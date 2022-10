Luzerner Verwaltung SP will mehr Lohn für Kleinverdiener – und SVP ist gegen Zuschuss für oberes Kader Die Luzerner Regierung will die Saläre der Spitzenverdiener in der Verwaltung anheben – das passt der SVP nicht. Kritik hagelt es auch von links und den Personalverbänden, die höhere Löhne für wenig Verdienende fordern. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Regierung will ihre Gehälter erhöhen: Paul Winiker (links), Guido Graf, Marcel Schwerzmann, Reto Wyss und Fabian Peter. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Die von der Regierung präsentierte Revision des Lohnsystems der Verwaltung des Kantons Luzern kommt beim Gros der Parteien und Personalverbände schlecht an. Das zeigen die Stellungnahmen zur am Freitag abgeschlossenen Vernehmlassung. Vorbehaltlos hinter den Plan der Regierung, die höchsten und tiefsten Löhne anzuheben, stellen sich nur die GLP und der Verband der Luzerner Gemeinden. Mehrheitlich positiv bewertet werden die vorgesehenen Änderungen von Mitte und FDP, die auch einverstanden sind mit der Aufstockung der Regierungsratslöhne inklusive Spesen. Die Gesamtentschädigung soll um knapp 6000 Franken auf rund 290'000 Franken pro Jahr steigen. Auch die Lohnsummen für den Staatsschreiber und die Mitglieder des Kantonsgerichts möchte die Regierung auf maximal etwas über 250'000 Franken beziehungsweise knapp 240'000 Franken anheben.

Dieser Vorschlag passt der SVP gar nicht. Die Bevölkerung werde die «überdimensionale Steigerung der jetzt schon hohen Gehälter nicht verstehen», schreibt die Partei. Sie sei «enttäuscht, dass der Kanton in einer für die Privatwirtschaft schwierigen Zeit die obersten Kaderlöhne in einer derartigen Höhe anpassen will». Einverstanden ist die SVP lediglich mit der Aufstockung der Gehälter für Angestellte in den tiefsten Lohnklassen. Weil sich diese Anpassung allein kaum lohne, lehnt die SVP die Revision des Lohnsystems ab.

Auch Maximalwerte in mittleren Lohnklassen sollen steigen

Das wird auch die SP tun, die sich in ihrer Stellungnahme vor allem stark macht für einen Mindestlohn von monatlich 4000 Franken. Dieser wird in der Vorlage der Regierung deutlich verfehlt: Der tiefste Lohn soll künftig nur knapp 3500 Franken betragen, was die SP als «unserem Kanton nicht würdig» bezeichnet. Wie die SVP wehren sich auch die Sozialdemokraten gegen höhere Entschädigungen für die Regierung und den Staatsschreiber.

Auch die Grünen bringen dem Vorhaben der Regierung viel Skepsis entgegen, obwohl sie die Revision des Lohnsystems grundsätzlich begrüssen. So plädieren sie wie die SP für einen Mindestlohn von monatlich 4000 Franken, und auch sie bedauern, dass nur die höchsten und tiefsten Saläre steigen sollen. Das Gros der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung leiste ebenfalls wichtige Arbeit, weshalb die Grünen auch die Maximalwerte in den mittleren Lohnklassen erhöhen wollen.

Grosse Personalverbände lehnen Revision ab

Bei den Vertreterinnen und Vertretern der direkt betroffenen Angestellten, nämlich den Personalverbänden, eckt die Regierung ebenfalls stark bis sehr stark an. Die Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalverbände (ALP) als Vertreterin von 16 Verbänden etwa lehnt die Revision ab, genauso der VPOD, der Verband des Personals öffentlicher Dienste.

Sowohl der ALP als auch der VPOD verlangen einen Mindestlohn von 4000 Franken, und beide Verbände sprechen sich gegen höhere Entschädigungen für Regierungsmitglieder und den Staatsschreiber aus. Dem VPOD ist es zudem «schleierhaft, weshalb bei der Revision nicht alle Lohnklassen berücksichtigt werden». Es gebe nämlich auch in den mittleren Lohnklassen Probleme bei der Rekrutierung, wie Besuche bei verschiedenen Dienststellen gezeigt hätten.

Besonders sauer stösst der ALP und dem VPOD aber die vorgeschlagene Streichung des dreigeteilten Lohnbands auf, das Lohnklassen, Erfahrungsstufen und den automatischen jährlichen Erfahrungsstufenzuwachs beinhaltet. Die Regierung will dieses System durch eine sogenannte Tendenzkurve ersetzen. Damit könne die Erfahrung individueller berücksichtigt werden, argumentiert sie. Für die Personalverbände wird das Lohnsystem dadurch aber weniger transparent. SP und Grüne blasen ins gleiche Horn.

Unverständnis bei Polizistinnen und Polizisten

Obwohl sie die Überarbeitung des Lohnsystems grundsätzlich bejahen, äussern sich auch der Staatspersonalverband und der Verband der Luzerner Polizei sehr kritisch. Beide stören sich beispielsweise an der Beschränkung auf die untersten und obersten Lohnklassen. Da die Revision mehr Flexibilität bei der Festlegung und Entwicklung des Lohns bezwecke, sei es «nicht verständlich, weshalb dieser Ansatz nicht für alle Lohnklassen angewendet wird», moniert der Verband der Luzerner Polizei. Und hält weiter fest: «Bei unseren Mitgliedern herrscht diesbezüglich durchaus ein Unverständnis.»

Auch der Staatspersonalverband braucht deutliche Worte. So sei die Tendenzkurve «leider mangelhaft beschrieben», es brauche eine Auflistung der Vor- und Nachteile. Wissen will der Verband zudem, wie viele Mitarbeitende bei der Revision nicht berücksichtigt werden und welche Überlegungen sich die Regierung mache, um gegenüber diesem Angestelltenkreis Wertschätzung zu zeigen.

Die Uni Luzern und die Pädagogische Hochschule haben sich trotz Einladung zur Vernehmlassung nicht geäussert. Das gilt auch für den Lehrerinnen- und Lehrerverband (LLV), dessen Mitglieder durch die Revision nicht direkt betroffen sind. Der LLV hat aber an der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalverbände, bei der er Mitglied ist, mitgewirkt. Die Hochschule Luzern veröffentlicht ihre Stellungnahme nicht.

