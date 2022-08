Wissen LZ-Quiz #127: Wissen Sie, wie gross die Bevölkerungen dieser Zentralschweizer Gemeinden sind? Man denkt, man kenne die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Zentralschweizer Städte und Gemeinden in etwa. Doch man kann sich täuschen. Oder doch nicht? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz – viel Spass! Martin Messmer Jetzt kommentieren 15.08.2022, 18.00 Uhr

In der Zentralschweiz gibt es 158 Gemeinden in unterschiedlicher Grösse, sowohl bezogen auf die Fläche, als auch auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, um die es in unserem Quiz geht.