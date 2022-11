Medizin «Eine zweite Permanence? Das könnte man so sagen»: Nun hat auch Sursee eine Notfallpraxis Kurze Wartezeiten, breites Angebot: Mit Medarium hat im Surseer Dreiklang eine Notfall- und Hausarztpraxis eröffnet. Die fünf Gründerinnen setzen auch bei der Anstellung auf neue Modelle. Niels Jost Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Blick hinter die Kulissen Richtung Empfang in der Notfall- und Hausarztpraxis Medarium in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (11. November)

Noch sind die letzten Bauarbeiten in vollem Gange. Rund um das Hochhaus Dreiklang in Sursee montieren Bauarbeiter Geländer, setzen Hecken, verkabeln Lampen. Im ersten Stock jedoch ist alles parat. Hier ist mit Medarium die erste Notfallpraxis mit einer hausärztlichen Sprechstunde eröffnet worden.

Das Entrée ist grosszügig, die Räume hell, die medizinischen Geräte modern. 25 Notfall- und Hausärztinnen, medizinische Praxisassistentinnen (MPA), Notfallpflegerinnen, Arztsekretärinnen und die Praxisleitung sind hier montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr tätig. «Wenn Bedarf vorhanden ist, werden wir ab Februar auch sonntags geöffnet haben», sagt Geschäftsführerin Sandra Furrer.

Schon jetzt bis zu zehn Notfälle am Tag

Gut möglich, dass es dafür eine Nachfrage geben wird. Schliesslich zählt Sursee zu den am stärksten wachsenden Regionen des Kantons. Die Praxis ist denn auch gut angelaufen. Neben allgemeinmedizinischen Untersuchungen, Behandlungen und medizinischen Beratungen bietet Medarium die Versorgung von Notfällen an. Es werden etwa Knochenbrüche gegipst, Wunden genäht, Lungenentzündungen behandelt oder akute Bauschmerzen abgeklärt.

Evelyn Vonarburg im Labor der Praxis Medarium in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann (11. November 2022)

Sogar ein Labor ist vor Ort. «Wir sind sehr breit aufgestellt und können vieles selber analysieren», sagt MPA Evelyn Vonarburg. «Das spart gerade bei Notfällen wichtige Zeit.» Wer bislang einen Notfall hatte, musste ins Luzerner Kantonsspital in Sursee.

Die Notfallpraxis sei eine Ergänzung dazu, sagt Sandra Furrer. Auch dafür scheint die Nachfrage vorhanden zu sein: Bisher habe man pro Tag um die zehn Notfälle behandelt. Dabei handle es sich ausschliesslich um Personen, die gleichentags wieder entlassen werden können. Stationäre Behandlungen würden an Spitäler überwiesen. Damit ist Medarium vergleichbar mit Angeboten in der Stadt Luzern. «Ob wir eine zweite Permanence sind? Das könnte man so sagen», findet Furrer.

Ziel: Kürzere Wartezeiten als im Spital

Gegründet haben die Medarium AG fünf Frauen. Sie sind zu je 20 Prozent beteiligt. Eine gleichnamige Praxis haben sie bereits vor einem Jahr in Zofingen eröffnet. Auf die Frage, ob es Zufall sei, dass es fünf Gründerinnen seien, stellt Furrer eine Gegenfrage: «Würden Sie das auch ein reines Männer-Team fragen?»

Wohl nicht. Die Geschäftsführerin erzählt dennoch, dass jede mindestens jemand anderes aus der Fünfergruppe kannte und sie aus verschiedenen Disziplinen stammen. «Wir wohnen alle in der Region oder haben einen Bezug zu ihr», sagt Furrer. Unter anderem deshalb hätten sie sich für Sursee als Standort entschieden.

Bewusst gewählt sei auch die Kombination von Notfall- und Hausarztmedizin. Zum einen sei sie für die Mitarbeitenden interessant, zum anderen für die Patientinnen und Patienten. Dazu Furrer:

«Viele Personen suchen den Notfall auf, obwohl es sich nicht um einen Notfall handelt. Dadurch kommt es in vielen Spitälern zu langen Wartezeiten.»

Bei Medarium sollen die Wartezeiten kürzer sein. Mit der Notfall- und Hausarztpraxis haben die Patientinnen und Patienten ausserdem lediglich eine Anlaufstelle für die unterschiedlichsten Anliegen, so Furrer.

Die Notfallzentrale im Vordergrund, im Hintergrund die drei Notfallbetten. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 11. November 2022)

Medarium geht aber auch bei den Anstellungsbedingungen neue Wege. So können Fachpersonen bereits in einem 20-Prozent-Pensum arbeiten, unbezahlte Urlaube würden unterstützt und Überzeit werde «konsequent» kompensiert. Dies sei keine Selbstverständlichkeit im Gesundheitswesen, sagt Furrer und fügt an:

«Wir wollen eine fortschrittliche Arbeitgeberin sein. Die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben ist uns wichtig.»

