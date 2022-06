Marbach Hier gab es Wildspezialitäten oder das «Bäre-Pfänni» – nun kehrt das Wirtepaar in die Heimat zurück Peter und Andrea Lipp haben infolge Pension das Restaurant Bären in Marbach nach 16 Jahren verkauft. Ihre Kontaktfreudigkeit und ihre Menus zeichneten sie aus. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 23.06.2022, 11.30 Uhr

Bis in die frühen Morgenstunden haben sich Peter und Andrea Lipp zusammen mit Freunden, Stammgästen und dem Personal am letzten Abend als Wirtepaar vom «Bären» verabschiedet. Das war am 14. Juni. Seither ist das Restaurant geschlossen. «Das Ade sagen war schon etwas emotional», sagt Andrea Lipp rückblickend.

Peter und Andrea Lipp haben das Restaurant Bären in Marbach nach 16 Jahren verkauft. Bild: Dominik Wunderli (Marbach, 21. Juni 2022)

Nun, nach rund einer Woche, hätten sie das Ende immer noch nicht richtig realisiert. «Ich bin zwar traurig, aber es ist auch eine Erlösung, weil mein Mann nach all den Jahren harter Arbeit endlich in Pension gehen kann», sagt die 56-Jährige.

Verschiedene Stationen auf ihrem Weg

Die beiden haben den «Bären» in Marbach vor 16 Jahren gekauft. Damals ging für den Koch ein Traum in Erfüllung. «Ich wollte schon immer ein eigenes Restaurant besitzen. Als es damals einen Eigentümer brauchte, habe ich zugeschlagen», sagt Peter Lipp.

Der 65-Jährige war schon immer in der Gastronomie tätig. 1986 übernahm er als Geschäftsführer das «Salwideli» in Sörenberg, wo er später seine Frau kennen lernte. Andrea Lipp erzählt: «Ich war Coiffeuse und wurde in eine Filiale nach Sörenberg geschickt. Mit ein paar Freundinnen ging ich ins ‹Salwideli› in den Ausgang – und dort hat es dann gefunkt», sagt sie schmunzelnd.

Zusammen pachteten sie ein paar Jahre später das Hotel Café Emmenegger und danach das Gasthaus Stutz in Flühli. Bis sie schliesslich 2006 nach Marbach zügelten. Dort seien sie gut aufgenommen worden, erinnern sich die beiden. Peter Lipp trat bald dem Jodlerklub Marbach bei – obwohl er auch noch bei jenem in Sörenberg Mitglied war. «Der ‹Bären› ist deren Stammlokal. Sie haben mich mal abgeholt und zu einer Probe mitgenommen.»

Auch viele weitere Vereine kamen regelmässig in das Restaurant. Das war einst anders: Am Dorfplatz standen sich früher die Konservativen im «Bären» und die Liberalen im «Kreuz» gegenüber. «Man erzählt, dass Nichterwünschte wieder aus den Lokalen rausgeworfen wurden. Zum Glück ist das heute nicht mehr so. Bei uns kam jeweils eine bunte Mischung aus Leuten herein», sagt Andrea Lipp.

Bekannt für die Wildspezialitäten

In all den Jahren hätten sie sich eine gute Stammkundschaft aufgebaut. «Wir haben uns einen Namen gemacht, in dem wir ein volkstümliches Lokal für Einheimische waren. Wir waren immer präsent und setzten uns zu den Gästen an die Tische zum Plaudern.» Und mit dem Personal – sie hatten keine Festangestellten, sondern Aushilfen – habe man jeweils zusammen gegessen wie eine Familie. Ausserdem zeichnete sich das Wirtepaar durch gutes Teamwork aus:

«Wir haben immer miteinander Feierabend gemacht und uns zwischendurch vor dem Schlafengehen ein Gläschen Wein gegönnt. Und morgens standen wir wieder gleichzeitig auf.»

Durch das gutbürgerliche Essen hätten sie sich in der Region einen Namen gemacht. Insbesondere dank der Wildspezialitäten. Peter Lipp war als passionierter Jäger darauf bedacht, dass das Reh-, Gams- und Hirschfleisch seiner Wildgerichte ausschliesslich aus der Region stammte. Daneben hatten sie auch eigene Kreationen wie das «Bären-Pfänni» – bestehend aus verschiedenen Gemüsesorten, einem Schweinesteak und Pommes frites – oder das Cordon bleu Seraina, welches ihre Tochter kreierte.

Weder Seraina noch die beiden anderen Kinder hätten den «Bären» übernehmen wollen, sagt Andrea Lipp etwas enttäuscht. Daher hat das Wirtepaar das Lokal nun an Silvia Portmann aus Hünenberg verkauft. Derzeit ist es zur Pacht ausgeschrieben. Sie seien froh, dass so schnell eine Lösung gefunden worden sei. Was genau aus dem «Bären» wird, wissen sie aber nicht.

Momentan wohnen die beiden noch in der Wohnung oberhalb des Restaurants. Mitte Juli zieht es sie zurück nach Sörenberg. «Ich möchte einen Teilzeitjob suchen, vielleicht im sozialen Bereich. Und mein Mann will wieder intensiver seinen Hobbys nachgehen», sagt Andrea Lipp. Eines halten sie fest:

«Es war eine schöne Zeit im ‹Bären›, mit lustigen Begegnungen und treuen Gästen. Daran erinnern wir uns immer gerne zurück.»

