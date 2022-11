Luzerner Polizei Menschenhandel wird auch mit Personalaufstockung nicht wirksam bekämpft Ob im Sexgewerbe, in Haushalten oder Beauty-Salons: Der Menschenhandel im Kanton Luzern floriert. Kripo-Chef Jürg Wobmann erklärt, warum auch der Personalausbau des Polizeikorps um 118 Stellen wenig hilft. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Sie sind unter uns und praktisch unsichtbar: Frauen aus Thailand oder Osteuropa, die zu Sex mit Freiern gezwungen werden; Bettler aus Bulgarien, die regelmässig Geld in ihr Heimatland schicken müssen, damit dort ihren Familienangehörigen nichts passiert; Haushälterinnen aus Südamerika, die weniger Freiheiten haben als die Hunde ihrer Arbeitgeber. Sie alle sind Opfer von Menschenhandel, leiden im Schatten der Öffentlichkeit.

Ein Plakat macht auf Menschenhandel und andere Formen von Missbrauch aufmerksam. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zürich, 27. Oktober 2022)

Selbst die Luzerner Polizei hat keinen vollständigen Einblick. Nur gerade vier Polizistinnen und Polizisten verfügen über eine zusätzliche entsprechende Ausbildung. Und sie können sich aus Ressourcengründen auch nur punktuell um die Bekämpfung des Menschenhandels kümmern, wie Simon Steger, Leiter der zuständigen Fachgruppe Sexualdelikte, kürzlich sagte. Mindestens sechs Polizistinnen und Polizisten müssten vollamtlich eingesetzt werden, um den Menschenhandel im Kanton wirksam zu bekämpfen.

30 zusätzliche Stellen für ganze Kriminalpolizei

Gut, gibt es da die Aufstockung des Polizeikorps, die am Montag vom Luzerner Kantonsrat positiv zur Kenntnis genommen worden ist. 118 Vollzeitstellen sollen als Teil der Organisationsentwicklung 2030 in den nächsten acht Jahren zusätzlich geschaffen werden. Doch was nach viel klingt, relativiert sich rasch.

Erstens ist die Luzerner Polizei seit Jahren generell unterdotiert, wie Vergleiche zur Polizeidichte mit anderen Kantonen immer wieder zeigen.

Zweitens braucht es angesichts des Fachkräftemangels grosse Anstrengungen, um die Stellen zu besetzen.

Drittens hängt der Personalausbau von den finanziellen Rahmenbedingungen des Kantons ab.

Und viertens ist mit 66 Stellen eine Mehrheit der Aufstockung für die Sicherheits- und Verkehrspolizei reserviert. Diese rückt für Erstinterventionen aus; also zum Beispiel bei Gewaltdelikten, Diebstählen oder Unfällen. 36 Stellen weniger sind für die Kriminalpolizei mit Simon Stegers Fachgruppe geplant.

Diese Fachgruppe ist mit ihren zwölf Mitarbeitenden und 1020 Stellenprozenten nicht die einzige: Die Kripo ist in sechs Dienste aufgeteilt. In diesen gibt es 13 Fachgruppen – von Betäubungsmitteldelikten und Internetkriminalität bis zu Brandermittlung und Leib und Leben.

Jürg Wobmann, Chef der Kriminalpolizei, sagt auf Anfrage: «Auch mit dieser Aufstockung müssen wir weiterhin gut planen und unsere Ressourcen gezielt einsetzen, damit wir allen Deliktfeldern gerecht werden und um beispielsweise den Menschenhandel wirksam bekämpfen zu können.»

Jürg Wobmann, Kripo-Chef bei der Luzerner Polizei. Bild: Corinne Glanzmann

Fünf bis zehn Jahre bis zur Einsatzbereitschaft

Schon jetzt ist die Fachgruppe mit der Aufklärung klassischer Sexualdelikte stark ausgelastet und hat bei der Bekämpfung der illegalen Pornografie Nachholbedarf. Vor diesem Hintergrund dämpft Wobmann die Erwartungen an die Personalaufstockung: «Die 118 zusätzlichen Stellen für das ganze Korps sind absolut notwendig, können aber noch nicht dazu beitragen, einzelne Kriminalitätsfelder wie den Menschenhandel umfassend zu bekämpfen. Da müssen wir weiterhin gezielt Prioritäten setzen.»

Eine Personalaufstockung in Simon Stegers Fachgruppe würde sich ausserdem erst innerhalb eines Zeitraums von fünf bis zehn Jahren auswirken: So lange würden Rekrutierungsprozess, zweijährige Grundausbildung, mehrjährige Berufserfahrung und Spezialisierung mit Zusatzausbildungen dauern.

Hinter jedem Opfer verbirgt sich Tragödie

Bei Menschenhandel sei entscheidend, dass die dafür ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten langjährige Kontakte pflegen. Denn die Opfer würden sich der Polizei gegenüber erst mit der Zeit öffnen – wenn überhaupt. Die Arbeit neuer Kolleginnen und Kollegen zahle sich deshalb auch erst nach einigen Jahren richtig aus. Werden dann aufgrund von Vorermittlungen Strafverfahren angehoben, brauche es zusätzliche Ressourcen, um die umfangreichen und langwierigen Ermittlungen in enger und vernetzter Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft voranzutreiben.

Das Umfeld der potenziellen Opfer in der Prostitution sei sehr mobil. Zwischen 80 und 100 Sexbetriebe, zu einem grossen Teil mit einer kantonalen Bewilligung, gebe es. Hinzu kommen unzählige Einzelanbieterinnen und -anbieter. Laufend schliessen Betriebe, während andere neue öffnen. Die Sexarbeiterinnen werden laut Wobmann zudem oft zwischen einzelnen Betrieben innerhalb der Kantone und auch Ländern hin und her geschoben; je nach Nachfrage und je nach Kontrolltätigkeit der Polizei.

Letztere müsse in Luzern dringend steigen, sagt der Kripo-Chef. Und dies trotz knapper Budgetvorgaben und knapper Aufstockung. Schliesslich verberge sich hinter jedem Opfer des Menschenhandels eine menschliche Tragödie mit zum Teil lebenslangen Folgen.

