Märchentheater Triengen passt «Hänsel und Gretel» etwas an

Märchentheater Triengen In Triengen werden Armut und Hunger statt Märchenprunk gezeigt Das Märchentheater Triengen spielt «Hänsel und Gretel». Eine gute Waldfee beschwichtigt allfällige Ängste vor der bösen Hexe. Hannes Bucher 08.12.2022, 10.49 Uhr

Im Forum Triengen wurde «Hänsel und Gretel» aufgeführt. Bild: Hannes Bucher

Anders als in vielen Grimm-Märchen geht es in «Hänsel und Gretel» nicht um eine süsse Prinzessin, einen verwandelten Prinzen, einen Königshof oder viel Prunk. Vielmehr herrschen bittere Armut und Hunger. Diese sind so gross, dass sich die Eltern von Hänsel und Gretel entschliessen, die beiden Kinder im Wald auszusetzen. Dort geraten sie in die Fänge der bösen Hexe, die Arges vorhat. Eine böse Geschichte. Das Märchentheater Triengen hat sich den Entscheid, «Hänsel und Gretel» auf die Bühne zu bringen, nicht leicht gemacht, sagt Regisseurin Prisca Steiger.