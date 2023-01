Luzerner Kantonsrat Jetzt soll eine Kommission über die medizinischen Leistungen im Spital Wolhusen brüten In allen Luzerner Spitälern muss zwingend eine Grund- und Notfallversorgung angeboten werden: Dieser Grundsatz soll laut der grossen Mehrheit des Kantonsrats im Gesetz verankert werden. Nun soll die Gesundheitskommission die Details klären. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Die Debatte darüber, ob das medizinische Leistungsangebot im Spital Wolhusen im Gesetz festgeschrieben werden soll, wird jetzt die kantonsrätliche Gesundheitskommission führen. Bild. Corinne Glanzmann

Welche Leistungen sollen im Spital Wolhusen dereinst angeboten werden? Vor allem Rehabilitation und Orthopädie, findet die Regierung. Zwingend eine ambulante und stationäre medizinische Grund- und Notfallversorgung, und zwar an allen Spitalstandorten sowie fixiert im Gesetz, fordern auf der anderen Seite alle Kantonsratsfraktionen mit Ausnahme der GLP. Diese ist wie die Regierung der Meinung, das medizinische Angebot solle nicht im Gesetz verankert werden.

Nun wird die Diskussion darüber in der Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (Gask) fortgeführt. Grund sind fünf gleichlautende Einzelinitiativen von SVP, Mitte, FDP, SP und Grünen, die jetzt auch die Regierung an die Gask überweisen will. Das Okay der Exekutive hätte es allerdings nicht gebraucht: Für die Überweisung von Einzelinitiativen an eine Kommission braucht es bloss das Ja eines Drittels der anwesenden Parlamentsmitglieder. Ein Quorum, das die fünf Fraktionen selbst bei vielen Abweichlern locker übertreffen.

Regierung erteilt Kommission Aufträge

Die Regierung schreibt in ihrer Stellungnahme, die Zuweisung an die Kommission sei «eine sinnvolle Möglichkeit, den politischen Diskurs über das künftige Angebot im Spital Wolhusen in einem geordneten Verfahren fortzuführen». Sie macht in ihrer ausserordentlich zügig erfolgten Antwort – sie hätte ein halbes Jahr Zeit gehabt, hat jedoch innert fünf Wochen reagiert – aber auch Aussagen, die bei den Initianten für Stirnrunzeln sorgen.

So teilt sie der Gask unverblümt ihre Erwartungen mit. Die Kommission soll demnach darlegen, ob und wie andere Kantone das Leistungsangebot ihrer Spitäler gesetzlich geregelt haben, und sie soll die aufgrund der Einzelinitiativen zu erwartenden finanziellen und personellen Folgen thematisieren. Zudem geht die Regierung davon aus, dass sich die Umsetzung der vom Kantonsrat erheblich erklärten Motion von SP-Fraktionschef Marcel Budmiger erübrigt. Budmiger und mit ihm das Parlament haben darin das Mindest-Leistungsangebot definiert, das künftig vom Kantonsrat genehmigt werden muss:

Medizin, Chirurgie und Anästhesie, inklusive Notfall mit 24-Stunden-Bereitschaft

Intensivmedizin oder mindestens Intermediate Care

Orthopädie

Geburtshilfe/Gynäkologie.

Motion der SP soll weiter gelten

Armin Hartmann, Guido Roos, André Marti, Anja Meier und Hannes Koch haben die schnelle Antwort der Regierung aufgrund des hohen Drucks des Kantonsrats und der vielen Reaktionen aus der Bevölkerung erwartet. Diese fünf Kantonsratsmitglieder haben die Einzelinitiativen im Namen der Fraktionen von SVP, Mitte, FDP, SP und Grünen eingereicht.

Nicht einverstanden sind sie mit Ausnahme von Armin Hartmann damit, dass die Motion von Marcel Budmiger bei der Überweisung der Einzelinitiativen an die Gask obsolet sein soll. Schliesslich sei das Leistungsangebot mit der Festschreibung der zwingenden Grund- und Notfallversorgung im Gesetz noch nicht definiert, finden etwa Guido Roos und Anja Meier.

Wünsche der Regierung «unvollständig»

Die von der Regierung formulierten Erwartungen an die Gask können die fünf Parlamentsmitglieder durchaus nachvollziehen. Es handle sich jedoch bloss um Vorschläge. «Es ist das Parlament, das Aufträge an die Kommission erteilt», betont André Marti. Und Hannes Koch sagt: «Die Regierung hat ihre Überlegungen dargelegt. Wie die Kommission vorgehen wird, ist Sache ebendieser Kommission.» Für Armin Hartmann sind die Wünsche der Regierung «unvollständig». Es reiche nicht zu prüfen, wie andere Kantone das Leistungsangebot gesetzlich geregelt haben. «Wir müssen auch wissen, welche Folgen dies hat, wie erfolgreich die Kantone mit ihrer Lösung sind und ob sich die ständigen Leistungsdiskussionen damit erübrigt haben.»

Guido Roos, Anja Meier und Hannes Koch erwarten aufgrund des komplexen Sachverhalts aufwendige Abklärungen. «Die Gask wird wohl auf eine externe und unabhängige Expertise zurückgreifen müssen», vermutet Meier. Auch Roos und Koch glauben, die Kommission brauche externe Unterstützung.

SVP hält Volksinitiative als Trumpf in der Hinterhand

In einem Punkt sind sich die vier Kantonsräte und Parlamentarierin Anja Meier einig: Die Regierung soll trotz der nun folgenden Diskussionen in der Gask weiter an ihrer Gesundheitsversorgungsplanung und damit am Leistungsangebot des Spitals Wolhusen arbeiten. Anja Meier, Hannes Koch und Guido Roos betonen allerdings, das vom Kantonsrat durch das Ja zur Motion von Marcel Budmiger festgesetzte Leistungsangebot, das auch in den Einzelinitiativen erwähnt ist, müsse in den Planungsbericht der Regierung einfliessen. «Basierend auf diesen Mindest-Eckwerten, kann die Regierung jetzt noch die Details definieren», sagt Roos.

Armin Hartmann verlangt zudem, die Regierung müsse sich mit der Gask abstimmen. Und der SVP-Fraktionschef macht klar: Seine Partei zieht ihre Volksinitiative, die das Gleiche verlangt wie die Einzelinitiativen, nicht zurück: «Politisch ist mit der Überweisung der Einzelinitiativen noch nichts gewonnen. Es kommt darauf an, was die Kommission daraus macht.»

