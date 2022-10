Luzerner Kantonsrat FDP schlägt Regierung als Mediator zwischen Bernhard Alpstaeg und FCL-Führung vor Der Schenkoner FDP-Kantonsrat Thomas Meier bringt die Turbulenzen beim FC Luzern aufs politische Parkett. 21.10.2022, 13.33 Uhr

Aktionär Bernhard Alpstaeg an einer Pressekonferenz. Bild: Martin Meienberger (11. Februar 2021)

Die Institution FC Luzern werde aufgrund der Wirren um Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg in seinen Grundfesten erschüttert, und es drohe eine jahrelange gerichtliche Auseinandersetzung. Das findet Thomas Meier, FDP-Kantonsrat aus Schenkon und Chef des Versandhauses Lehner. Nun gelangt er in einer dringlich eingereichten Anfrage an die Regierung. So will Meier unter anderem wissen, ob die Exekutive bereit sei, das Gespräch mit Alpstaeg zu suchen und als Mediator zwischen ihm und dem Verein aufzutreten.