Massenkarambolage Feuer, Rauch und viele «Verletzte» – so wurde im Tunnel Eich für den Ernstfall geübt Vergangene Nacht blieb der Tunnel Eich auf der Autobahn A2 in beide Richtungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer gesperrt. Grund dafür war eine gross inszenierte Massenkarambolage mit brennenden Autos, querstehenden Reisecars und schwer verletzten Opfer. Robino Rich Jetzt kommentieren 29.10.2022, 11.44 Uhr

Um 22:00 Uhr wurde im Tunnel Eich auf der A2 ein echter Notruf abgesetzt, um die Grossübung zu starten Bild: Roger Grütter (Eich, 28. Oktober 2022)

Durch den Tunnel strömt beissender Rauch und Hilferufe dringen aus Fahrzeugen. Ein Auto steht in Flammen, eine ganze Schulklasse ist in einem Reisecar eingesperrt und ein Helikopter landet mitten auf der Autobahn. Es klingt wie eine dramatische Szene in einem Actionfilm, doch diese Unfallsituation kann jederzeit Wirklichkeit werden. Um auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein, sperrte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitagabend die Autobahn A2 zwischen den Ausfahrten Sempach und Sursee. Und demonstrierte im Tunnel Eich eine Massenkarambolage.

Rund 300 Einsatzkräfte waren an diesem Übungsszenario beteiligt und wurden unter möglichst realen Bedingungen auf die Probe gestellt. Hintergrund ist die Richtlinie 2004/54/EG des europäischen Parlaments, das Übungen von Betriebspersonal und Einsatzdiensten in regelmässigen Zeitintervallen vorschreibt. «Wir möchten, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bestmöglich auf einen solche Härtefall vorbereitet sind und wir mögliche Fehlerquellen ausmerzen können», erklärt der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf. Im Tunnel angekommen fanden sich alle Anwesenden binnen kurzer Zeit in einer real wirkenden Katastrophenkulisse wieder.

Notfalluebung des ASTRA im Tunnel Eich, Simulation einer Massenkarambolage mit Feuerwehr, Polizei, und Rettungswagen.





(foto: roger gruetter) Bild: Roger Grütter (Eich, 28. Oktober 2022)

Ein echter Notruf setzt alles in Bewegung

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchen die Tunnelröhre Bild: Roger Gruetter

Als um 22:00 Uhr ein Notruf über eine der Notrufsäulen im Tunnel abgesetzt wurde, machten sich Einsatzkräfte aus der ganzen Region auf den Weg zur geplanten Unfallszenerie. Sämtliche Rettungskräfte wussten im Vorfeld zwar, dass es im Tunnel Eich eine grosse Einsatzübung geben würde, was sie dort allerdings erwarten sollte, erfuhren sie erst vor Ort. Schnell waren die ersten Feuerwehrkräfte in der Röhre Richtung Bern/Basel, inspizierten den Unfallort und alarmierten weitere Kolleginnen und Kollegen.

Rund 40 Minuten später trafen dann die grossen Löschzüge der Feuerwehren Sursee und Emmen am gestellten Unglücksort ein und starteten mit der Rettungsaktion. Nach kurzer Zeit war die vorher noch ruhige und leere Röhre Richtung Luzern voller Sanitäterinnen und Sanitätern, Polizistinnen und Polizisten sowie Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die sich schnell und scheinbar routiniert um die vorab mit Wunden und viel Kunstblut geschminkten, aber auch gebrieften Unfallopfer kümmerten.

In beiden Tunnelröhren wurde hart gearbeitet. In der Tunnelröhre ohne Massenkarambolage fand die Erstversorgung der Verunfallten statt Bild: Roger Grütter (Eich, 28. Oktober 2022)

Unfallopfer kommen aus der ganzen Region

Aus der ganzen Region wurden Darsteller zur Übung eingeladen. Eine besondere Ausbildung oder Vorkenntnisse waren dafür nicht notwendig, erzählten uns gleich mehrere. Einer der Schauspieler gab vor, beim Aufprall im Reisecar seine rechte Hand verloren zu haben. Beim Einsatz galt es, das Körperteil im Bus wiederzufinden. Seine Aufgabe bestand darin, unter Schock ständig nach der fehlenden Hand zu fragen. Eine andere Verunfallte stand vor ihrem brennenden Kleinwagen. Darin eingeschlossen waren ihr Ehemann und das gemeinsame Kind. Beide sollten in der Übung den Einsatz nicht überleben. «Auch das gehört zu einer solchen Szenerie dazu und soll die Einsatzkräfte auf solche Momente vorbereiten», wird uns im hektischen Treiben erklärt.

Die Darstellerinnen und Darsteller fordern die Einsatzkräfte mit gestellten Todesszenen Bild: Roger Grütter (Eich, 28. Oktober 2022)

Teamwork war an diesem Abend besonders gefordert

An diesem Abend kam ein Hubschrauber der Alpine Air Ambulance (AAA) angeflogen und landete rund 150 Meter vor der Tunnelausfahrt Richtung Luzern mitten auf der Autobahn. Bei der Übergabe eines Patienten von der Ambulanz in den Helikopter war das Teamwork besonders spürbar. So war es für die helfende Sanitäterin das erste Mal überhaupt, dass sie eine verletzte Person an eine Hubschraubercrew übergab. Die Übung hat nämlich auch zum Zweck, «die Zusammenarbeit der einzelnen Einsatzkräfte zu stärken» erzählt Regierungsrat Paul Winiker. Winiker, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, ist von der Notwendigkeit einer solchen Grossübung überzeugt und freut sich darüber, dass «wir diesen Einsatz so realitätsnah und erkenntnisreich wie nur möglich umsetzen konnten».

Regierungsrat Paul Winiker im Interview mit Moderator Robino Rich. Es ist eine seiner letzten Amtshandlungen. Bild: Roger Grütter (Eich, 28. Oktober 2022)

Um Mitternacht, zwei Stunden nach dem Absetzen des ersten Notrufs, waren alle Patienten aus dem Tunnel gebracht worden und die Aufräumarbeiten konnten starten. Tausende Scherben und etliche Spritzer Kunstblut galt es in der Nacht schnellstmöglich zu entsorgen und die verwendeten Fahrzeuge zurück auf den Schrottplatz zu bringen, damit die Autobahn pünktlich zum Samstagsverkehr wieder in Betrieb gehen konnte. Das Ergebnis der grossen Einsatzübung «ist durchweg positiv» berichtet Vinzenz Graf. «Wie zu erwarten, lief nämlich nicht alles fehlerfrei und genau deshalb haben wir diesen Unfall inszeniert».

Der gesperrte Tunnel Eich der Autobahn 2 war wenige Stunden nach Mitternacht wieder frei befahrbar Bild: Roger Grütter (Eich, 28. Oktober 2022)

