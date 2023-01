Neuorganisation und neue Chefärzte am Luzerner Kantonsspital

Luzerner Kantonsspital Neuorganisation und neue Chefärzte in der Abteilung Radiologie und Nuklearmedizin Im Rahmen einer Neuorganisation der Radiologie und Nuklearmedizin hat der Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspitals (Luks) Andreas Falk und Thomas Treumann zu Chefärzten am Luks gewählt. 12.01.2023, 12.52 Uhr

Die Radiologie und Nuklearmedizin (RUN) des Luks hat sich neu organisiert, um auf die Bedürfnisse und Entwicklungen der bildgebenden Diagnostik und Therapien der Zukunft vorbereitet zu sein. Wie das Luks am Donnerstag mitteilte, wird mit den neuen organisatorischen Strukturen einerseits am Standort Luzern die subspezialisierte und organspezifische Radiologie ausgebaut und anderseits die Koordination der Aussenstandorte im umfassenden Radiologie-Netzwerk in der Zentralschweiz vorangetrieben. Die Führung der RUN unter der Leitung von Justus E. Roos wird hierbei neu auf fünf Bereiche «Radiologie Zentrum», «Radiologie Netzwerk», «Nuklearmedizin», «Radiologie Fachpersonal» und «Dienste» aufgeteilt.

Andreas Falk. Bild: PD

Andreas Falk hat im Juni 2017 als Oberarzt in der Radiologie und Nuklearmedizin am Luks gestartet. Im August 2017 übernahm er die Standortleitung der Radiologie am Kantonsspital Nidwalden. Mit dem Wechsel als Leiter der Radiologie an den Standort Sursee wurde Andreas Falk zum Co-Chefarzt befördert und ist Mitglied der Standortleitung Sursee. Andreas Falk leitet in der neuen Aufbauorganisation den Bereich «Radiologie Netzwerk».

Thomas Treumann. Bild: PD

Thomas Treumann ist seit 2009 als Co-Chefarzt Radiologie und Nuklearmedizin sowie als Chefarzt-Stellvertreter am Luks tätig. Er trat 1999 ins Luks ein und leitete die MRI-Diagnostik als Oberarzt und seit 2002 als Leitender Arzt. Seine Schwerpunkte liegen in der MRI- und CT-Diagnostik, gepaart mit profunden PACS/IT-Kenntnissen. Thomas Treumann leitet in der neuen Aufbauorganisation den Bereich «Radiologie Zentrum». (zim)