Luzerner Regierungsratswahlen Thomas Schärli, wieso tun Sie sich das an? Der Megger Thomas Schärli (43) will in den Luzerner Regierungsrat. Damit kommt es zu einem Duell zwischen ihm und Armin Hartmann. Schärli über seine Motivation und warum er nicht glaubt, dass Hartmann bevorteilt ist. Interview: Livia Fischer Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Der SVP-Kantonsrat Thomas Schärli (Meggen) will in die Exekutive. Für die Nominationsversammlung der bürgerlichen Partei am 3. November heisst das: Es kommt zu einem Duell zwischen dem 43-Jährigen und Fraktionschef Armin Hartmann. Ende August hat dieser seine Kandidatur wenige Stunden nach Paul Winikers Rücktritt bekanntgegeben. Bis vor wenigen Tagen schien es beschlossene Sache, dass der Schlierbacher als einziger Kandidat ins Rennen geschickt wird. Nun erklärt Schärli, warum er es jetzt doch wissen will – und was ihn zu einem besseren Regierungsrat als Hartmann macht.