uni ist schon jetzt mit einem jährlichen Kostenwachstum von über 5 Prozent konfrontiert. Es ist ein Leichtes zu erkennen, dass dies mit der Luzerner Wirtschaftsleistung

Irene Keller. Bild: PD

Die digitale Zukunft betrifft uns alle. Mit der Digitalstrategie zeigt der Kanton Luzern, dass er sich von diesem enorm schnellen Wandel nicht überrollen lassen will, er will ihn steuern und sich zu Nutzen machen. Dass die vorliegende Strategie auf jener des Bundes basiert, ist sicher richtig. Die Digitalisierung kennt keine Kantonsgrenze. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstützt und fördert die Prozesse. Eine Strategie zu erarbeiten, ist ein anerkannter Weg, um Entwicklungen zu lenken und sich vertieft Gedanken zu machen, wo Nutzen, aber auch Bedenken liegen können. Es gilt zu diskutieren, wie Datenschutz und Datensicherheit gewährt werden können, wie der ganze Kanton von einer noch festzulegenden digitalen Grundversorgung profitieren kann, und es ist alles daran zu setzen, innerhalb der Bevölkerung keine digitale Kluft entstehen zu lassen. Zu hohe Erwartungen an eine visionäre Digitalstrategie können ein Stolperstein sein, denn gerade in diesen schnellen technologischen Entwicklungen muss die Realität im Auge behalten werden: Eine Priorisierung in der Umsetzung wird zentral sein, alle Schritte müssen finanzierbar sein und dem Fachkräftemangel muss Rechnung getragen werden. Der digitale Wandel ist reale Zukunft. Die FDP will den digitalen Wandel als Chance nutzen. Die Bevölkerung und Wirtschaft sollen sich auf eine effiziente digitale Verwaltung verlassen können.

Marcel Budmiger, Luzern Bild: Dominik Wunderli

Die Sorge um die Inflation und steigende Energiepreise bereiten zunehmend mehr Luzernerinnen und Luzernern schlaflose Nächte. Am härtesten trifft die schwindende Kaufkraft Personen mit kleinen Einkommen. Viele Menschen haben keine Rückstellungen, um unvorhergesehene Ausgaben wie eine teure Zahnarztrechnung oder eben massiv gestiegene Energiepreise zu bezahlen. Auch für Unternehmen können zu hohe Energiepreise eine existenzielle Bedrohung darstellen. Die Heilsversprechen der Strommarktliberalisierung werden nun zum Albtraum. Für die SP ist klar: Es braucht nicht nur für die Stromkonzerne einen Rettungsschirm, sondern auch für die Bevölkerung. Mit zwei Vorstössen fordern wir von der Regierung Massnahmen zum Erhalt der Kaufkraft von Menschen mit geringem Einkommen – trotz Teuerung, steigenden Krankenkassenprämien und explodierenden Energiepreisen. Der Wirkungsbericht Existenzsicherung zeigt die Lücken in Luzerns Sozialwesen deutlich auf. Die Prämienverbilligung erreicht nicht alle, die Unterstützung brauchen und der Kanton zahlt weniger als der schweizerische Durchschnitt. Wir fordern vom Regierungsrat, dass die längst versprochene Entlastung tiefer und mittlerer Einkommen endlich umgesetzt wird. Denn gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Stärke einer Gesellschaft in der Solidarität mit den Schwächeren.

Rahel Estermann, Luzern Bild: PD

Die Strategie für den digitalen Wandel ist ein echter Schritt ins 21. Jahrhundert für unseren Kanton. Transparenz über und Vertrauen in die Technologien sind dabei wichtige Grundsätze, genauso wie: Wir müssen alle auf den Weg mitnehmen. Besonders erfreulich: Es soll explizit festgeschrieben werden: Unsere Menschenrechte – Schutz der Privatsphäre, Sicherheit unserer Daten – müssen in der digitalen Welt gewahrt bleiben. Schade, dass unser Kanton inkonsequent ist. Wir beraten am selben Tag das neue Polizeigesetz. Es lässt die Polizei davon träumen, künftig Straftaten vorhersagen zu können. Der Computer errechnet, in welchen Gebieten und Personengruppen das grösste Risiko besteht. In die dafür notwendigen Analysesysteme sollen aber wahllos Daten einfliessen, auch von kleineren Vorfällen. Ein Beispiel: Wenn Sie einen Ladendiebstahl begehen, so würden künftig Ihre persönlichen Merkmale – darunter Name, Alter, Wohnadresse, Geschlecht, Foto, biometrische Daten, Herkunft, Haar- und Hautfarbe – in das System geladen und für Computerprognosen genutzt. Prognosen mit Hilfe von Daten über Herkunft und Hautfarbe sind aber gefährlich, weil sie «Racial Profiling» begünstigen: Die Polizei schätzt dann eine Person nur aufgrund ihrer Hautfarbe als verdächtig ein. Das lehnen wir ab, weil wie sagt die Digitalstrategie: Die Menschenrechte müssen für alle gewahrt bleiben, wenn digitale Technologien im Einsatz sind.

Mario Cozzio Bild: PD

Das ganze Leben lang Beiträge an die zweite und/oder dritte Säule leisten und beim Bezug trotzdem im grossen Stil Steuern bezahlen: leider bittere Wahrheit im Kanton Luzern. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Bezug durch Pensionierung, bei Selbstständigkeit oder als Wohneigentumsförderung gemacht wird. Gerade bei Auszahlungsbeträgen zwischen 50 000 und 200 000 Franken platziert sich unser Kanton auf den hintersten Rängen im Zentralschweizer Vergleich. Wo die erste Säule einen Inflationsschutz kennt, fehlt dieser bei Renten aus der zweiten Säule komplett. So wird in Zeiten von sinkenden Umwandlungssätzen und entsprechend tieferen Altersrenten der Bezug von angespartem Altersguthaben immer attraktiver. Nicht jeder – und vor allem nicht jede – kann aber Stand heute auf hohe Sparguthaben aus der Pensionskasse zählen, und erst recht nicht alle können die maximalen Beiträge an die stetig an Bedeutung zunehmende dritte Säule leisten. Ist es also vertretbar, das aufwendig angesparte Vermögen mit einer dermassen hohen Steuer zu belasten? Mit meiner Motion 777 sollen diese Steuern bei Kapitalleistungen aus Versicherung und Vorsorge endlich auch im Kanton Luzern konkurrenzfähig ausgestaltet werden. Es ist höchste Zeit, wieder mehr Vertrauen in unser Sozialversicherungssystem zu schaffen, den Mittelstand zu entlasten und gleichzeitig ein motivierteres, entspannteres Vorsorgen zu garantieren.