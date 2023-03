Wahlen Luzern 2023 Manche Wahlempfehlungen von Verbänden überraschen – was bringen sie wirklich? Viele Verbände geben Wahlempfehlungen ab. Der Grossteil ist voraussehbar, vereinzelte kommen jedoch unerwartet. Ein Politologe erklärt, warum Wahlhilfen im Trend sind, und ordnet deren Nutzen ein. Livia Fischer Jetzt kommentieren 19.03.2023, 17.00 Uhr

Wahlplakate stehen an einem Strassenrand in Ebikon. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 7. 3. 2023)

Ausgerechnet der Regierungsratskandidat mit der kleinsten politischen Erfahrung schafft es in einem Ranking auf Platz eins: Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) krönt Jürgen Peter zum wirtschaftsfreundlichsten Anwärter. Nicht nur das überrascht. So schaffen es von der Mitte weder der langjährige Regierungsrat Reto Wyss noch Michaela Tschuor unter die Top Fünf. Ginge es nach der IHZ, bestünde die Regierung ab Juli nebst dem Parteilosen aus dem bisherigen Fabian Peter (FDP) und den neu kandidierenden Andrea Kaufmann (Junge Mitte), Armin Hartmann (SVP) und Claudia Huser (GLP).

Der KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) wiederum empfiehlt, am 2. April statt Jürgen Peter und Andrea Kaufmann Michaela Tschuor und Reto Wyss zu wählen. Dass auch er für Huser wirbt, passte manchen Wirtschaftsvertretern gar nicht. Einerseits, weil die GLP im Kantonsrat nicht als bürgerliche Partei gelte. Andererseits, weil Huser nicht Mitglied der Gewerbegruppe ist und ihr Abstimmungsverhalten seltener als nötig den Empfehlungen der Gewerbegruppe entspricht.

Ungewisse Folgen

Trotz Kritik: Huser trägt nun den Stempel «KMU-geprüft». Wie viel nützt ihr dies? Laut Tobias Arnold, Politologe bei der Luzerner Interface Politikstudien Forschung Beratung AG, kann es in beide Richtungen gehen. «Vielleicht denken sich Bürgerliche nun, dass Huser ja gar nicht so links ist wie angenommen – und wählen sie. Oder Linksdenkende sehen sie dadurch als bürgerliche Politikerin und fühlen sich noch mehr darin bestätigt, ihre Stimme der Kandidatin der SP oder der Grünen zu geben.»

Abgesehen von einem aussergewöhnlichen Fall, wie es Huser wegen ihrer weder bürgerlich- noch linkstypischen Partei ist, glaubt Arnold nicht, dass Wahlempfehlungen viel verändern. Schliesslich wüssten die meisten, welches Lager ihnen sympathisch sei und welche Verbände für welche Werte stünden. Die Empfehlung des Luzerner Gewerkschaftsbunds etwa war zu erwarten: SP-Kandidatin Ylfete Fanaj soll «die Anliegen der Arbeitnehmenden und der Frauen in der Regierung vertreten».

Ehrliche versus strategische Antworten

Warum gibt es sie denn trotzdem zuhauf? «Es ist im Trend, Positionen zu vermessen und in Kategorien einzuteilen», sagt Arnold. Früher konnte man ganze Familien oft in CVP- oder FDP-Milieus einteilen, heute wird viel individueller gewählt. «Um herauszufinden, wer am besten zu einem passt, können Wahlhilfen wie Smartvote nützlich sein.» Gerade die sogenannten Spinnennetze gäben ein umfassendes Bild ab. Zu den Empfehlungen von verschiedensten Verbänden merkt Arnold an: «Sie sind zwar legitim, fokussieren im Unterschied zum Spinnennetz aber immer nur auf eine Facette.»

Eine Frage, die Arnold immer wieder gestellt wird: Machen Kandidierende bei ihren Antworten nicht vor allem strategische Überlegungen? «Das kann ich nicht einschätzen. Sicher denken alle an die Wählerschaft, die sie von sich überzeugen wollen.» Meist decke sich das Bild, das sie abgäben, jedoch mit der eigenen Position. «Ansonsten sollten sie die Partei hinterfragen.»