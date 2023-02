Luzerner Psychiatrie Der neue Chefarzt ist Psychiater aus Leidenschaft – ihn beschäftigt vor allem eine Frage Seit drei Monaten ist Jochen Mutschler neuer Chefarzt der Stationären Dienste in der Luzerner Psychiatrie. Er möchte mehr junge Menschen für die Psychotherapie als Berufsfeld begeistern. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Jochen Mutschler im Gebäude der Stationären Dienste der Luzerner Psychiatrie. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. Januar 2023)

Drei Tage in St. Urban, einen Tag in Luzern und einen in Sarnen: Jochen Mutschler ist unter der Woche an verschiedenen Standorten tätig. Dass er somit drei verschiedene Arbeitsplätze hat, findet der neue Chefarzt der Stationären Dienste der Luzerner Psychiatrie AG (Lups) «sehr bereichernd». Er sagt: «All unsere Standorte funktionieren kulturell etwas anders. Das macht die Arbeit abwechslungsreich.»

Dementsprechend positiv blickt Mutschler auf die ersten drei Monate in seiner neuen Position zurück. Er habe ein «engagiertes Team» angetroffen. Trotzdem sei der Start auch turbulent gewesen - «das Alltagsgeschäft hat mich schnell eingeholt», sagt er.

Vor seinem Engagement in Luzern war der 46-Jährige, der mit seiner Familie für die Arbeit von Kerns nach Hergiswil NW gezogen ist, rund sieben Jahre als Chefarzt und stellvertretender ärztlicher Direktor der Privatklinik Meiringen tätig. Schon da habe er aufgrund der räumlichen Nähe immer mal wieder mit der Luzerner Psychiatrie zusammengearbeitet. Das sei auch ein Grund gewesen, weshalb ihn die neue Herausforderung gereizt habe.

Psychiatrie war oft in den Medien

In Luzern hat der Nachfolger von Lienhard Maeck ein breites Feld an Aufgaben zu bewältigen: Patientenversorgung, Führungsaufgaben, Personalakquise, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Mitarbeit in der Geschäftsleitung – und viel Medienarbeit. «In den letzten Monaten war die Psychiatrie oft in den Medien, leider auch deren schwierigen Aspekte.» Damit meint er unter anderem die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt oder den Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen.

Es gelte daher, in Zukunft noch mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um das Wissen über die Möglichkeiten und Grenzen psychiatrischer Behandlungen besser in der Bevölkerung bekannt zu machen. Es habe derzeit auf 1300 Mitarbeitende punktuell auch offene Stellen in allen Bereichen der Lups. «Die Grundversorgung können wir aber immer gewährleisten», versichert Mutschler, der langjährige klinische Erfahrungen im gesamten Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie mitbringt.

Mutschler hat Anfang November die neue Stelle angetreten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. Januar 2023)

Der Fachkräftemangel bereitet ihm dennoch viele Sorgen. «Mich treibt schon lange die Frage um, wie man mehr junge Menschen für die Psychiatrie begeistern kann.» Zwar habe man in den letzten Jahren mehr Studienplätze für die Medizin geschaffen. Doch die Psychiatrie sei im ärztlichen Bereich nicht das beliebteste Fach. Viele hätten Vorbehalte, unter anderem weil der Lohn im Gegensatz zu anderen medizinischen Fachrichtungen tiefer sei. Der gebürtige Deutsche, der vor allem im Bereich Verhaltenssüchte und Abhängigkeitserkrankungen forscht, sagt:

«Da die Krankheitslast stetig grösser geworden ist, finde ich es wichtig, dass mehr Ärztinnen und Ärzte Kenntnisse über den psychiatrischen Bereich erwerben.»

Die Lehre und die Ausbildung von jungen Menschen liegen ihm daher sehr am Herzen. An der Universität Zürich betreut er medizinische Masterarbeiten und Doktoranden, neu wird er auch im Rahmen des Joint Masters Medizin an der Universität Luzern unterrichten. «Ich bin mit Herz und Seele Psychiater und beobachte immer wieder, dass man die eigene Begeisterung auf die Studierenden übertragen kann.»

Investitionen im Rahmen des Planungsberichts

Derzeit sei die Luzerner Psychiatrie AG mit einer wachsenden Patientenanzahl konfrontiert, die Wartelisten bei den ambulanten Angeboten würden länger. Das liege einerseits am Bevölkerungswachstum und andererseits an den Behandlungsangeboten, die dank der wachsenden Entstigmatisierung immer häufiger in Anspruch genommen würden.

Im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Planungsberichts Psychiatrie investiere die Lups in zusätzliche personelle Ressourcen sowie in Infrastruktur und Technik. «Damit soll einerseits den langen Wartefristen im ambulanten Bereich begegnet und den Patientinnen und Patienten sowie den Mitarbeitenden zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden», sagt Mutschler.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Klinik St. Urban zeigen die neuen Therapieräume. In der Mitte: Jochen Mutschler. Bild: Eveline Beerkircher (St.Urban 23. Januar 2023)

Er findet es richtig, dass man auf den Grundsatz «ambulant vor stationär» setzt. «Ich sehe die Psychiatrie auf einem guten Weg. Es gibt in Luzern innovative Modelle, welche auch verhindern können, dass es zu einer stationären Aufnahme kommt.» Der Vorteil in der ambulanten Arbeit liege vor allem darin, dass die Patienten in ihrem vertrauten Umfeld leben und allenfalls auch arbeiten gehen können. Trotzdem findet er es wichtig, dass auch in den stationären Bereich investiert wird.

«Die Investitionen, wie beispielsweise in die neuen Therapieräumlichkeiten in St. Urban, sind ein gutes und wichtiges Zeichen.»

