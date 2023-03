Luzerner Wahlen 2023 Warum die Luzerner SP vom Credit-Suisse-Debakel profitieren könnte In rund zehn Tagen wählt der Kanton Luzern ein neues Parlament und eine neue Regierung. Der Untergang der Credit Suisse könnte den Ausgang der Wahlen beeinflussen, glaubt ein Politologe. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 22.03.2023, 18.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Wochen vor den Luzerner Wahlen hat ein Bankenbeben die Schweiz erschüttert. Die einst stolze Credit Suisse wird von ihrer grossen Rivalin UBS geschluckt. Die arg angeschlagene ehemalige Kreditanstalt taumelt 167 Jahre nach ihrer Gründung ihrem Ende entgegen, eine beispiellose Zäsur für den Schweizer Finanzplatz. Fassungslos schaute die Schweizer Bevölkerung am Sonntagabend zu, wie nach der UBS-Rettung von 2008 nun die andere Grossbank mit milliardenschweren Staatsgarantien vor dem unkontrollierten Kollaps bewahrt werden muss.

Bald Geschichte? Das repräsentative Gebäude der Credit Suisse am Luzerner Schwanenplatz. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 3. 2023)

Das CS-Debakel könnte Auswirkungen auf den Ausgang der Luzerner Wahlen haben. Das jedenfalls glaubt Tobias Arnold, Politologe bei der Luzerner Interface Politikstudien Forschung Beratung AG. «Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist ein Grossereignis, das alle anderen Themen verdrängt.» Arnold hat zwei Thesen, wie die dramatischen Verwerfungen auf dem Schweizer Finanzplatz die Luzerner Wahlen beeinflussen könnten.

Zum einen die naheliegende Vermutung: Linke Kräfte könnten zulegen. «Die Grossbanken stehen für das kapitalistische System, das von den Linken kritisiert wird. Der sogenannte ‹Casino-Kapitalismus› ist das Feindbild der Linken.» Sie könnten nun behaupten, sie hätten es schon immer gesagt, glaubt Arnold. «Davon profitieren könnte vor allem die SP, weil sie stärker als die Grünen mit Wirtschaftsthemen in Verbindung gebracht wird.» Der Politologe kann sich einen positiven Mobilisierungseffekt für die SP vorstellen. «Dass bürgerliche Wählerinnen und Wähler nun in grossem Ausmass zur SP überlaufen, glaube ich eher nicht.»

SP-Präsident spricht von «bürgerlichem Filz»

SP-Präsident David Roth kann sich nicht so recht über die vermeintliche Wahlhilfe freuen. «Wir wären froh, wenn dieses Debakel nie passiert wäre. Für die betroffenen Arbeitnehmenden ist das eine Katastrophe.» Er sagt aber auch: «Die Krise wirft ein Schlaglicht auf einen Widerspruch, den wir schon lange thematisieren. Die Topmanager kassieren Millionensaläre. Wenn es aber schiefgeht, übernehmen sie keine Verantwortung. Stattdessen muss wieder die Allgemeinheit dafür geradestehen.»

Roth versucht durchaus, aus der Krise politisches Kapital zu schlagen. Auf Twitter wirft der SP-Präsident den bürgerlichen Parteien Inkonsistenz vor. Sie würden nun gegen die CS-Boni wettern, hätten aber 2018 im Parlament gegen ein Boni-Verbot für systemrelevante Banken gestimmt. In einem anderen Tweet schreibt er, «skrupellose Selbstbereicherung» sei beim «bürgerlichen Filz Courant normal».

Ist die FDP eine Finanzplatz-Partei?

Unter der Bankenkrise leiden könnte laut Politologe Arnold die FDP. «Sie wird am ehesten mit dem Grosskapitalismus in Verbindung gebracht.» Zwar habe sich dieses Bild in den vergangenen Jahrzehnten abgeschwächt. Aber: «Wenn man an Banken denkt, ist der Weg zur FDP nicht weit. Das ist immer noch stark in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verankert.»

FDP-Präsidentin Jacqueline Theiler befürchtet dennoch keinen negativen Einfluss auf das Wahlergebnis ihrer Partei: «Wir sind zuversichtlich, dass die Luzerner Bevölkerung die Rettung der CS im Wissen um die weltweiten Einflüsse parteipolitisch unabhängig beurteilen wird.» Sie habe zudem Vertrauen in die Vernunft der kantonalen Parteien, keinen Wahlkampf auf dem «Buckel dieser sehr tragischen Finanzkrise» auszutragen. «Das hilft den Betroffenen nicht weiter.» Die FDP handle in der Krise «pragmatisch und verantwortungsbewusst». So unterstütze die Mutterpartei etwa den sofortigen Boni-Stopp bei der CS.

Sie selber machten die Vorgänge rund um die Schweizer Grossbanken «wütend und traurig», sagt Theiler. Die FDP-Präsidentin widerspricht zudem dem Bild, ihre Partei sei eine Finanzplatz-Partei. Die Luzerner FDP werde von «bodenständigen, gradlinigen Persönlichkeiten getragen». Diese seien täglich bereit, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, «weit weg vom Konstrukt Hochfinanz, das im Wahlkampf immer wieder gegen uns verwendet wird».

Die zweite These von Tobias Arnold lautet, dass in Krisenzeiten eher bürgerlich gewählt wird. «Sollten sich die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich Sorgen um die wirtschaftliche Stabilität machen, dürfte dies eher den Bürgerlichen helfen.» Starke Veränderungen, wie dies die Linke fordere, seien in solchen Situationen weniger gefragt. Profitieren könnte auch die SVP. Arnold: «Sie wird im Gegensatz zur FDP eher als Vertreterin des Kleingewerbes wahrgenommen. Und die Interessen von Grossunternehmen und Kleinbetrieben sind nicht unbedingt deckungsgleich.»