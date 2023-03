Luzerner Wahlen 2023 Regierungsratskandidatinnen sprechen über Macht und geben einander Tipps: Etwa, mit sich selbst nicht zu streng zu sein Am Donnerstagabend fand in Kriens ein überparteilicher Frauenanlass mit Kantonsrats- und Regierungsratskandidatinnen statt. Letztere teilten ihre Tipps im Wahlkampf miteinander und verrieten, was sie einst auf Wikipedia über sich lesen wollen. Livia Fischer Jetzt kommentieren 02.03.2023, 21.43 Uhr

«Schlagzeilen wie ‹Frauen-Netzwerk will 50 Prozent Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat erreichen› oder ‹347 Frauen kandidieren für den Kantonsrat› sind ganz positiv für uns. Sie sollen aber nicht nur Schlagzeilen bleiben.» So formulierte Christine Kaufmann (Krienser Stadträtin, Mitte) das Ziel des von ihr mitorganisierten überparteilichen Frauenanlasses, der am Donnerstagabend stattfand.

Sie alle wollen Regierungsrätin werden: Zoé Stehlin, Ylfete Fanaj, Chiara Peyer, Claudia Huser, Christa Wenger, Michaela Tschuor und Andrea Kaufmann (von links). Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 2. März 2023)

Im Schappesaal im Kulturquadrat Kriens hatten 24 Kantonsratskandidatinnen aus dem Wahlkreis Luzern-Land die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch die sieben Regierungsratskandidatinnen stellten sich den Fragen der Moderatorin, der Mitte-Grossstadträtin sowie Kantonsratskandidatin Diel Tatjana Schmid Meyer.

Sich nicht schnell verunsichern lassen

Den Start machten die Jungkandidatinnen Chiara Peyer (22, Luzern, Junge Grüne), Zoé Stehlin (26, Kriens, Juso) und Andrea Kaufmann (23, Sursee, Junge Mitte). «Wie kommt man in eurem Alter dazu, zu sagen: ‹Ah, der Schwerzmann tritt zurück, seinen Job wollte ich schon lange mal machen›?», wollte Schmid Meyer wissen. Worin sich die Frauen einig waren: Sie wollen den jungen Leuten eine Alternative bieten. Während Peyer und Stehlin vor allem etwas verändern wollen, weil sie mit der Arbeit der jetzigen Regierung unzufrieden sind, will Kaufmann den Aufwind ihrer Partei nutzen und mehr Junge an die Urne locken.

Andrea Kaufmann, Zoé Stehlin und Chiara Peyer stellen sich den Fragen von Diel Tatjana Schmid Meyer (von links). Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 2. März 2023)

Die drei Frauen teilten auch ihre Tipps für den Wahlkampf miteinander. Peyer erinnerte daran, sich nicht so schnell verunsichern zu lassen. «Es ist wichtig, für seine Ansichten und Forderungen einzustehen.» Stehlin pflichtete ihr bei: «Auch wir Jungen dürfen eine Stimme haben – und sie brauchen.» In Bezug auf Frauen sei es wichtig, nicht so streng mit sich selbst und mutiger zu sein. Kaufmann wiederum teilte einen Tipp, den sie von einer Parteikollegin bekam: «Egal was du machst, mach es mit Freude und sei mit vollem Herzen dabei.»

Grösste Herausforderung: Nicht abzuheben

Nach den Jungen folgten «die Alten», wie sie Schmid Meyer neckisch nannte. Also Christa Wenger (Luzern, Grüne), Ylfete Fanaj (Luzern, SP), Claudia Huser (Luzern, GLP) und Michaela Tschuor (Wikon, Mitte). Bei der Aufzählung ihrer Schwerpunkte war ein Thema besonders präsent: Familienpolitik, unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Luzerner Regierungsratskandidatinnen Christa Wenger, Ylfete Fanaj, Claudia Huser und Michaela Tschuor (von links) stehen Rede und Antwort. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 2. März 2023)

Diskutiert wurde auch das Verhältnis der Kandidatinnen zu Macht. «Ich würde sie gerne nutzen, um Gestaltungsspielraum zu haben», sagte Fanaj. Sie finde es aber gut, dass die Macht im Schweizer System beschränkt sei. «Es fägt dermassen, wenn es gelingt, auf gute Weise Verantwortung zu übernehmen», hiess es seitens Wenger. Und Tschuor bemerkte: «Wenn man von einer Einzelperson redet, sollte man lieber nicht von Macht sprechen.» Für den Fall, dass sie gewählt werde, meinte Huser: «Nicht plötzlich abzuheben, sehe ich als grösste Herausforderung.»

Von der Klimawende bis zum stabilen Finanzhaushalt

Schmid Meyer fragte die Kandidatinnen auch, was sie nach ihrer Amtszeit als Regierungsrätin einst gerne auf Wikipedia über sich lesen würden. Huser machte den Start: «Für mich ist wichtig, dass man sagt, Claudia Huser hat sich mit ganzer Energie für Luzern eingesetzt, war eine verlässliche Partnerin und hat es geschafft, Leute von unterschiedlichen Parteien und Gemeinden zusammenzubringen». Fanaj nannte konkrete Beispiele. So peilt sie etwa flächendeckende Tagesstrukturen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Chancengleichheit an. Armut soll es nach ihrer Amtszeit «praktisch keine mehr geben».

Die ganze Bevölkerung in die Klima- und Mobilitätswende mitnehmen und diese so gestalten, dass allen wohl ist – das ist Wengers Ziel. «Wenn ich dann auch noch erreiche, dass Leute mit geringerem Einkommen nicht leiden müssen, reicht mir das vollkommen.» Das Schlusswort hatte Tschuor. Als Mitglied einer Kollegialbehörde wolle sie etwa massgebend dabei mithelfen, den Kanton Luzern in die richtige Richtung zu steuern, den Finanzhaushalt im Griff zu haben und für eine gute medizinische Grundversorgung zu sorgen. Und dabei, dass Luzern im Vergleich zu den anderen Zentralschweizer Kantonen gut dastehe. «Da haben wir nämlich noch Nachholbedarf.»

