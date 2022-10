Luzerner Wahlen 2023 Nach Niederlage der Zuger Linken: So reagieren Luzerner SP und Grüne Die Zuger SP verlor am Sonntag drei Parlamentssitze, die Alternative-die Grünen stagnierte und kassierte bei den Regierungsratswahlen eine Klatsche. Die Spitzen von SP und Grünen im Kanton Luzern blicken trotzdem gelassen auf die Wahlen vom Frühjahr 2023. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Was bedeuten die enttäuschenden Resultate der Zuger Linken vom Sonntag für ihre Schwesterparteien im Kanton Luzern, für die es am 2. April 2023 ernst gilt? Und kann die Luzerner GLP ihren 2019 erlebten Höhenflug in einem halben Jahr in ähnlichen Ausmasse wiederholen, wie es die GLP des Kantons Zug eben vorgemacht hat?

Die Alternative-die Grünen (ALG) mit ihrer Regierungsratskandidatin Tabea Zimmermann Gibson mussten am Sonntag eine herbe Enttäuschung verkraften. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 2. Oktober 2022)

Die Zuger SP büsste am Sonntag im Kantonsparlament zwei Sitze ein, im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug ein Mandat. Die Grünen konnten ihre Parlamentsmandate halten, schnitten aber bei den Regierungsratswahlen schlechter ab, als selber und von den politischen Gegnerinnen und Gegnern erwartet. Die GLP legte im Kantonsrat um zwei Sitze auf Fraktionsstärke und im Stadtparlament um ein Mandat zu.

Obwohl sich die politische Grosswetterlage bis im Frühling ändern kann und die Geschichte der Linken in Luzern und Zug nicht exakt vergleichbar ist, lässt das Ergebnis der Zuger Linken für Luzern doch einen Schluss zu: Der Höhenflug vom 31. März 2019 mit noch nie dagewesenen Mandatsgewinnen für das links-grüne-grünliberale Lager dürfte sich nicht wiederholen.

Die Grünen steigerten sich vor dreieinhalb Jahren um acht auf 15 Sitze, die SP gewann drei Mandate und ist seither mit 19 Mitgliedern im 120-köpfigen Luzerner Kantonsparlament vertreten. So stark waren beide Parteien in ihrer Geschichte noch nie. Das gilt auch für die GLP, die ihre Vertretung um drei auf acht Sitze ausbauen konnte.

Luzerner SP hat seit 2019 fünf neue Sektionen gegründet

Der Luzerner SP-Präsident David Roth relativiert die Ergebnisse der Zuger Schwestersektion. So habe diese bei den Wahlen 2018 zugelegt, nun halt Einbussen erfahren, sich gegenüber den nationalen Wahlen vom Herbst 2019 jedoch gesteigert. Das heisst für ihn:

«Unter dem Strich ist die Zuger SP also stabil unterwegs.»

David Roth Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Aus den marginalen Verschiebungen der Stärkeverhältnisse im Kanton Zug – die aus Mitte, FDP und SVP bestehenden Bürgerlichen verloren lediglich einen Sitz ans links-grüne Lager – Schlüsse auf die nächsten kantonalen Wahlen im Kanton Luzern zu ziehen, sei deshalb schwierig.

Die Luzerner SP jedenfalls befinde sich bei den Wahlvorbereitungen auf Kurs, versichert Roth. Und ergänzt: «Die Suche von Kandidatinnen und Kandidaten läuft gut, und wir haben seit den letzten Wahlen fünf neue Sektionen gegründet. Was im Kanton Zug passiert ist, verunsichert mich nicht.» Weil die SP bei den letzten Kantonsratswahlen einige Restmandate gewonnen habe, müsse sich die Partei steigern, um diese zu halten. «Aber wir haben einen guten Lauf, auch weitere Sitzgewinne sind möglich», sagt der seit 2011 im Kantonsrat politisierende Roth.

Minimalziel für Luzerner Grüne heisst Sitze verteidigen

Raoul Niederberger Bild: Nadia Schärli

Auch Raoul Niederberger hält den Ball flach. Der Co-Präsident der Grünen des Kantons Luzern zeigt sich zwar «etwas enttäuscht» über das Abschneiden der Alternative-die Grünen bei den Zuger Regierungsratswahlen, bei denen die auch von der SP unterstützte Kandidatin Tabea Zimmermann Gibson nur hauchdünn vor GLP-Frau Tabea Estermann landete. Von einem Ende der «Grünen Welle» könne aber keine Rede sein, denn dazu zähle auch die GLP, die im Kantonsrat zugelegt und bei den Exekutivwahlen gut abgeschnitten habe.

Am 2. April 2023 möchten die Luzerner Grünen laut Niederberger «ein paar weitere Mandate im Kantonsrat holen». Minimalziel sei es, die zusammen mit den Jungen Grünen Ende März 2019 gewonnenen 15 Sitze zu halten.

GLP will im Luzerner Kantonsrat weiter zulegen

Der Status Quo wäre für die Grünliberalen am 2. April 2023 zu wenig, wie Co-Präsident Michel Rudin auf Anfrage sagt:

«Wir wollen sicher ein bis zwei Sitze gewinnen. Wenn es optimal läuft, können es auch mehr sein.»

Die Resultate in Zug und auch in anderen Kantonen wie Schwyz, wo GLP-Regierungsratskandidatin Ursula Lindauer am 25. September überraschenderweise SP-Anwärter Patrick Notter hinter sich lassen konnte, würden die Luzerner Grünliberalen selbstverständlich motivieren. Die Partei sei sich jedoch bewusst, dass die Wahlen vom Frühjahr kein Spaziergang würden.

Das gilt in besonderem Mass für die Regierungsratswahlen, wo die GLP mit Fraktionschefin Claudia Huser ins Rennen steigt – und im ersten Wahlgang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit scheitern dürfte. Im zweiten Wahlgang, der am 14. Mai 2023 stattfinden wird, kann Huser aber je nach Konstellation reüssieren. Gut stehen die Chancen vor allem dann, wenn Mitte, FDP und SVP im ersten Wahlgang möglichst viele ihrer Kandidierenden ins Ziel bringen und so in Runde zwei allenfalls die den Bürgerlichen näher stehende GLP und nicht SP sowie Grüne unterstützen könnten.

