Statt Bremse Gaspedal gedrückt und in Hecke gelandet

Mauensee Ab durch die Hecke: Lernfahrer kollidiert mit Linienbus und landet anschliessend im Gebüsch Bei einer Bushaltestelle kollidierte ein Auto mit einem Linienbus und fuhr danach rückwärts in eine Hecke. Der Lernfahrer, welcher ohne Begleitung unterwegs war, war auf der Stelle sein Billett los. 29.07.2022, 17.11 Uhr

Auf der Höhe der Bushaltestelle Breiten in Mauensee wollte am Freitagvormittag ein Autofahrer sein Gefährt wenden. Darum fuhr er bei der Haltestelle rückwärts. So weit, so gut. Aber: Gleichzeitig fuhr ein Gelenkbus von Sursee in Richtung Mauensee.